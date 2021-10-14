Vừa goodbye bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh lại khiến cánh đàn ông 'ngất ngây' với style bó sát, có bộ cam lét chói chang

Body Ngọc Trinh trong style mới chuẩn từng cm, cánh đàn ông không thể không ngắm.
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Ngọc Trinh vốn là nữ hoàng bikini theo danh xưng mà dân mạng tặng cho mỹ nhân Trà Vinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Mới đây, cô chào style bikini chuyển qua mặc đồ ôm sát và chia sẻ rầm rộ.
Cô "đanh thép" ẩn ý sâu cay gửi kèm loạt ảnh bằng lời nhắn nhẹ: "Cứ để họ nói xấu về bạn. Vì họ nói về họ có ai nghe đâu". Trong loạt ảnh mới, nhờ thời gian chăm chỉ kiêng khem, rèn luyện nghiêm túc với huấn luyện viên online, Ngọc Trinh dần lấy lại vóc dáng chuẩn chỉ.
Đáng chú ý, trong đó có bộ đồ tập màu cam cháy siêu nóng bỏng, phom dáng ôm sát khoe trọn vẹn đường cong hoàn hảo của Ngọc Trinh. Dân mạng khen body cô nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Những bộ trang phục siêu hot của chị đẹp
Trước đó, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng khiến fan “đứng ngồi không yên khi luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Ông Bầu thường dành cho nữ hoàng bikini những lời khen có cánh. Dù cả hai bị dư luận đồn thổi là đang yêu nhau nhưng họ chỉ tung hứng hoặc im lặng chứ không hề lên tiếng phản đối. Mới đây ông bầu đại gia đã khoe ảnh ngôi nhà xinh như cung điện vừa xây xong và có ý muốn rước nàng Ngọc Trinh về dinh thự khiến cõi mạng xôn xao. Khán giả chợt nhớ ra Vũ Khắc Tiệp từng tuyên bố trong lúc xây nhà: “Bỏ nhà kia cho bố mẹ qua đây ở với anh”.
Hiện tại, hình ảnh Ngọc Trinh diện style mới vẫn khiến dân mạng xôn xao và nhận nhiều bình luận trên MXH.
Ảnh: Tổng hợp