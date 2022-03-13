Nathan Lee 'cà khịa' một HLV không biết tiếng Anh, netizen gọi tên một siêu mẫu nổi tiếng?

Nam ca sĩ Nathan Lee vừa mới đăng tải một bài đăng lên trang cá nhân của mình với nội dung "cà khịa" một vị HLV không biết nói tiếng Anh.

Nathan Lee từ trước tới nay luôn nổi tiếng là một người hay nói thẳng, anh chưa từng tỏ ra lo sợ khi nhắc tới ai trong các bài đăng của mình. Tuy vậy, các bài đăng của anh lại được đông đảo cư dân mạng ủng hộ và nhận được nhiều sự quan tâm. Bài đăng đầy ẩn ý của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây trên trang cá nhân của mình, Nathan Lee đã chia sẻ lại đoạn clip anh làm giám khảo cho chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp cùng một thí sinh người Việt nhưng lại sống từ nhỏ ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng để lại những dòng caption đầy ẩn ý: "Đẳng cấp không phải khi ta nhăn nhó, lườm nguýt lúc HLV khác nhận xét! Đẳng cấp không phải khi ta vênh váo tỏ ra mình 'kèo trên', xỉa xói, hạ thấp thí sinh! Đẳng cấp không phải là tự vỗ ngực ‘Tao ở Việt Nam, tao không cần hiểu tiếng nước ngoài!'. Cái đó là ** ****!". Nhiều netizen nhắc đến tên siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, netizen đã bình luận vô cùng xôn xao vào bài đăng này của Nathan Lee, đa số đều chỉ ra cái tên đang được nhắc đến chính là Xuân Lan - HLV hiện tại của chương trình The Next Gentleman. Trong tập mới nhất của chương trình, nữ HLV đã thừa nhận điểm yếu của mình là không giỏi tiếng Anh sau khi cô thẳng tay loại một thí sinh ngoại quốc từ đội Hà Anh.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Xuân Lan viết: "Tôi đang tham gia show truyền hình thực tế cho người Việt. Tôi không giỏi tiếng Anh, đó là thực tế. Tôi không cần nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, vì tôi đang sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi nói tiếng Việt thật tốt để thể hiện đúng mong muốn của mình". Nathan Lee từng úp mở chuyện bất hòa với Xuân Lan trước đây - Ảnh: Internet Được biết, cách đây không lâu, Nathan Lee từng úp mở chuyện anh được mời làm HLV của chương trình The Next Gentleman nhưng đã không đồng ý với lời mời này. Anh còn cho biết, sau đó NSX chương trình đã mời một khách mời khá "vô lý" vào tham gia, nam ca sĩ khẳng định sẽ không bao giờ cùng ngồi ghế nóng với người này vì cả 2 không cùng đẳng cấp. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng người mà Nathan Lee nhắc đến không ai khác chính là Xuân Lan.

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