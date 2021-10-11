Diện áo dún bèo kiểu bikini 'mỏng ngang lá lúa', Trương Ngọc Ánh khoe vòng eo thẳng tắp nhờ phương pháp này

Thời trang 11/10/2021 15:16

Vòng eo Trương Ngọc Ánh khiến khán giả xuýt xoa ganh tị.

Mới đây, nữ diễn viên đình đám thập niên trước đã chia sẻ trên Ngoisao.net nhờ áp dụng phương pháp ketox và tập luyện, cô giảm được 5-6 cm vòng eo sau bảy ngày.

Ở nhà dài ngày vì Covid-19, Trương Ngọc Ánh bị lên cân vì khó kiểm soát ăn uống. Để lấy lại thân hình thon thả, đồng thời giúp đào thải độc tố lâu ngày, cô quyết định áp dụng phương pháp ketox. Diễn viên biết đến phương pháp này khoảng một năm gần đây.

Mỹ nhân chia sẻ: "Định kỳ ba tháng, tôi áp dụng detox một lần. Tuy nhiên, thú thực, trong những lần trước đó tôi không kiềm chế được mỗi khi bị bạn bè rủ rê ăn uống. Đôi khi vì nể, tôi đành bỏ ngang vì tụ tập hội hè. Đây là lần đầu tiên tôi ketox thành công, cơ thể thấy rõ sự khác biệt".

Truong Ngoc Anh
Vòng eo mơ ước của Trương Ngọc Ánh

Nữ diễn viên cho biết thêm rằng liên tục trong 7 ngày, mỗi ngày cô chỉ uống 6 chai nước dinh dưỡng được chuyên gia cung cấp. Các chai nước này được nghiên cứu để bổ sung đủ rau, hạt, collagen và năng lượng đảm bảo hoạt động suốt một ngày dài. Mỗi ngày, Trương Ngọc Ánh uống nước ketox vào các khung giờ: 8h, 10-11h, 14-15h, 17-19h, 21h và 22h. Chai cuối cùng thường là trà hoa cúc có tác dụng giúp ngủ ngon, tăng cường lợi khuẩn. Bên cạnh uống nước ketox, Trương Ngọc Ánh kết hợp uống bột rau sấy khô, 4 viên vitamin B6, 4 viên nghệ và 2 viên kháng khuẩn mỗi ngày, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia để đảm bảo sức khỏe.

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Nhan sắc đỉnh cao của Trương Ngọc Ánh hiện tại

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Anh Dũng đã khiến MXH xôn xao khi đăng bức ảnh nắm chặt tay Trương Ngọc Ánh để chính thức công khai hẹn hò. Trước khi quyết định công bố chuyện yêu đương, cặp đôi đã có thời gian dài hẹn hò và đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Đáng nói, gần đây, Trương Ngọc Ánh bất ngờ dính nghi vấn đã có tin vui với tình trẻ vì vóc dáng thay đổi là lạ, trông tròn trịa hơn hẳn.

Trước tin đồn rùm beng trên MXH, sáng 1/7, Trương Ngọc Ánh đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư. Nữ diễn viên phủ nhận tin tức mang bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho biết lý do khiến vòng 2 lùm lùm trong bức ảnh chụp cùng hội bạn là do mặc đồ rộng. Đồng thời, Trương ngọc Ánh nhấn mạnh đó cũng không phải vóc dáng hiện tại của cô vì khoảnh khắc trên đã được chụp cách đây 1 năm.

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Cô đang rất hạnh phúc bên tình mới

Sau khi lên tiếng giải thích, Trương Ngọc Ánh còn có thông báo đặc biệt liên quan đến chuyện con cái: "Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay ạ. Cảm ơn các tình yêu luôn quan tâm".

Hiện tại, hình ảnh về buổi livestream của cô vẫn khiến dân mạng chú ý và thả comment nhiệt tình.

Ảnh: Tổng hợp

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