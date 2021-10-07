Nhiều mỹ nhân Việt lăng xê 'mốt' quần trễ ngang hông, có nàng diện tung tăng giữa phố thị

Thay vì giấu dáng trong những kiểu đồ “kín cổng cao tường”, các cô nàng lại phá cách chọn thoe xu hướng của phong cách thời trang khá gợi cảm, khoe triệt để thân hình săn chắc và chuẩn không cần chỉnh của mình. Với xu hướng quần tụt lộ nội y được coi là "hot trend" thời trang từ những năm 2000, các cô nàng lại được dịp khoe vòng eo "con kiến" khiến ai nấy phải trầm trồ và ngợi khen. Không chỉ các minh tinh, sao Hollywood mà rất nhiều người đẹp châu Á, kể cả Việt Nam cũng đã kịp thời bắt kịp mốt thời trang từng gây tranh cãi này.

Thiên Nga từng được biết đến trong chương trình The Face. Cô nàng cũng từng kết hợp chiếc quần tụt trông để lộ phần hông trong bộ bodysuit khoét cao. Nàng người mẫu Hà thành này từng là người đẹp đầu tiên dám diện mốt quần tụt khi đi dạo biển khiến công chúng "há hốc miệng".

Nét quyến rũ của Hoàng Thùy được thể hiện một cách khéo léo qua những phá cách về trang phục. Cô nàng cũng không đứng ngoài vòng quay thời trang khi diện mốt quần tụt mix cùng với bộ bikini nổi bật và khoe hình thể chuẩn của một người mẫu.

Dạo gần đây, Chipu cũng chạy theo hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn trước. Cô nàng cũng không thể từ chối trào lưu và thử kiểu mặc quần “hỏng khóa” này. Đồng thời, cô nàng trở nên sành điệu với "bộ cánh" tôn được tối đa lợi thế vóc dáng của mình.

Hồ Ngọc Hà cũng không hề kém cạnh các mỹ nhân trẻ trung tại đây. Nữ ca sĩ cũng diện thử nghiệm phong cách này nhưng có phần tiết chế hơn so với một vài người đẹp khác. Đồng thời, không chỉ dừng lại ở sự tôn dáng, trang phục của cô mẹ ba con còn đa dạng, mới mẻ về thiết kế tạo nên ấn tượng thị giác.

Bảo Anh lựa chọn chiếc quần jean đơn giản nhưng được biến tấu bằng cách buông cúc để "bộ cánh" hai mảnh bên trong tương phản.

Ninh Dương Lan Ngọc diện body suit có phần kín đáo hơn nhưng cô nàng vẫn rất gợi cảm với mốt "buông cúc" cùng với thần thái không thể chê vào đâu được.

Lê Bống cũng không ngần ngại diện mốt quần tụt trước ống kính. Không chỉ sở hữu số đo tỉ lệ hoàn hảo, thân hình hot girl 9x khá cân đối, vòng eo "múi tảng", cơ thể săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Quỳnh Anh Syn luôn là một trong những một người có sức ảnh hưởng về thời trang giới trẻ. Với mốt "hỏng quần" này, cô nàng trở nên kiêu sa và quyến rũ hơn, phô diễn đường cong hình thể rất tự tin và chuyên nghiệp.

Với kiểu quần mặc ngoài là quần jeans, kaki, jogger… các người đẹp sẽ hững hờ "buông" cúc theo kiểu tụt ngang hông và khoe phần nội y bên trong. Cách mặc này từng bị gắn mác là “hư hỏng”, kém tinh tế thời gian đầu khi nó mới xuất hiện. Nhưng càng về sau, nó lại được cho là cá tính và có sự đột phá về phong cách thời trang.