Sự nghiệp của cố nghệ sĩ Phi Nhung gắn liền với tà áo dài truyền thống, bộ đầu tiên có liên quan đến NS Hoài Linh

Chiếc áo dài truyền thống như một 'người bạn đồng hành' với cố nghệ sĩ Phi Nhung trong suốt chặng đường sự nghiệp của cô.
- Bộ đầm "quả thanh long" của Khánh Vân tại Miss Universe: Từng nuốt chửng vòng 1, nay lại được "phù phép" sexy tột cùng
- Joy có style sân bay xấu nhất Red Velvet: Thường xuyên lên đồ vừa sến vừa già như "bà thím", chị em xem mà rút kinh nghiệm
Vào trưa ngày 28/9 vừa qua, khán giả cả nước đều vô cùng thương tiếc trước thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19.
Cố nghệ sĩ Phi Nhung không chỉ được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà còn được mọi người biết đến với hình ảnh nữ ca sĩ luôn gắn bó với chiếc áo dài truyền thống.
Có thể dễ dàng nhận thấy, dù hát ở sân khấu lớn hay nhỏ, trong nước hay ngoài nước, giọng ca "Bông điên điển" vẫn chọn áo dài là trang phục đi diễn của mình. Rất nhiều kiểu cách, màu sắc cho đến họa tiết, cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn luôn được đông đảo khán giả khen ngợi vì sau vài chục năm làm nghề, cô vẫn ưu ái tà áo dài truyền thống.
Trong một chương trình truyền hình, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng tiết lộ một điều khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Nữ ca sĩ "Dù anh nghèo" chia sẻ chiếc áo dài đầu tiên cô mặc lên sân khấu được chính nghệ sĩ Hoài Linh tặng. Đó chính là lý do vì sao cố nghệ sĩ Phi Nhung và "Anh Bốn" Hoài Linh luôn gắn bó, thân thiết đến tận bây giờ.
Nhiều năm vừa qua, nếu để ý khán giả sẽ nhận thấy cố nghệ sĩ Phi Nhung đều chọn áo dài cho dù cô biểu diễn hay ngồi ghế giám khảo tại một số chương trình truyền hình. Điều này càng làm khán giả yêu mến nữ nghệ sĩ hơn, đồng thời cũng rất nhiều ý kiến cho biết Phi Nhung trong tà áo dài là đẹp và tuyệt vời nhất.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV