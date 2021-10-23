6 bước tập yoga cười tại nhà để luôn trẻ khỏe và giúp trút bỏ mọi ưu phiền hằng ngày

Sống khỏe 23/10/2021 21:39

Xua tan đi căng thẳng mệt mỏi, trút đi mọi ưu phiền và duy trì nguồn cảm hứng sống tích cực mỗi ngày chính là những tác dụng tích cực đến từ yoga cười, bộ môn được rất nhiều người, đặc biệt là hội chị em phụ nữ hưởng ứng nhiệt thành xuyên suốt thời gian qua.

Cuộc sống có quá nhiều thứ làm cho con người ta căng thẳng, mỏi mệt đến nỗi không buồn nở nổi một nụ cười với nhau.

Chính vì vậy mà yoga cười ra đời sẽ giúp cho mỗi chúng ta có được tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bên trong, đồng thời giúp duy trì cảm hứng sống tích cực và sáng tạo hơn mỗi ngày.

Hãy tham khảo ngay 6 bước tập yoga cười dưới đây để ứng dụng vào việc luyện tập hằng ngày, giúp cho thân khỏe, tâm an và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân mình cùng những người thân yêu bạn nhé!

Khởi thủy của bộ môn yoga cười

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Là một bộ môn thể dục đến từ Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Bộ môn thể dục yoga cười chính là ông Madan Kataria, bác sĩ y khoa ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, người có công sáng lập bộ môn thể dục này từ năm 1995. Cho tới hiện nay yoga cười đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, với hơn 8,000 câu lạc bộ có mặt trên 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Điểm tương đồng và sự khác biệt cơ bản giữa bộ môn yoga cười và yoga truyền thống

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Cách luyện tập có sự khác biệt so với bộ môn yoga thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung điểm tương đồng giữa yoga cười và yoga thông thường là ở chỗ cả hai loại hình này đều sử dụng ngôn ngôn ngữ cơ thể trong quá trình luyện tập.

Tuy nhiên điểm khác biệt rõ rệt giữa hai loại hình yoga này lại nằm ở chỗ: yoga cười chú trọng vào việc giải tỏa căng thẳng “stress” thế nên người tập sẽ không cần phải vất vả vận động đến toát mồ hôi như yoga thông thường, mà các bài tập thường diễn ra trong chính suy nghĩ của người tập. 

Nói cụ thể hơn thì điều này có nghĩa là trong bộ môn yoga cười, bạn sẽ phải duy trì suy nghĩ tích cực rằng mình sẽ làm được và dùng “sự nhẫn nại” để thực hiện những điều mình muốn, đó chính là tiếng cười được phát ra hoàn toàn tự nhiên, thay vì phải xem phim hài hoặc đọc truyện tiếu lâm thì mới có thể cười được.

Lợi ích tuyệt vời của yoga cười đối với mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ

6 bước tập yoga cười tại nhà để luôn trẻ khỏe và giúp trút bỏ mọi ưu phiền hằng ngày - Ảnh 3
Nếu luyện tập đều đặn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích tuyệt vời của yoga cười chính là dựa trên nền tảng các bài tập thở của yoga kết hợp cùng động tác cười giúp tăng cường lượng oxi lên não, mang lại nguồn cảm hứng, năng lượng sống tích cực và duy trì sức khỏe dẻo dai cho người tập.

Vì thế khi thường xuyên luyện tập yoga cười người tập sẽ luôn duy trì được trạng thái tinh thần thoải mái thông qua cơ chế giải phóng hocmon hạnh phúc, tăng cường hệ miễn dịch, giúp quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra nhanh chóng hơn.

Hơn những thế, thông qua các bài tập này não bộ sẽ nhận được đầy đủ lượng oxi cần thiết giúp tăng nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc và tăng hiệu suất làm việc trong ngày lên gấp nhiều lần.

Trong một bài tập yoga sẽ bao gồm 4 bước: bước khởi động, bài tập khí, bài tập cười và thiền. Với bài tập cười được bắt đầu bằng cách vỗ tay, hít thở cùng những hành động giống như trẻ con vui đùa. Các bài tập tiếp theo là khuyến khích cười to, cười lấy hơi từ bụng xen kẽ hơi thở sâu, duy trì hành động vui đùa, tương tác ánh mắt để tiếng cười được phát ra một cách tự nhiên nhất.

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Thì nó sẽ giúp cho bạn tâm luôn khỏe và thân luôn an - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là các bước tập cụ thể để bạn có thể cùng người thân, bạn bè ứng dụng vào việc luyện tập hằng ngày ngay tại nhà:

Bước 1: Vỗ tay theo nhịp 1-2, 1-2-3, vừa vỗ vừa hát ho-ho, ha-ha-ha.

Bước 2: Giơ tay lên, ngước mắt nhìn bầu trời, đầu hơi ngả ra sau, cười như thể tiếng cười đến từ con tim mình.

Bước 3: Há to miệng, cười không một tiếng động, nhìn vào mắt một người nào đó hoặc nhìn vào gương với những cử chỉ vui nhộn hoặc nhăn nhó.

Bước 4: Thè dài lưỡi đến mức tối đa và kêu Aaaa, mắt mở to, những ngón tay xòe ra như những cái vuốt và cười bằng bụng.

Bước 5: Vừa làm động tác cầm điện thoại di động vừa cười, biểu lộ những cử chỉ như đang trò chuyện.

Bước 6: Cười gia tăng: Bắt đầu bằng cười nụ rồi dần dần phì cười, gia tăng cường độ của tiếng cười.

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