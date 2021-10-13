Hú hồn Văn Mai Hương chơi bạo diện áo 'lạ' mỏng hơn 'lá mạ' bung cả cúc, dân mạng đỏ mặt vì hơi hớ hênh lấp ló thềm ngực

Mới đây nữ ca sĩ chia sẻ loạt hình mới trên trang cá nhân. Cô khoe dáng thon trong thiết kế áo vest, quần suông bằng lụa trắng mang đến vẻ ngoài thanh lịch. Chiếc áo sơ mi mỏng với thiết kế nửa kín, nửa hở tôn vòng 1 giúp người đẹp thêm phần quyến rũ. Bộ trang phục vừa sang vừa "lạ" mang đến cho khán giả cái nhìn mới về phong cách táo bạo của mỹ nhân trẻ.

Ngoài ra, Văn Mai Hương lựa chọn trang sức to bản, chiếc dây chuyền dáng dài giúp cân bằng khoảng hở để gợi cảm theo cách tinh tế để phối cùng bộ trang phục. Khán giả nhanh chóng thả bình luận nhiệt tình: "Sang quá chị ơi", "Nhìn đẹp và lạ", "Hình như vài hơi mỏng tuy nhiên rất tinh tế"...

Trước đó, Văn Mai Hương cũng gây chú ý khi lên tiếng về 15 chú chó và nhận nhiều bình luận từ dân mạng. Cô cho biết cảm xúc cho bản thân rằng "Các con có tội tình gì đâu"...

Trước đó, cô từng phát biểu về 15 chú chó gây chú ý

Văn Mai Hương sớm bước chân vào con đường ca hát với giọng hát nội lực và có lượng fan hùng hậu trên MXH. Dù thời điểm đó cô diện nhiều style khác nhau tuy nhiên phong cách khiến Văn Mai Hương bị nhận xét là chưa có sự đột phá.

Cô là ca sĩ có lượng fan lớn trên MXH

Hiện tại, hình ảnh cô khoe dáng trong bộ trang phục style mới vẫn gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp