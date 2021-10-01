Choáng ngợp với phong cách thời trang thảm đỏ của dàn sao 'No Time to Die' tại Anh

Thời trang 01/10/2021 14:18

Buổi ra mắt phần mới No Time to Die tại Anh chứng kiến màn “đổ bộ” của các thành viên hoàng gia, cùng dàn sao “khủng" hàng đầu thế giới.

Buổi ra mắt toàn cầu của phần phim James Bond mới nhất mang tên "No time to die" vừa diễn ra tại Anh hiện đang là chủ đề "hot" khắp các phương tiện truyền thông quốc tế. Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, dàn diễn viên của “bom tấn” này mới có cơ hội sải bước trên thảm đỏ chính thức và giới thiệu với công chúng về siêu phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn sao "khủng" và của các thành viên hoàng gia, buổi ra mắt còn khiến dân tình choáng ngợp bởi trang phục thảm đỏ lộng lẫy và rực rỡ.

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4 tên tuổi quyền lực của Hoàng gia Anh gồm công nương Kate lộng lẫy với chiếc đầm sequin của Jenny Pakcham khi sánh vai cùng Hoàng tử William, thái tử Charles và phu nhân - Ảnh: Insider
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Nam chính Daniel Craig lịch lãm và tươi mới với áo vest hồng nổi bần bật - Ảnh: Insider
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Lashana Lynch hút mắt người nhìn khi diện thiết kế bắt mắt từ Vivienne Westwood - Ảnh: Insider
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Lea Seydoux nổi bật với chiếc váy trắng của Louis Vuitton cùng diện mạo quyến rũ, sang trọng trên thảm đỏ - Ảnh: Insider
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Ana de Armas 'đốt cháy' thảm đỏ trong chiếc váy đen của Louis Vuitton với phần ngực khoét sâu và xẻ tà vô cùng nóng bỏng - Ảnh: Insider
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Ben Whishaw xuất hiện trên thảm đỏ với bộ vest đen với ve áo được trang trí công phu - Ảnh: Insider
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Billie Eilish, người đã hát mở đầu cho bộ phim diện nguyên "cây" Gucci lên thảm đỏ - Ảnh: Insider
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Chủ nhân tượng vàng Oscar Rami Malek diện vest đen cổ điển của Prada lên thảm đỏ - Ảnh: Insider
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Rami Malek, người đóng vai phản diện Safin của bộ phim, đã diện bộ vest đen lịch lãm cho buổi ra mắt - Ảnh: Insider
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Phoebe Waller-Bridge, một trong những nhà biên kịch của phim nổi bật với jumpsuit đen đính sequin của Azzaro cùng áo choàng trắng ngà - Ảnh: Insider
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Naomie Harris diện váy hai dây gợi cảm được đính cườm tỉ mỉ của Michael Kors kết hợp với trang sức Omega - Ảnh: Insider
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Jason Momoa toát lên vẻ quyến rũ, nam tính với mái tóc dài lãng tử và vest đen lịch lãm - Ảnh: Insider
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Những người đứng đầu thương hiệu Bond như các nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michael G. Wilson cũng sánh đôi trên thảm đỏ - Ảnh: Insider

"No Time To Die" là một trong những bộ phim bom tấn được mong đợi nhất mùa thu năm nay. Trước đó, hai bộ phim James Bond gần đây nhất là Spectre (ra rạp 2015) và Skyfall (2012) thu về lần lượt 880 triệu USD và hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu. 

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Từ khóa:   phong cách hoàng gia dàn sao quốc tế trang phục thảm đỏ

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