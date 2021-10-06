Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết!

Thời trang 06/10/2021 08:18

Không ít sao Việt đã phải đau đầu vì không biết thông tin mang bầu từ đâu rơi xuống, thế nhưng họ vẫn có những cái đáp trả đầy tinh tế thế này đây!

Thời gian qua, nhiều sao nữ Việt Nam bất ngờ dính tin đồn mang bầu "từ trên trời rơi xuống". Đối mặt với những tin đồn nói trên, một số lựa chọn lên tiếng đính chính nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cô gái đáp trả tinh tế chỉ bằng cách "lên đồ" khéo léo.

Gần đây, Lệ Quyên dính tin đồn có con với tình trẻ Lâm Bảo Châu khi mặc một chiếc đầm form rộng. Chẳng nói chẳng rằng, ngay hôm sau giọng ca "Giấc mơ có thật" mặc luôn bộ trang phục ôm dáng, khéo léo khoe vòng eo "con kiến" để phủ nhận tin đồn mang bầu nói trên.

Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 1
Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 2 

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm cũng từng bị dính tin đồn có em bé khi một bức ảnh hậu trường bị lan truyền. Sau khi tin đồn bị đẩy đi quá xa, Mỹ Tâm ngay lập tức mở một "chiếc livestream" khéo léo khoe luôn vòng 2 thon gọn cho hàng nghìn người chiêm ngưỡng, khẳng định không có "baby" như mọi người truyền tai nhau.

Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 3
 Mỹ Tâm bị đồn có em bé khi bức ảnh này được đăng tải.
Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 4
Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 5 

Mới nhất chính là ca sĩ Chi Pu khi cô nàng đang có chuyến vi vu bên đất Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng đăng bức ảnh dạo phố cùng hai chú cún đáng yêu. Visual mãn nhãn nhưng netizen chỉ chăm chăm vào vòng 2 "lùm xùm" của giọng ca "Anh ơi ở lại". 

Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 6
Sao Việt có cách đáp trả tinh tế khi bị đồn mang thai: Lệ Quyên gay gắt, Chi Pu khéo léo chỉ qua một chi tiết! - Ảnh 7
 Chi Pu khéo léo đáp trả tin đồn mang thai sau khi sang Mỹ.

Sang ngày hôm sau, Chi Pu cũng không có động thái nào ngoài việc mặc áo croptop khoe cơ bụng số 11 săn chắc. Nhiều người cho rằng đây chính là lời đáp trả với tin đồn cô mang bầu và sang Mỹ để sinh em bé.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải?

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải?

Không quá khó để thấy Chi Pu diện đồ táo bạo trong khoảng thời gian gần đây, mà trùng hợp hơn là từ khi chuyển sang nhà trăm tỷ thì độ sexy cứ tăng dần đều.

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Từ khóa:   Chi Pu mang bầu Lệ Quyên mang bầu Mỹ Tâm

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