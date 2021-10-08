Choáng váng nội y ren 'mỏng hơn lá lúa' của mỹ nhân 10x, các đàn chị Victoria's Secret phải học hỏi thêm

Chân dài diện nội y bốc lửa khiến các chàng choáng váng.
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Chân dài Katerine Sitak sinh năm 2001 là người mẫu mang quốc tịch Ukraine. Cô hiện đang đầu quân cho một công ty người mẫu có trụ sở ở Moscow, Nga và Barcelona, Tây Ban Nha. Trước đó, Katerine Sitak từng có thời gian hoạt động ở châu Á và được nhiều khán giả mến mộ. Mỹ nhân có tới hơn 612 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội chúng tỏ sức hút không nhỏ.
Cô vừa đăng tải một số hình ảnh và nhận được hơn 136 nghìn lượt thích. Nàng mẫu diện set nội y của một thương hiệu Ukraine. Bộ trang phục nổi bật với chất liệu ren cùng kiểu dáng cổ điển. Không phải vô cớ khi ren thường được sử dụng khi may nội y. Loại vải này có những khoảng hở được tạo nên bằng cách rút chỉ hoặc móc, vặn, bện các sợi vải.
Trước đó, nàng mẫu nội y đình đám xứ sương mù tung lên Instagram có 17,2 triệu người theo dõi 2 ảnh mặc nội y màu xanh đậm, tạo dáng gợi cảm bên ban công hướng biển, khoe "siêu vòng một" khiến người hâm mộ phát "sốt". Demi Rose không nói rõ địa điểm chụp ảnh nhưng có thể đây là những bức hình được thực hiện trong một chuyến du lịch gần đây của cô.
Sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, 2 bức ảnh phô vòng một "bốc lửa" của nàng mẫu sinh năm 1995 đã thu hút hơn nửa triệu lượt thả tim và gần 4.000 bình luận tương tác với "cơn mưa" lời khen ngợi sắc vóc gợi cảm đầy mê hoặc của Demi Rose.
Được biết, các nàng mẫu nội y để có được số đo bốc lửa đều có chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt. Các "thiên thần" Victoria's Secret ở thời kỳ căng tràn nhựa sống từ 18 - 22 tuổi luôn dễ dàng chen chân vào hàng ngũ người mẫu của thương hiệu. Tất nhiên lứa người mẫu già dặn hơn nhưng sở hữu ngoại hình lôi cuốn, khí chất "iconic" thậm chí được níu giữ và gia hạn hợp đồng hấp dẫn hơn. Ngoài ra mái tóc bồng bềnh, đôi môi mọng ẩm, gò má hài hoà cùng sống mũi "cầu trượt" luôn là điểm cộng cho các cô gái.
Ảnh: Tổng hợp