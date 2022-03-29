Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào "hành xử gây sốc để bán hàng online"

Hậu trường 29/03/2022 11:27

Sau khi lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn chợ búa gây sốc của mình, Lương Mỹ Kỳ "ở ẩn" và mãi đến hôm nay mới có động thái mới, khiến dân tình nghi mới được bạn trai cầu hôn?

Mới đây, trên dòng trạng thái story trang cá nhân Facebook, Lương Mỹ Kỳ khiến dân tình xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc ngồi tại một nhà hàng ven sông với nhẫn và hoa. Theo hình ảnh được mỹ nhân chuyển giới chia sẻ, Lương Mỹ Kỳ dịu dàng, nền nã khoe nhan sắc xinh đẹp trong chiếc váy hồng trễ vai.

Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào 'hành xử gây sốc để bán hàng online' - Ảnh 1
Trái với dáng vẻ đanh đá, gay gắt khi đáp trả anti-fan, Lương Mỹ Kỳ dường như đã hóa dịu dàng, nền nã khi ở bên ai đó. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói, Lương Mỹ Kỳ khoe cả một bó hoa cùng với chiếc nhẫn kim cương to khủng trên tay và viết: “Today is a special day for us. Happy when I got you” (Tạm dịch: Hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng ta. Hạnh phúc khi em có anh). Trong một khoảnh khắc khác, người đẹp chuyển giới cũng kèm theo dòng trạng thái: “Ta là tất cả của nhau.”

Ngay lập tức, nhiều netizen đặt nghi vấn rằng Lương Mỹ Kỳ được bạn trai cầu hôn. Việc cô nàng khoe hình ảnh hạnh phúc bên cạnh “ai đó” khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi từ trước đến nay nàng Á hậu chưa từng công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Có thể thấy, học trò Hoàng Thùy đang hạnh phúc bên bạn trai giữa lúc vướng ồn ào.

Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào 'hành xử gây sốc để bán hàng online' - Ảnh 2
Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào 'hành xử gây sốc để bán hàng online' - Ảnh 3

Thời gian gần đây, Lương Mỹ Kỳ là cái tên được nhắc đến nhiều trong CĐM, lý do là bởi khi biểu diễn trong 1 show thời trang, “gà cưng” của Hương Giang đã gây tranh cãi với biểu cảm quá lố và đáng nói nhất là việc xách váy lên khi đang biểu diễn. Trước nhiều ý kiến góp ý, nàng Á hậu bất ngờ phát ngôn gây sốc và có động thái thách thức khán giả.

“Các em ơi, để chị nói cho mấy em nghe câu chuyện xách đầm. Cái đầm đó rất là khó đi, ai đi sẽ bị quặp vào chân. Chị thích là chị xách. Cái việc xách lên là việc đúng để người mẫu an toàn, đó là điều đương nhiên. Đó là một cái chuẩn của tất cả người mẫu nếu mình muốn diễn. Còn ai muốn để xụi thì cứ để. Chị thích diễn nét như vậy và chị muốn xách như vậy. Còn cái vấn đề ở đây đừng bao giờ chúng ta hùa theo một cái gì đó. Đừng bao giờ nghĩ số đông là đúng."

Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào 'hành xử gây sốc để bán hàng online' - Ảnh 4

Trong buổi livestream, người đẹp cũng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi khác khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Ít lâu sau đó, Lương Mỹ Kỳ đã phải lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân muốn gây sự chú ý để... bán hàng online. 

 

 

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Từ khóa:   Lương Mỹ Kỳ mỹ nhân chuyển giới bạn trai cầu hôn

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