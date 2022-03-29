Tóm gọn 2 khán giả không mua vé, lén lút xem trộm buổi minishow của Đông Nhi tại Đà Lạt

Hậu trường 29/03/2022 14:43

Mới đây, Đông Nhi đã có buổi minishow tổ chức tại Đà Lạt, thành công vang dội. Điều khiến dân mạng chú ý là xuất hiện hình ảnh 2 khán giả không mua vé, lén lút xem trộm nữ ca sĩ trình diễn.

Loạt ảnh xịn xò về "body vạn người mê" của bà mẹ một con - Đông Nhi tại buổi trình diễn ở Đà Lạt, chưa kịp hạ nhiệt, thì mới đây, những "thánh soi" đã bắt được khoảnh khắc 2 nhân vật lén lút xem trộm Đông Nhi tại minishow Đà Lạt. Cụ thể là "fan nhí" Winnie và Ông Cao Thắng.

Tóm gọn 2 khán giả không mua vé, lén lút xem trộm buổi minishow của Đông Nhi tại Đà Lạt - Ảnh 1
Đông Nhi đã có buổi minishow tổ chức tại Đà Lạt, những giờ phút ôn lại ký ức thanh xuân cùng khán giả - Ảnh: Internet

Theo đó, bé Winnie được Ông Cao Thắng ẵm trên tay, đứng nép sau cánh gà cổ vũ cho Đông Nhi. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Winnie "hộ tống" mẹ đi diễn. Trong những chuyến lưu diễn, hầu như Đông Nhi đi đến đâu, đều được một "thế lực nhí" Winnie hộ tống đến đó.

Tóm gọn 2 khán giả không mua vé, lén lút xem trộm buổi minishow của Đông Nhi tại Đà Lạt - Ảnh 2
Nhân vật xem lén buổi trình diễn của Đông Nhi chính là cô công chúa nhà nữ ca sĩ  - Ảnh: Internet

Hiện tại vợ chồng nhà Đông Nhi, Ông Cao Thắng có cuộc sống viên mãn bên cạnh cô công chúa nhỏ. Ngoài sự nghiệp ca hát rất thành công, nữ ca sĩ cho biết Ông Cao Thắng và bé Winnie chính là động lực, là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Tóm gọn 2 khán giả không mua vé, lén lút xem trộm buổi minishow của Đông Nhi tại Đà Lạt - Ảnh 3
Winnie trở thành "vệ sĩ nhí" cho Đông Nhi tại các buổi lưu diễn - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Đông Nhi bé Winnie con gái Đông Nhi Ông Cao Thắng

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