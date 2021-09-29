Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi

Thời trang 29/09/2021 06:35

Mỗi khi thu về tiết trời thường ẩm ương, phần lớn các nàng sẽ rất khó khăn cho việc chọn trang phục vừa sang chảnh, lại vừa chuẩn quý cô. Nếu nàng đang phân vân chưa biết chọn gì, mặc gì thì hãy thử ngay công thức mix đồ Denim chuẩn gái Hàn này ngay nào.

Ngoài ưu điểm trẻ trung, năng động, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang chảnh ra, thì denim còn đảm bảo cho hội chị em về tính sử dụng lâu dài, nét thanh lịch và một phong cách rất riêng.

Chính vì vậy mà những bộ trang phục được làm nên từ chất liệu denim luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết những tín đồ mê thời trang.

Dưới đây là những công thức giúp chị em thỏa sức diện những bộ denim mình yêu thích theo phong cách chuẩn gái Hàn, rất đáng thử một lần trong đời.

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Quần jean và áo blazel, dành cho những quý cô ưa chuộng sự đơn giản và có tính cách phóng khoáng

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 2

Trở thành cô nàng không tuổi với chiếc váy yếm denim dễ thương

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 3

Thanh lịch nhưng không kém phần điệu đà với đầm denim dáng lửng

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 4

Giày xăng đan màu đỏ mix cùng váy denim xanh phá cách, giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 5

Quần trắng kết hợp cùng áo denim xanh và phụ kiện, rất phù hợp với những cô nàng ưa chuộng phong cách phóng khoáng, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế.

Ngoài những cách mix trang phục denim ở trên, thì phunuvagiadinh sẽ gợi ý thêm cho nàng cách mix một số món đồ thần thánh khác dành riêng cho ngày giao mùa:

1. Áo blazer

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 6

Áo khoác blazer, item dành cho những quý cô ưa sự chỉn chu, nền nã

Với những cô nàng theo đuổi phong cách nền nã, chỉn chu thì những chiếc áo Blazer là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ mỗi khi tiết trời vào thu. 

Nếu như pasel, xanh mint, cam đất...sinh ra là để dành cho các nàng muốn hack tuổi, thì riêng với những gam màu blazer trung tính lại rất phù hợp cho những cô nàng theo đuổi phong cách ăn mặc thanh lịch.

2. Áo blazer len mỏng cộc tay, dành cho những ngày không quá oi bức

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 7

Những ngày trời không quá nóng mà cũng chẳng quá lạnh, thì blazer cộc tay lại là một sự lựa chọn thông minh

Áo len blazer mỏng cộc tay vốn được xem là bảo bối không thể thiếu của chị em vào những ngày tiết trời không quá nóng mà cũng chẳng quá lạnh.

Vì vậy chỉ với một chiếc đầm theo sở thích mix cùng item blazer len mỏng cộc tay giúp nàng tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng thì còn gì bằng?

3. Chân váy kaki, item chuẩn quý cô thanh lịch

Tiết lộ những công thức diện đồ denim chuẩn gái Hàn, xinh hết nấc, nàng thử ngay kẻo lại tiếc hùi hụi - Ảnh 8

Rất nhiều cô nàng nhầm tưởng váy kaki sẽ hơi cứng nhắc và một chút đơn điệu, nhưng sự thật thì không phải vậy đâu đấy nhé!

Nhắc đến kaki không ít người sẽ hình dung rằng đây là một chất liệu có phần hơi cứng nhắc và một chút đơn điệu. Tuy nhiên với các tín đồ sành thời trang thì những chiếc váy kaki dạng xẻ tà hay dạng xòe nhẹ nhàng phối cùng áo blouse dài tay hoặc một chiếc sơ mi kiểu cách lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày tiết trời thu se lạnh.

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