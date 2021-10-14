Vừa goodbye bikini 'bé xíu', Ngọc Trinh lại khiến cánh đàn ông 'ngất ngây' với style bó sát, có bộ cam lét chói chang

Ngọc Trinh vốn là nữ hoàng bikini theo danh xưng mà dân mạng tặng cho mỹ nhân Trà Vinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Mới đây, cô chào style bikini chuyển qua mặc đồ ôm sát và chia sẻ rầm rộ.

Cô "đanh thép" ẩn ý sâu cay gửi kèm loạt ảnh bằng lời nhắn nhẹ: "Cứ để họ nói xấu về bạn. Vì họ nói về họ có ai nghe đâu". Trong loạt ảnh mới, nhờ thời gian chăm chỉ kiêng khem, rèn luyện nghiêm túc với huấn luyện viên online, Ngọc Trinh dần lấy lại vóc dáng chuẩn chỉ.