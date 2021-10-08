Choáng váng nội y ren 'mỏng hơn lá lúa' của mỹ nhân 10x, các đàn chị Victoria's Secret phải học hỏi thêm

Chân dài Katerine Sitak sinh năm 2001 là người mẫu mang quốc tịch Ukraine. Cô hiện đang đầu quân cho một công ty người mẫu có trụ sở ở Moscow, Nga và Barcelona, Tây Ban Nha. Trước đó, Katerine Sitak từng có thời gian hoạt động ở châu Á và được nhiều khán giả mến mộ. Mỹ nhân có tới hơn 612 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội chúng tỏ sức hút không nhỏ.

Nàng mẫu khoe dáng bốc lửa trong mẫu nội y ren

Cô vừa đăng tải một số hình ảnh và nhận được hơn 136 nghìn lượt thích. Nàng mẫu diện set nội y của một thương hiệu Ukraine. Bộ trang phục nổi bật với chất liệu ren cùng kiểu dáng cổ điển. Không phải vô cớ khi ren thường được sử dụng khi may nội y. Loại vải này có những khoảng hở được tạo nên bằng cách rút chỉ hoặc móc, vặn, bện các sợi vải.