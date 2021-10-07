Bạn gái chàng thủ môn hot nhất MXH khoe vòng 1 hun hút trong bộ bikini mỏng manh, dân mạng nóng mắt vì quá táo bạo

Yến Xuân (sinh năm 1993) từng được cộng đồng mạng biết đến khi thay đổi ngoại hình ngoạn mục (giảm gần 10kg) bằng cách tập gym đã truyền cảm hứng cho cộng đồng mạng.

Với ngoại hình điển trai và một sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Đặng Văn Lâm chẳng những là một ngôi sao trong làng bóng đá Việt mà còn là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Và cô nàng chiếm trọn trái tim của Lâm Tây chính là Yến Xuân .

Mới đây, hình ảnh cô diện bikini bốc lửa khiến dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều dân mạng khen cô có ngoại hình bốc lửa và số đo 3 vòng cực chuẩn.

Hình ảnh bộ bikini gây sốt MXH của bạn gái Lâm Tây

Đâu chỉ đẹp qua hình thể, Yến Xuân còn là một cô gái biết nấu ăn, nấu ăn ngon và đi thẳng vào trái tim của Lâm Tây qua đường dạ dày nữa đấy. Cô nàng thường xuyên khoe lên story những bữa ăn dinh dưỡng, đầy đủ sức khoẻ do mình tự tay chuẩn bị cho người yêu khi cả hai có dịp ở cùng nhau trong các khu nghỉ dưỡng, các chuyến du lịch...

Yến Xuân vô cùng khéo tay

Như hồi trước chung kết AFF Cup, Lâm Tây với Yến Xuân đi nghỉ cùng nhau ở một resort hạng sang, cô nàng đã vào bếp nấu Borch - một món soup truyền thống nổi tiếng của Nga. Chẳng cần đoán cũng biết Lâm Tây sẽ hạnh phúc cỡ nào khi cô người yêu vừa khéo tay lại còn hiểu ý.

Cô chăm chỉ tập luyện để có ngoại hình đẹp

Trước đó, Vào tháng 8/2018. Yến Xuân và Lâm Tây bắt đầu mập mờ chuyện hẹn hò với nhau. Cả hai thường xuyên đăng ảnh đi chơi ở cùng địa điểm, góc chụp. Hiện tại, dân mạng vẫn xuýt xoa ganh tị vì cả hai vô cùng đẹp đôi.

Ảnh: Tổng hợp