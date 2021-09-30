Hoa hậu Kỳ Duyên khoe thân hình 'mlem' sau 1 tuần siết cân, mặc nội y giá 'hạt dẻ' nhưng sang chảnh hết nấc

Thời trang 30/09/2021 07:01

Kỳ Duyên lại một lần nữa khiến người hâm mộ 'nở mũi' với nhan sắc ngày càng nở rộ, thậm chí là thăng hạng vượt trội so với thời điểm mới đăng quang.

Hoa hậu Kỳ Duyên hiện đang là một trong những mỹ nhân sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trái ngược với thời điểm mới đăng quang, giờ đây Kỳ Duyên đã được công chúng nhìn nhận và ủng hộ nhiều hơn. 

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe thân hình 'mlem' sau 1 tuần siết cân, mặc nội y giá 'hạt dẻ' nhưng sang chảnh hết nấc - Ảnh 1
 Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Bên cạnh tính cách gần gũi, đáng yêu, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn được mọi người chú ý nhờ vào nhan sắc ngày càng lên hương, đồng thời thân hình cực kỳ nóng bỏng cũng là điểm được netizen dành tặng "cơn mưa" lời khen.

Hiện tại, Hoa hậu Kỳ Duyên tiết lộ cô đang trong quá trình siết cân để chuẩn bị quay trở lại với công việc. Nàng Hậu đã chăm chỉ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt hơn để lấy lại vóc dáng "mlem". Và cuối cùng những nỗ lực của Kỳ Duyên đã được đền đáp xứng đáng, điều đó được chứng tỏ qua những bức ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân gần đây.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe thân hình 'mlem' sau 1 tuần siết cân, mặc nội y giá 'hạt dẻ' nhưng sang chảnh hết nấc - Ảnh 2

Có thể thấy rằng Kỳ Duyên chỉ mặc một chiếc bra, kèm với quần jean khéo léo khoe vòng 2 phẳng lì, nhất là làn da mịn màng, trắng sáng của nàng Hậu cũng nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả. 

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe thân hình 'mlem' sau 1 tuần siết cân, mặc nội y giá 'hạt dẻ' nhưng sang chảnh hết nấc - Ảnh 3

Điều mọi người chú ý đến chính là chiếc bra màu đen khá basic nhưng lại vô cùng "chanh sả". Trước giờ Kỳ Duyên là một nàng Hậu chơi hàng hiệu khét tiếng, do đó thoạt đầu mọi người đều đoán rằng có lẽ chiếc bra mà cô diện sẽ đắt đỏ lắm. Vậy mà "soi" giá thì lại khá "hạt dẻ" đấy mọi người ạ. Chưa đến 1 triệu đồng!

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe thân hình 'mlem' sau 1 tuần siết cân, mặc nội y giá 'hạt dẻ' nhưng sang chảnh hết nấc - Ảnh 4

Vậy mới thấy không cần hàng hiệu, chỉ cần một thân hình nóng bỏng và cả thần thái "đúng điệu" thì sẽ cho ra những bức ảnh "để đời" như Hoa hậu Kỳ Duyên ngay.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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