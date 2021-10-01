Choáng ngợp với phong cách thời trang thảm đỏ của dàn sao 'No Time to Die' tại Anh

Buổi ra mắt toàn cầu của phần phim James Bond mới nhất mang tên "No time to die" vừa diễn ra tại Anh hiện đang là chủ đề "hot" khắp các phương tiện truyền thông quốc tế. Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, dàn diễn viên của “bom tấn” này mới có cơ hội sải bước trên thảm đỏ chính thức và giới thiệu với công chúng về siêu phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới.
Không chỉ gây chú ý bởi dàn sao "khủng" và của các thành viên hoàng gia, buổi ra mắt còn khiến dân tình choáng ngợp bởi trang phục thảm đỏ lộng lẫy và rực rỡ.
"No Time To Die" là một trong những bộ phim bom tấn được mong đợi nhất mùa thu năm nay. Trước đó, hai bộ phim James Bond gần đây nhất là Spectre (ra rạp 2015) và Skyfall (2012) thu về lần lượt 880 triệu USD và hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu.