SR Rossy – "Lạc lối trong khu vườn tình yêu": Khi công nghệ AromaSpace™ tạc nên sự quyến rũ

Làm đẹp 19/05/2026 17:39

Lấy cảm hứng từ mùi hương kinh điển của Diptyque Eau Rose, SR Rossy là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy sức hút. Với sự hòa quyện của hoa phong lữ, hoa hồng và hoa nhài, sản phẩm mang đến trải nghiệm hương thơm nữ tính, sang trọng và dễ dùng mỗi ngày.

SR Rossy được phát triển với nguồn cảm hứng từ phong cách nước hoa Anh Quốc – nơi đề cao sự tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy chiều sâu. Mùi hương mang đến cảm giác thanh thoát, không quá nồng gắt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau từ đi học, đi làm đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

SR Rossy ứng dụng công nghệ AromaSpace™ , cho phép phân tích và thu thập các phân tử hương trực tiếp từ thiên nhiên, đảm bảo mùi hoa hồng chân thật như đang ở giữa một vườn hồng rực rỡ.

SR Rossy – 'Lạc lối trong khu vườn tình yêu': Khi công nghệ AromaSpace™ tạc nên sự quyến rũ - Ảnh 1

Điểm nổi bật của SR Rossy nằm ở sự hòa quyện tinh tế giữa ba loài hoa đặc trưng: Hoa phong lữ: mang đến cảm giác tươi mới, hơi xanh nhẹ và thanh sạch. Hoa hồng: tạo nên nét nữ tính, dịu dàng và lãng mạn. Hoa nhài: bổ sung chiều sâu, giúp tổng thể hương thơm trở nên quyến rũ hơn. Sự kết hợp này giúp SR Rossy vừa mềm mại, vừa có điểm nhấn, không bị “một màu” như nhiều dòng nước hoa hoa cỏ thông thường.

Nhờ cấu trúc hương thanh lịch và có độ tỏa hương vừa phải, SR Rossy là người bạn đồng hành lý tưởng, dễ dàng "chiều lòng" mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày của nàng:

Thanh lịch chốn công sở & giảng đường: Mùi hương thanh sạch, nhẹ nhàng của hoa phong lữ và hoa nhài giúp bạn luôn tự tin, tràn đầy năng lượng tích cực mà không sợ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh trong không gian kín.

Ngọt ngào cho những buổi hẹn hò: Nốt hương hoa hồng lãng mạn, e ấp sẽ là "vũ khí bí mật" giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương bằng sự tinh tế và cuốn hút tự nhiên.

Tỏa sáng trong những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè: Đủ nhẹ nhàng cho những ngày nắng, đủ vương vấn cho những buổi trà chiều, SR Rossy giúp bạn hoàn thiện phong cách lifestyle trẻ trung, thanh lịch.

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘

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