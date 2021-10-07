Nhiều mỹ nhân Việt lăng xê 'mốt' quần trễ ngang hông, có nàng diện tung tăng giữa phố thị

Thời trang 07/10/2021 00:39

Mới đây, nhiều mỹ nhân lại làm dân tình "dậy sóng" khi diện kiểu quần 'trễ nãi' khoe eo thon đẹp mê ly của mình.

Thay vì giấu dáng trong những kiểu đồ “kín cổng cao tường”, các cô nàng lại phá cách chọn thoe xu hướng của phong cách thời trang khá gợi cảm, khoe triệt để thân hình săn chắc và chuẩn không cần chỉnh của mình. Với xu hướng quần tụt lộ nội y được coi là "hot trend" thời trang từ những năm 2000, các cô nàng lại được dịp khoe vòng eo "con kiến" khiến ai nấy phải trầm trồ và ngợi khen. Không chỉ các minh tinh, sao Hollywood mà rất nhiều người đẹp châu Á, kể cả Việt Nam cũng đã kịp thời bắt kịp mốt thời trang từng gây tranh cãi này.

phong cach thoi trang

Thiên Nga từng được biết đến trong chương trình The Face. Cô nàng cũng từng kết hợp chiếc quần tụt trông để lộ phần hông trong bộ bodysuit khoét cao. Nàng người mẫu Hà thành này từng là người đẹp đầu tiên dám diện mốt quần tụt khi đi dạo biển khiến công chúng "há hốc miệng".

phong cach thoi trang 1

Nét quyến rũ của Hoàng Thùy được thể hiện một cách khéo léo qua những phá cách về trang phục. Cô nàng cũng không đứng ngoài vòng quay thời trang khi diện mốt quần tụt mix cùng với bộ bikini nổi bật và khoe hình thể chuẩn của một người mẫu.

phong cach thoi trang 3

Dạo gần đây, Chipu cũng chạy theo hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn trước. Cô nàng cũng không thể từ chối trào lưu và thử kiểu mặc quần “hỏng khóa” này. Đồng thời, cô nàng trở nên sành điệu với "bộ cánh" tôn được tối đa lợi thế vóc dáng của mình.

phong cach thoi trang 4

Hồ Ngọc Hà cũng không hề kém cạnh các mỹ nhân trẻ trung tại đây. Nữ ca sĩ cũng diện  thử nghiệm phong cách này nhưng có phần tiết chế hơn so với một vài người đẹp khác. Đồng thời, không chỉ dừng lại ở sự tôn dáng, trang phục của cô mẹ ba con còn đa dạng, mới mẻ về thiết kế tạo nên ấn tượng thị giác.

 phong cach thoi trang 6

Bảo Anh lựa chọn chiếc quần jean đơn giản nhưng được biến tấu bằng cách buông cúc để "bộ cánh" hai mảnh bên trong tương phản.

phong cach thoi trang 8

Ninh Dương Lan Ngọc diện body suit có phần kín đáo hơn nhưng cô nàng vẫn rất gợi cảm với mốt "buông cúc" cùng với thần thái không thể chê vào đâu được.

phong cach thoi trang 9

Lê Bống cũng không ngần ngại diện mốt quần tụt trước ống kính. Không chỉ sở hữu số đo tỉ lệ hoàn hảo, thân hình hot girl 9x khá cân đối, vòng eo "múi tảng", cơ thể săn chắc đáng ngưỡng mộ.

phong cach thoi trang 10

Quỳnh Anh Syn luôn là một trong những một người có sức ảnh hưởng về thời trang giới trẻ. Với mốt "hỏng quần" này, cô nàng trở nên kiêu sa và quyến rũ hơn, phô diễn đường cong hình thể rất tự tin và chuyên nghiệp.

Với kiểu quần mặc ngoài là quần jeans, kaki, jogger… các người đẹp sẽ hững hờ "buông" cúc theo kiểu tụt ngang hông và khoe phần nội y bên trong. Cách mặc này từng bị gắn mác là “hư hỏng”, kém tinh tế thời gian đầu khi nó mới xuất hiện. Nhưng càng về sau, nó lại được cho là cá tính và có sự đột phá về phong cách thời trang.

Choáng ngợp với phong cách thời trang thảm đỏ của dàn sao 'No Time to Die' tại Anh

Choáng ngợp với phong cách thời trang thảm đỏ của dàn sao 'No Time to Die' tại Anh

Buổi ra mắt phần mới No Time to Die tại Anh chứng kiến màn “đổ bộ” của các thành viên hoàng gia, cùng dàn sao “khủng" hàng đầu thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   phong cách thời trang sao Việt thân hình gợi cảm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt