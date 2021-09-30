Nhiều sao Việt được 'cứu nguy' bởi những chiếc kẹp giấy, đến Ngọc Trinh hay Trấn Thành cũng phải dùng 'vũ khí' lợi hại này

Để có những bộ trang phục vừa in hay những bức ảnh để đời, nhiều sao Việt đã sử dụng kẹp giấy trong các sự kiện đấy!

Chuyện sự cố trang phục không phải chuyện lạ mà các sao Việt hay gặp phải. Tuy nhiên, khi đối mặt với những tình huống trớ trêu như áo bung chỉ, trang phục quá rộng,... mà chỉ còn vài phút nữa ghi hình thì sẽ như thế nào? Đó chính là sử dụng... kẹp giấy các bạn ạ!

Dưới đây sẽ là những trường hợp minh chứng cho thấy những chiếc kẹp giấy lợi hại đến mức nào.

Để có bức ảnh 'căng đét', chuẩn từng mi-li-mét thì Ngọc Trinh phải sử dụng một chiếc kẹp giấy để bộ bikini 1 mảnh ôm sát vào người.

Hoài Sa cũng xài một chiếc kẹp giấy để cố định chiếc đầm, khéo léo khoe dáng nuột.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dùng 'chiêu' này khi quay chương trình The Face.

MC Trấn Thành từng khiến netizen 'cười ngất' khi 'kẹp toàn tập' từ trên xuống dưới vì bộ vest quá cỡ.

Để có bức ảnh 'ổn áp' thì Hoa hậu Kỳ Duyên cần phải có một chiếc kẹp giấy.

Diễn viên Nhã Phương phải dùng chiếc kẹp cỡ bự mới có thể để lộ vòng eo phẳng lì.

Người mẫu Mai Ngô bị 'bóc mẽ' sử dụng một chiếc kẹp giấy cố định phần thân váy ở bức ảnh hậu trường.

Ảnh: Tổng hợp

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