Không chỉ 'kèn cựa' những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, nay cặp 'chị em bạn dì' Chi Pu - Ngọc Trinh còn 'đụng' đồ tập, ai là người thắng thế?

Set đồ tập của Ngọc Trinh và Chi Pu mặc là gợi ý hay ho dành cho hội chị em đấy!
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Chi Pu - Ngọc Trinh là hai mỹ nhân "hot hit" hàng đầu Vbiz hiện nay. Điểm chung của cả hai là sự quyến rũ "bức người", xinh đẹp và cực... giàu có. Bên cạnh đó, Chi Pu và Ngọc Trinh cũng là những người bạn thân ngoài đời. Nhiều khoảnh khắc cả hai đi du lịch chung và khoe trọn đường cong "một chín một mười" đã trở thành đề tài nóng trên MXH.
Mới đây, netizen lại phát hiện cả hai chọn một bộ đồ tập giống nhau về kiểu dáng lẫn màu sắc. Dù ở hai địa điểm khác nhau nhưng Chi Pu - Ngọc Trinh vẫn "tâm linh tương thông".
Ngọc Trinh từng tiết lộ tủ đồ tập thể dục của mình rất "khủng", thậm chí có thể không mặc trùng bộ nào liên tục cả tháng. Trong đó, bộ đồ tập màu xanh min nhận được nhiều lời khen của netizen. Màu sắc đẹp đồng thời chất liệu len tăm ôm body giúp tôn dáng hiệu quả mà chẳng cần hở bạo hay cắt xẻ quá nhiều.
Gần đây, dân mạng cũng phát hiện Chi Pu mặc một bộ đồ tập tương tự trong bức ảnh chụp cùng Hoàng Ku. Cũng giống như người chị thân thiết, Chi Pu cũng khoe được dáng thon triệt để với bộ đồ màu xanh min vừa đáng yêu vừa "nóng bỏng tay".
Dù không chụp ảnh cùng nhau nhưng màn "đụng hàng" này được rất nhiều dân mạng chú ý. Netizen hi vọng hết dịch cả hai lại tiếp tục vi vu du lịch biển để khoe body "kẻ tám lạng người nửa cân".
Ảnh: Tổng hợp, IGNV