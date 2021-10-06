Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết!

Thời gian qua, nhiều sao nữ Việt Nam bất ngờ dính tin đồn mang bầu "từ trên trời rơi xuống". Đối mặt với những tin đồn nói trên, một số lựa chọn lên tiếng đính chính nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cô gái đáp trả tinh tế chỉ bằng cách "lên đồ" khéo léo.

Gần đây, Lệ Quyên dính tin đồn có con với tình trẻ Lâm Bảo Châu khi mặc một chiếc đầm form rộng. Chẳng nói chẳng rằng, ngay hôm sau giọng ca "Giấc mơ có thật" mặc luôn bộ trang phục ôm dáng, khéo léo khoe vòng eo "con kiến" để phủ nhận tin đồn mang bầu nói trên.