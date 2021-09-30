Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này

Thời trang 30/09/2021 22:20

Để có những bộ trang phục vừa in hay những bức ảnh để đời, nhiều sao Việt đã sử dụng kẹp giấy trong các sự kiện đấy!

Chuyện sự cố trang phục không phải chuyện lạ mà các sao Việt hay gặp phải. Tuy nhiên, khi đối mặt với những tình huống trớ trêu như áo bung chỉ, trang phục quá rộng,... mà chỉ còn vài phút nữa ghi hình thì sẽ như thế nào? Đó chính là sử dụng... kẹp giấy các bạn ạ!

Dưới đây sẽ là những trường hợp minh chứng cho thấy những chiếc kẹp giấy lợi hại đến mức nào.

Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 1
 Để có bức ảnh 'căng đét', chuẩn từng mi-li-mét thì Ngọc Trinh phải sử dụng một chiếc kẹp giấy để bộ bikini 1 mảnh ôm sát vào người.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 2
 Hoài Sa cũng xài một chiếc kẹp giấy để cố định chiếc đầm, khéo léo khoe dáng nuột.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 3
 Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dùng 'chiêu' này khi quay chương trình The Face.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 4
 MC Trấn Thành từng khiến netizen 'cười ngất' khi 'kẹp toàn tập' từ trên xuống dưới vì bộ vest quá cỡ.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 5
 Để có bức ảnh 'ổn áp' thì Hoa hậu Kỳ Duyên cần phải có một chiếc kẹp giấy.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 6
 Diễn viên Nhã Phương phải dùng chiếc kẹp cỡ bự mới có thể để lộ vòng eo phẳng lì.
Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này - Ảnh 7
 Người mẫu Mai Ngô bị 'bóc mẽ' sử dụng một chiếc kẹp giấy cố định phần thân váy ở bức ảnh hậu trường.

Ảnh: Tổng hợp

Sự nghiệp của cố nghệ sĩ Phi Nhung gắn liền với tà áo dài truyền thống, bộ đầu tiên có liên quan đến NS Hoài Linh

Sự nghiệp của cố nghệ sĩ Phi Nhung gắn liền với tà áo dài truyền thống, bộ đầu tiên có liên quan đến NS Hoài Linh

Chiếc áo dài truyền thống như một 'người bạn đồng hành' với cố nghệ sĩ Phi Nhung trong suốt chặng đường sự nghiệp của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang sao việt sao Việt sử dụng kẹp giấy sao Việt xử lý trang phục

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt