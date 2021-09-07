Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’

Thời trang 07/09/2021 06:00

Nhìn loạt sao nữ này diện đồ tại nhà mà dân mạng phải “thả tim” liền tay vì quá xuất sắc.

Thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp khiến cho nhiều hoạt động “đóng băng”, trong đó, ngành giải trí phải tạm ngưng gần như 100%. Điều này đã khiến cho nhiều ngôi sao đành “thất nghiệp” nhưng ngược lại họ càng có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân so với trước đây. 

Bên cạnh những mỹ nhân ưa chuộng phong cách ăn mặc thoải mái trong thời gian giãn cách thì cũng có nhiều sao nữ Việt rất chăm lên đồ đẹp, thậm chí là biến ngôi nhà của mình thành “sàn diễn thời trang”.

Chi Pu

Nhắc đến mỹ nhân chăm “lên hình” và cũng chăm “lên đồ” mùa dịch chắc hẳn Chi Pu là cái tên thuộc tốp đầu. Giọng ca “Anh ơi ở lại” rất biết cách “gây thương nhớ” cho người hâm mộ bằng phong cách thời trang sexy “bức người”.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 1 
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 2 

Chi Pu mùa giãn cách có nhiều thời gian dành cho bản thân nên kỹ năng mix đồ của nữ ca sĩ cũng “lên tay” nhiều hơn thì phải. Cô nàng luôn chọn những món đồ khoe đường cong cơ thể đáng ngưỡng mộ, nhất là vòng eo lộ cơ 11 ai cũng mê.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 3

Nhiều pha chọn trang phục cắt xẻ táo bạo của Chi Pu cũng được dân mạng liên tục nhắc đến trên các diễn đàn trò chuyện. Không thể phủ nhận một điều rằng gu thời trang của Chi Pu rất “ổn áp” và cô nàng rất ít khi làm dân mạng thất vọng về phong cách ăn mặc của mình.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 4 

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Nàng Hậu 10X Lương Thùy Linh cũng là một trong những mỹ nhân khiến dân mạng “mát mắt” mỗi khi có dịp ghé thăm trang cá nhân. Dù ở nhà nghỉ dịch nhưng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 rất chăm diện đồ xinh xuất sắc.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 5
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 6

Vẻ đẹp không tì vết của Lương Thùy Linh chắc chắn không có gì để bàn cãi và gu thời trang của cô cũng vậy. Bên cạnh phong cách ăn mặc thanh lịch, tối giản thường thấy thì mùa dịch này nàng Hậu còn cho khán giả thấy được nhiều gu ăn mặc mới lạ hơn như phong cách retro, quý tộc, highteen,... “tất tần tật” đều được Lương Thùy Linh “xử đẹp”.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 7
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 8 

 Thiều Bảo Trâm

Nếu ai đó hỏi rằng sao nữ nào hoạt động mạng xã hội chăm chỉ nhất mùa dịch thì Thiều Bảo Trâm chính là một trong số đó. Cô nàng cũng rất hay cao hứng diện đồ xinh ơi là xinh rồi ra cầu thang bộ chụp hình để khoe người hâm mộ.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 9

Vóc dáng “nói không với mỡ thừa” chính là “vũ khí” đắc lực giúp cho mỹ nhân sinh năm 1994 diện mọi trang phục đều xinh. Thiều Bảo Trâm rất hay “kết thân” với những mẫu áo croptop giúp cô khoe vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 10 

Bên cạnh đó, dạo gần đây cũng có nhiều khán giả nhận ra cô nàng đang “bánh bèo hóa” khi liên tục ưu ái những chiếc đầm hoa nữ tính. Dù là phong cách nào đi chăng nữa thì trông Thiều Bảo Trâm vẫn rất xinh đúng không cả nhà?

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 11
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 12
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 13 

Tóc Tiên

Ngoài chuyện nấu nướng “đỉnh cao” thì Tóc Tiên còn được dân mạng gọi tên vì mix đồ quá cao tay trong những ngày giãn cách. Nữ ca sĩ “Ngày mai” luôn trung thành với phong cách thời trang quyến rũ và không kém phần sang chảnh.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 14

Những outfit gần đây Tóc Tiên đăng tải trên mạng xã hội đều nhận được “cơn mưa” lời khen của dân mạng. Không cần có đội ngũ stylist như mọi khi, nữ ca sĩ “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” vẫn lên đồ xuất sắc. Nhiều bộ trang phục của cô còn được khán giả ủng hộ mang lên sân khấu ngay và luôn khi hết dịch.

Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 15
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 16 
Top những sao nữ Việt ‘lên đồ’ cực xinh mùa giãn cách: Chi Pu sexy táo bạo, Thiều Bảo Trâm ngày càng ‘bánh bèo’ - Ảnh 17
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Từ khóa:   Thời trang sao Việt Thời trang Chi Pu Thiều Bảo Trâm

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