Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ vướng nghi vấn được bạn trai cầu hôn hậu ồn ào "hành xử gây sốc để bán hàng online"

Mới đây, trên dòng trạng thái story trang cá nhân Facebook, Lương Mỹ Kỳ khiến dân tình xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc ngồi tại một nhà hàng ven sông với nhẫn và hoa. Theo hình ảnh được mỹ nhân chuyển giới chia sẻ, Lương Mỹ Kỳ dịu dàng, nền nã khoe nhan sắc xinh đẹp trong chiếc váy hồng trễ vai.

Trái với dáng vẻ đanh đá, gay gắt khi đáp trả anti-fan, Lương Mỹ Kỳ dường như đã hóa dịu dàng, nền nã khi ở bên ai đó. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói, Lương Mỹ Kỳ khoe cả một bó hoa cùng với chiếc nhẫn kim cương to khủng trên tay và viết: “Today is a special day for us. Happy when I got you” (Tạm dịch: Hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng ta. Hạnh phúc khi em có anh). Trong một khoảnh khắc khác, người đẹp chuyển giới cũng kèm theo dòng trạng thái: “Ta là tất cả của nhau.”