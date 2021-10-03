Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải?

Thời trang 03/10/2021 11:00

Không quá khó để thấy Chi Pu diện đồ táo bạo trong khoảng thời gian gần đây, mà trùng hợp hơn là từ khi chuyển sang nhà trăm tỷ thì độ sexy cứ tăng dần đều.

Thời gian qua, Chi Pu là một trong những "từ khóa" được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi câu chuyện Chi Pu sang Mỹ vẫn chưa khiến mọi người thôi xôn xao thì mới đây netizen lại chú ý đến cách ăn mặc của giọng ca gốc Hà Thành.

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 1

Được biết, Chi Pu đã chuyển sang nhà mới cách đây khoảng 2-3 tháng trước để "đổi gió". Trong một chương trình, giọng ca "Anh ơi ở lại" đã từng tiết lộ nhà cũ đã có nhiều nỗi buồn nên Chi Pu quyết định chuyển sang nhà mới để "thay đổi không khí". Trước đó, giá trị của căn hộ mới mà Chi Pu sở hữu cũng khiến netizen "mắt chữ A mồm chữ O" vì giá trị "siêu khủng", khoảng 40-100 tỷ một căn. 

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 2

Sau khi chuyển sang nơi ở mới, nữ ca sĩ sinh năm 1993 cũng thường xuyên check-in những bức ảnh đẹp mê mẩn nhưng điều đáng nói là trang phục Chi Pu diện ngày càng "bạo" hơn trước rất nhiều. 

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 3
Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 4
Loạt outfit sẻ sâu 'hun hút' của Chi Pu khiến netizen 'dậy sóng'. 

Không thể phủ nhận body chính là một trong những "vũ khí lợi hại" giúp Chi Pu diện trang phục gì cũng "đẹp xỉu". Nhiều người còn dành tặng "cơn mưa" lời khen cho "thân hình coca" của giọng ca "Talk to me". Đáng chú ý chính là vòng eo cơ 11 lộ rõ nhìn phát mê.

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 5 
Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 6
Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 7
Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 8

Thực tế không phải mới đây Chi Pu mới chuyển sang phong cách sexy 'bức người'. Kể từ khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, mỹ nhân Hà Thành đã nhiều phen khiến netizen "xịt máu mũi" với vẻ ngoài ngày càng nóng bỏng. Tuy nhiên, hiện tại thì độ sexy đã bước lên một tầm cao mới.

Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải? - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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