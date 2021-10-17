Thời trang phong cách sexy trở lại sau đại dịch - chuẩn bị đến lúc ra ngoài và tiệc tùng

Sau thời gian dài buồn tẻ, phong cách sexy đã trở lại trên khắp các sàn diễn catwalk. Các tín đồ thời trang đang thi nhau diện những trang phục quyến rũ, sau thời gian dài trốn mình trong nhà vì dịch bệnh.

Những suy nghĩ về gợi cảm, sự quyến rũ của cơ thể đã đem lại một nguồn cảm hứng đặc biệt cho mùa thời trang năm nay. Điều tuyệt diệu nhất khi chiêm ngưỡng những bộ sưu tập từ các nhà thiết kế đang cố gắng khám phá khái niệm của sự gợi cảm chính là không có gì quá hiển nhiên hay hay nằm ngoài chủ đề của nó. Bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của nhà mốt Versace - Ảnh: SCMP Với Versace, họ thể hiện sự quyến rũ của mình khi mời Dua Lipa làm Vedette - một It-girl chính hiệu được biết đến với những bộ trang phục gợi cảm, xuyên thấu của mình cùng những bộ trang phục dệt kim "nửa kín nửa hở".

Đối với Prada, Miuccia Prada và Raf Simons đã truyền tải sự gợi cảm thông qua việc loại bỏ áo ngực hay corset. Đối với Saint Laurent, giám đốc sáng tạo Anthony Vaccaerllo thường cho ra mắt những bộ trang phục gợi cảm nhưng tràn đầy năng lượng. Trong khi đó, đối với nhãn hiệu Eckhaus Latta ở New York, sự gợi cảm là sự tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể ở tất cả các trạng thái khác nhau. Dua Lipa được chọn là vedette của Versace - Ảnh: SCMP Tôn vinh và phơi bày những vẻ đẹp của cơ thể, nhà thiết kế Nensi Dojaka đã khiến người hâm mộ phải sùng bái cô khi tạo ra những chiếc váy đen được thiết kế khéo léo, tinh xảo và lấp lánh. Vào tuần lễ thời trang London tháng 9 vừa qua, bộ sưu tập của cô được ví là "bức thư tình dành cho phái nữ" đã được tung ra. Dĩ nhiên, chất liệu xuyên thấu và các đường cắt xẻ táo bạo vẫn được ưu tiên.

Đầu năm nay, Nensi Dojaka đã nhận được giải thưởng LVMH cho nhà thiết kế trẻ ấn tượng nhất, cô chia sẻ tại lễ trao giải: “Tôi yêu cơ thể phụ nữ, tôi yêu chiếc xương quai xanh, yêu luôn tấm lưng quyến rũ. Đó là lý do tại sao tôi lại cho ra mắt những thiết kế táo bạo đến vậy." Nensi Dojaka bên cạnh một người mẫu đang diện thiết kế của cô - Ảnh: SCMP Tuy nhiên, những trang phục gợi cảm không dành riêng cho những người có số đo cơ thể hoàn hảo. Sự trân trọng cơ thể được nhà thiết kế Rui Zhou thể hiện qua bộ sưu tập đậm chất phi giới tính của mình. Có thể với lý do đó đã mang lại cho cô giải thưởng Karl Lagerfeld đánh giá. Zhou cho biết, cô đã chứng kiến khách hàng của mình gần như bật khóc khi diện các thiết kế 2 dây vì nhận ra "vẻ đẹp luôn hiện hữu bên trong chính mình. Rui Zhou chia sẻ, bộ sưu tập của cô hướng đến vẻ đẹp của sự không hoàn hảo - Ảnh: SCMP Có thể nói, những năm gần đây, làng thời trang quốc tế đã thay đổi tư duy của mình, hướng đến các khách hàng có đường cong cơ thể không được hoàn hảo. Cùng với đó, sự phát triển của MXH cũng khiến người dùng có thể tự do lựa chọn các trang phục ngoại cỡ - một bước đệm quan trọng khiến nhiều nhãn hàng thời trang cho ra mắt các bộ sưu tập "bigsize". Một thiết kế ngoại cỡ đến từ nhãn hiệu thời trang Lanvin - Ảnh: SCMP Nhà thiết kế Dion Lee đến từ Australia nổi tiếng với những đường cắt may sắc nét và áo corset đặc trưng. Ông tôn vinh những yếu tố không hoàn hảo của cơ thể người như thể đó là điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thiết kế ấn tượng đến từ bộ sưu tập Thu - Đông của Dion Lee - Ảnh: SCMP Người đứng đầu bộ phận mua sắm quần áo nữ tại nhà bán lẻ trực tuyến Matches Fashion, Liane Wiggins cho hay: "Chúng tôi đang đón đầu một làn sóng khổng lồ từ những người dùng mua sắm các trang phục gợi cảm, ôm sát và tôn vinh mọi vóc dáng. Có thể nói, họ đã sẵn sàng ra ngoài đi chơi sau một quãng thời gian dài đằng đẵng."

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