Được lấy cảm hứng từ kiệt tác nước hoa kinh điển, biểu tượng của niềm hạnh phúc vô tận - Lancôme La Vie Est Belle, dòng nước hoa nữ đến từ thương hiệu Saras này hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm khứu giác đầy tinh tế. Không chỉ là hương thơm, SR Belle là lời mời gọi bạn bước vào một hành trình khám phá vẻ đẹp kiêu kỳ và sự tự tin từ sâu bên trong, biến mỗi khoảnh khắc thường nhật đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Trong thế giới muôn màu của hương thơm, có những mùi hương chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những mùi hương khiến ta vương vấn cả một đời. Nếu bạn đang khao khát tìm kiếm một "chữ ký" khứu giác để gói gọn nét rạng rỡ của những ngày xuân ấm áp và sự sôi động, bùng nổ của mùa hè rực rỡ, thì SR Belle chính là câu trả lời hoàn hảo.

Điểm cộng lớn nhất tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp của SR Belle chính là nguồn hương liệu cao cấp, được hợp tác phát triển cùng nhà hương uy tín tại Anh Quốc. Với dung tích 9ml nhỏ gọn, thiết kế chai thủy tinh vuông vắn kết hợp cùng nắp vàng sang trọng, SR Belle không chỉ là một món vũ khí bí mật trong túi xách của mọi cô gái mà còn là một phụ kiện thời thượng.

Nước hoa nữ SR Belle sở hữu thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ sự giao hòa giữa thiên nhiên tươi mát và vẻ đẹp rạng rỡ.

Hành trình mùi hương: Ngọt ngào, tinh tế và thanh lịch

SR Belle sở hữu cấu trúc hương thơm đa tầng, dẫn dắt người dùng đi từ sự bất ngờ này sang sự lưu luyến khác:

Tầng hương đầu - Tươi mát, dễ chịu: Ngay khi vừa chạm vào làn da, SR Belle mở ra một không gian ngập tràn năng lượng tích cực. Đó là sự kết hợp đầy mọng nước, thanh mát của quả lý chua đen và quả lê. Một màn khởi đầu hoàn hảo để đánh thức các giác quan.

Tầng hương giữa - Ngọt ngào, quyến rũ: Khi lớp hương đầu dịu lại, "trái tim" của nước hoa xuất hiện với sự kiêu sa và nữ tính tuyệt đối. Sự hòa quyện của hoa diên vĩ quý phái, hoa nhài thanh lịch và hoa cam rạng rỡ tạo nên một tổng thể vừa ngọt ngào, vừa cuốn hút khó cưỡng.

Tầng hương cuối - Ấm áp, đầy lưu luyến: Lắng đọng lại trên da sau nhiều giờ là nốt hương phương Đông ấm áp. Sự kết hợp giữa cây hoắc hương sâu lắng, đậu Tonka, hương Vani ngọt ngào và vị béo ngậy đặc trưng của kẹo nhân hạt tạo nên một tầng hương cuối đầy vương vấn, sang trọng và kiêu kỳ.

Ba tầng hương độc đáo mang đến trải nghiệm khứu giác đa dạng sự ngọt ngào, tinh tế và thanh lịch.

Người bạn đồng hành lý tưởng cho những ngày nắng rạng rỡ

Với sự cân bằng tuyệt vời, điêu luyện giữa nốt tươi mát của trái cây mùa hè và nốt ấm ngọt phương Đông đầy sang trọng, SR Belle được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những ngày xuân rạng rỡ và mùa hè sôi động. Mùi hương này không chỉ đơn thuần là làm thơm, mà còn như một lời tuyên ngôn không lời về tinh thần tự do, lạc quan và sự tự tin của người phụ nữ hiện đại: luôn làm chủ cuộc sống, luôn thanh lịch và tràn đầy năng lượng sống.

Dù là đi làm, dự tiệc tối hay một buổi hẹn hò lãng mạn, hãy để SR Belle viết nên câu chuyện phong cách của riêng bạn, biến bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý một cách tinh tế nhất.