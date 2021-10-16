Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt

Thời trang 16/10/2021 13:20

Vừa khoe dáng trong mẫu bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh đã tung bộ ảnh mới trong bộ bikini cực 'nóng' khiến ai nấy xao xuyến.

Showbiz không ai sở hữu nhiều bikini đặc biệt như chân dài Ngọc Trinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Ngoài chuyện nghi vấn “ngoài trong như đã mặt ngoài còn e” cùng Vũ Khắc Tiệp thì các clip do người đẹp Trà Vinh xuất hiện bất ngờ trong các bộ bikini "bé xíu" cũng khiến fan "đỏ mặt".

Cô vừa khiến MXH xôn xao khi tung hẳn một BST ảnh bikini với nhiều bộ thiết kế "lủng lẳng" bằng dây mỏng hơn cọng chỉ, tạo toàn tư thế táo bạo 18+ khiến hội chị em ganh tị vì body quá nuột.

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Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt - Ảnh 2Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt - Ảnh 3Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt - Ảnh 4Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt - Ảnh 5

Dân mạng hú tim vì body của cô quá nuột

Thời gian gần đây Ngọc Trinh rất hay chăm chỉ thả dáng tại biệt thự nhà Vũ Khắc Tiệp, cô cũng chia sẻ nhiều dự định mới khi hợp tác cùng "ông trùm Venus" khiến fan rất tò mò và mong ngóng.

Trước đó, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng khiến fan “đứng ngồi không yên khi luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Ông Bầu thường dành cho nữ hoàng bikini những lời khen có cánh. Dù cả hai bị dư luận đồn thổi là đang yêu nhau nhưng họ chỉ tung hứng hoặc im lặng chứ không hề lên tiếng phản đối.

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Choáng váng với BST bikini 'mỏng như chỉ' của Ngọc Trinh, tư thế 'vô đối' khiến các chàng 'nổ đom đóm' mắt - Ảnh 7

Một số mẫu bikini cực hot của chân dài trước đó

Mới đây ông bầu đại gia đã khoe ảnh ngôi biệt thự như cung điện vừa xây xong và có ý muốn rước nàng Ngọc Trinh về dinh thự khiến cõi mạng xôn xao. Khán giả chợt nhớ ra Vũ Khắc Tiệp từng tuyên bố trong lúc xây nhà: “Bỏ nhà kia cho bố mẹ qua đây ở với anh”.

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Dạo gần đây Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp chăm 'thả thính' cho nhau

Hiện tại, hình ảnh mới mà chân dài Ngọc Trinh diện bikini vẫn khiến dân mạng xôn xao và nhận nhiều bình luận trên MXH.

Ảnh: Tổng hợp

Vừa goodbye bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh lại khiến cánh đàn ông 'ngất ngây' với style bó sát, có bộ cam lét chói chang

Vừa goodbye bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh lại khiến cánh đàn ông 'ngất ngây' với style bó sát, có bộ cam lét chói chang

Body Ngọc Trinh trong style mới chuẩn từng cm, cánh đàn ông không thể không ngắm.

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