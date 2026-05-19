SR Eden: Bản tuyên ngôn của sự ngọt ngào, mạnh mẽ và rạng rỡ tuổi đôi mươi

Làm đẹp 19/05/2026 17:35

Đánh thức mọi giác quan bằng sự hòa quyện bùng nổ giữa hoa cỏ quyến rũ và trái cây mọng nước, SR Eden đang trở thành cái tên chiếm trọn cảm tình của giới mộ điệu nước hoa.

Nếu như SR Belle là khúc ca thanh lịch, dịu dàng thì SR Eden lại là một định nghĩa hoàn toàn khác biệt của nhà Saras beauty- một mùi hương đại diện cho năng lượng bùng nổ, sự tự tin, độc lập và khát khao tỏa sáng theo cách riêng của những cô gái hiện đại.

Lấy cảm hứng từ Mugler Angel Nova, SR Eden không chỉ đơn thuần là một chai nước hoa, mà là người bạn đồng hành lý tưởng tôn vinh nét kiêu kỳ, rạng rỡ "như một cô gái tuổi đôi mươi" đầy nhiệt huyết và sức sống.

SR Eden: Bản tuyên ngôn của sự ngọt ngào, mạnh mẽ và rạng rỡ tuổi đôi mươi - Ảnh 1
 Nước hoa nữ SR Eden lấy cảm hứng từ mùi hương Mugler Angel Nova, mang dấu ấn ngọt ngào quyến rũ.

Sức hút tạo nên đẳng cấp cốt lõi của SR Eden chính là sự bảo chứng từ nguồn hương liệu cao cấp hàng đầu tại Anh Quốc. Từng giọt hương đều đạt tiêu chuẩn khắt khe, giúp mùi hương lên da chuẩn xác và có chiều sâu.

SR Eden sinh ra để dành riêng cho những cô nàng hiện đại: những người luôn tự tin, sống độc lập và luôn biết cách khiến bản thân tỏa sáng theo cách riêng của mình. Sự tương phản đầy nghệ thuật giữa vị ngọt ngào của trái cây, mật ong và sự mạnh mẽ của hương gỗ tạo nên sức hút đầy nội lực.

SR Eden: Bản tuyên ngôn của sự ngọt ngào, mạnh mẽ và rạng rỡ tuổi đôi mươi - Ảnh 2

 Thiết kế vân đá tinh tế kết hợp nắp vàng sang trọng giúp SR Eden tỏa sáng

Cấu trúc đa tầng của SR Eden dẫn dắt người mặc bước vào một khu vườn địa đàng đầy mê hoặc, nơi các nốt hương đan xen nhịp nhàng tạo nên một bản phối đầy say mê:

Tầng hương đầu – Mọng nước, ngọt thanh, tươi sáng: Vừa chạm nhẹ lên làn da, SR Eden bùng nổ với sự thanh mát, ngọt ngào đầy sảng khoái của quả vải. Nốt hương trái cây chín mọng này mang lại cảm giác tươi trẻ, tràn đầy năng lượng tích cực ngay từ những giây đầu tiên.

Tầng hương giữa – Đậm đà, nữ tính, gợi cảm: Khi lớp hương trái cây dịu đi, "trái tim" của SR Eden bộc lộ trọn vẹn nét quyến rũ độc bản. Đó là sự kiêu sa của những đóa hoa hồng nở rộ, được sưởi ấm và bao bọc bởi sự ngọt ngào, sánh mịn đầy mê hoặc của mật ong. Sự kết hợp này tạo nên một làn hương vừa nữ tính, vừa có chút kiêu kỳ, thách thức.

Tầng hương cuối – Ấm áp, sâu lắng, khó quên: Khép lại hành trình khứu giác là nốt hương gỗ trầm ấm, vững chãi. Tầng hương cuối lắng đọng lâu dài trên da, tạo nên chiều sâu tinh tế, giúp mùi hương không bị ngọt gắt mà ngược lại vô cùng sang trọng, để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí người đối diện.

Dù là một ngày làm việc đầy năng lượng tại văn phòng, một buổi dạo phố cuối tuần hay buổi tiệc đêm sang trọng, SR Eden sẽ là nét chấm phá hoàn hảo khẳng định cá tính độc bản của bạn. Hãy để SR Eden đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục những nấc thang mới đầy rực rỡ!

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘

Thương hiệu mỹ phẩm & nước hoa chính hãng

Showroom: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP. HCM

Hotline: 0909 750 307

Hệ thống cửa hàng chính hãng:

Shopee: https://shopee.vn/sarasbeauty.store

TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@sarasbeautyvn

Website: https://sarasbeauty.vn

Nước hoa nam SR Rocky – Khi bản lĩnh hòa quyện cùng sự quyến rũ

Nước hoa nam SR Rocky – Khi bản lĩnh hòa quyện cùng sự quyến rũ

SR Rocky đặc biệt thích hợp cho những buổi tối mùa thu đông se lạnh, hoặc những dịp đặc biệt khi người đàn ông cần khẳng định sự tự tin, lịch lãm và bản lĩnh làm chủ cuộc chơi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nước hoa SR Eden Saras Perfume Saras Beauty Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 38 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 38 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Mùi cơ thể ngày nóng: Vì sao chăm sóc vùng da dưới cánh tay ngày càng được chú trọng?

Mùi cơ thể ngày nóng: Vì sao chăm sóc vùng da dưới cánh tay ngày càng được chú trọng?