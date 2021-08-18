4 món đồ thời trang giúp cho các cô nàng mũm mĩm 'kéo dài thân' trở nên thon gọn bất ngờ

Dưới đây chính là 4 món thời trang kỳ diệu, có thể đánh lừa thị giác người nhìn, giúp bạn trở nên gầy hơn và dáng vóc cũng trở nên mi nhon hơn. Có lẽ sau khi tìm hiểu xong 4 món thời trang này bạn chỉ muốn mau mau rinh hết về nhà.

Hiện nay, kiểu áo này đang rất hot được nhiều cô nàng săn đón và diện lên người mỗi khi có dịp dạo bước trên phố. Áo polo thể hiện sự trẻ trung, sành điệu, năng động khi diện chiếc áo này lên người cảm giác những cô nàng mũm mĩm cũng gầy đi rất nhiều, thân hình cũng trở nên thong gọn hơn. Có thể kết hợp cùng những kiểu quần như: jean ống đứng, quần âu ống suông, quần short,... và chỉ cần sơ vin gọn gàng thì bạn đã có 1 bộ trang phục chỉnh chu.

Áo polo là một trong số những loại áo có cổ, hay còn được nhiều người biết đến là áo cổ gập. Áo thun polo được may bằng chất vải thun co giãn, với khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt, đem đến cho người dùng sự thoải mái, dễ chịu và thông thoáng trong quá trình sử dụng.

Váy quấn

Váy quấn là hiện thân của phong cách vintage nhẹ nhàng nữ tính vậy nên tất cả những món phụ kiện như túi cói, mũ cói... hợp nhất. Khi đi chơi, hãy chuẩn bị sẵn cho mình một thiết kế váy quấn kèm theo những món phụ kiện chất liệu cói.

Váy quấn có thêm dây thắt eo để các bạn tùy ý điều chỉnh hợp với vóc dáng của mình. Với những cô nàng béo bụng thì chỉ nên thắt nhẹ phần dây, còn với nàng thấp bé thì nên thắt đai rõ ràng. Phần cổ chữ V là chi tiết hack dáng vi diệu nhất giúp phần cổ của bạn thêm cao thon thả, để lộ đôi xương quai xanh mảnh mai gợi cảm, nhờ vậy mà vóc dáng cũng thon gọn thanh thoát hơn nhiều.

Váy dáng ngắn là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô nàng có dáng người nhỏ nhắn. Còn với dáng dài bay bổng đặc biệt phù hợp với những cô nàng cao ráo. Nếu đã sở hữu một thiết kế váy quấn cho riêng mình, bạn đã có trong tay 60% bí quyết duyên dáng còn lại là cách bạn mix&match thêm phụ kiện để tô điểm cho bộ váy. Và đây là cách mà các quý cô nước Pháp vẫn nhấn nhá thêm cho bộ váy quấn dịu dàng bay bổng của mình.

Áo blouse nhấn eo

Áo blouse nhấn eo vẫn luôn là lựa chọn được ưa chuộng hàng đầu nhờ vào thiết kế rộng rãi, thoải mái nhưng không thiếu sự điệu đà, nữ tính và vô cùng duyên dáng.

Một chiếc áo blouse hoàn toàn có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của chị em như đi làm, đi dạo phố, đi du lịch xa. Hội chị em tha hồ lựa chọn trong số hàng chục phiên bản cách điệu từ chiếc áo blouse này như áo blouse trễ vai, áo blouse cổ vuông, áo blouse vải ren đục lỗ, cổ chữ V hoặc tay bồng quý phái…







Về mảng mix & match thì áo blouse cũng “ghi điểm” tốt bởi bản thân item này đã rất phong cách, bạn không cần đắn đó nhiều về những món đồ phối cùng. Ninomaxx xin gợi ý cho bạn cách mix áo blouse với quần âu ống rộng/ống đứng để tôn lên vẻ thanh lịch, tinh tế; nếu cần trẻ trung năng động hơn, hãy thử công thức áo blouse nhấn eo + quần jeans/ váy jean đã và đang được nhiều bạn gái yêu thích áp dụng.

Áo sơ mi oversized

Mỗi vóc dáng khác nhau đều có những bí quyết mix trang phục đặc trưng để vừa che giấu khuyết điểm một cách tự nhiên, vừa tôn lên được thế mạnh vóc dáng của riêng mình. Tuy nhiên, dù là vóc dáng nào thì cũng đều có điểm chung là sử dụng những "basic item" - nôm na là những trang phục cơ bản mà bất kỳ ai cũng phải sở hữu ít nhất trong tủ đồ của mình, mà tiêu biểu như quần skinny, áo sơmi oversized hay áo T-shirt...

Mùa hè năm nay, những chiếc sơmi oversized vẫn giữ được sức nóng như thường lệ khi thường xuyên đứng trong top những item hay được chọn cho casual style của giới trẻ.