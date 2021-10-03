Không chỉ 'kèn cựa' những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, nay cặp 'chị em bạn dì' Chi Pu - Ngọc Trinh còn 'đụng' đồ tập, ai là người thắng thế?

Chi Pu - Ngọc Trinh là hai mỹ nhân "hot hit" hàng đầu Vbiz hiện nay. Điểm chung của cả hai là sự quyến rũ "bức người", xinh đẹp và cực... giàu có. Bên cạnh đó, Chi Pu và Ngọc Trinh cũng là những người bạn thân ngoài đời. Nhiều khoảnh khắc cả hai đi du lịch chung và khoe trọn đường cong "một chín một mười" đã trở thành đề tài nóng trên MXH.

Mới đây, netizen lại phát hiện cả hai chọn một bộ đồ tập giống nhau về kiểu dáng lẫn màu sắc. Dù ở hai địa điểm khác nhau nhưng Chi Pu - Ngọc Trinh vẫn "tâm linh tương thông".