Tạm cất bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh diện đồ ngủ 'ướt át' bó sát khiến các chàng xao xuyến

Xem Ngọc Trinh livestream đồ ngủ mong manh khiến dân mạng xao xuyến.

Nói về BST bikini nóng bỏng tay thì không ai qua khỏi Ngọc Trinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Mới đây, cô chào style bikini chuyển qua mặc đồ ngủ và lên sóng rầm rộ. Sau màn xuất hiện với bộ bikini chấn động, nàng mẫu Trà Vinh diện đồ ngủ sang chảnh Mới đây, cô và Vũ Khắc Tiệp livestream bán hàng. Màn "song kiếm hợp bích này" càng khiến dân mạng xao xuyến vì quá gợi cảm.

Cả hai phát sóng trực tiếp từ biệt thự đắt đỏ của ông bầu nức tiếng, dù ánh sáng lúc sáng loà, lúc tối om nhưng nhờ có Ngọc Trinh mà cả không gian bừng sáng. Vũ Khắc Tiệp cũng rất tương tác với mỹ nhân Trà Vinh khiến khán giả vô cùng thú vị. Ngọc Trinh rao hàng trên live Ngọc Trinh rao hàng tinh tế: "Trinh thử dùng nhiều sản phẩm tương tự rồi nhưng trong tầm giá này thì chất lượng sản phẩm bên mình là tốt nhất". Dân mạng khen cô có khiếu bán hàng.

Cô diện tyle năng động Trước đó, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng khiến fan “đứng ngồi không yên khi luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Ông Bầu thường dành cho nữ hoàng bikini những lời khen có cánh. Dù cả hai bị dư luận đồn thổi là đang yêu nhau nhưng họ chỉ tung hứng hoặc im lặng chứ không hề lên tiếng phản đối. Mới đây ông bầu đại gia đã khoe ảnh ngôi nhà xinh như cung điện vừa xây xong và có ý muốn rước nàng Ngọc Trinh về dinh thự khiến cõi mạng xôn xao. Khán giả chợt nhớ ra Vũ Khắc Tiệp từng tuyên bố trong lúc xây nhà: “Bỏ nhà kia cho bố mẹ qua đây ở với anh”. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong khoảnh khắc đẹp Hiện tại, hình ảnh Ngọc Trinh diện đồ ngủ vẫn khiến dân mạng xôn xao và nhận nhiều bình luận trên MXH. Ảnh: Tổng hợp

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