Không chỉ chuyển sang biệt thự trăm tỷ để 'đổi gió', Chi Pu còn ăn mặc 'khoe da thịt' nhiều hơn thì phải?

Thời gian qua, Chi Pu là một trong những "từ khóa" được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi câu chuyện Chi Pu sang Mỹ vẫn chưa khiến mọi người thôi xôn xao thì mới đây netizen lại chú ý đến cách ăn mặc của giọng ca gốc Hà Thành.

Được biết, Chi Pu đã chuyển sang nhà mới cách đây khoảng 2-3 tháng trước để "đổi gió". Trong một chương trình, giọng ca "Anh ơi ở lại" đã từng tiết lộ nhà cũ đã có nhiều nỗi buồn nên Chi Pu quyết định chuyển sang nhà mới để "thay đổi không khí". Trước đó, giá trị của căn hộ mới mà Chi Pu sở hữu cũng khiến netizen "mắt chữ A mồm chữ O" vì giá trị "siêu khủng", khoảng 40-100 tỷ một căn.