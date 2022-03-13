Hồ Văn Cường hiếm hoi xuất hiện cạnh bố mẹ sau ồn ào dọn khỏi nhà Phi Nhung, thái độ thu hút nhiều sự chú ý

Sau nhiều ồn ào và cùng bố mẹ dọn ra khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, đây là lần hiếm hoi khán giả thấy Hồ Văn Cường xuất hiện trở lại bên cạnh bố mẹ của mình.

Thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường vướng vào ồn ào lớn nhất sự nghiệp của mình liên quan đến tiền cát xê với công ty quản lý là ca sĩ Phi Nhung. Thời điểm đó, nam ca sĩ được cho là xảy ra tranh chấp về tiền cát xê với Phi Nhung, sau nhiều năm đi hát cũng chưa thể xây lại nhà mới cho bố mẹ ở quê, căn nhà xập xệ không ai sinh sống, còn bố mẹ phải ở tại nhà Phi Nhung phụ việc.

Sau nhiều ồn ào và sau khi nữ ca sĩ qua đời, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ dọn ra khỏi nhà cố ca sĩ. Mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng dưới sự hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường thời gian gần đây đã bắt đầu đi hát trở lại. Nam ca sĩ cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ fan hâm mộ của mình. Mới đây, FC của Hồ Văn Cường còn khiến dân tình choáng ngợp khi tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng cho thần tượng. Không gian bữa tiệc được trang trí cầu kỳ, nhìn qua có thể đoán được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng và rộng rãi. Rất đông người hâm mộ đã cùng nhau có mặt và đồng loạt mặc áo màu xanh lá có in hình của Hồ Văn Cường.

Đáng chú ý trong bữa tiệc cũng có sự xuất hiện của bố mẹ nam ca sĩ, đây là lần hiếm hoi gia đình giọng ca "Phận đời tha hương" cùng lộ diện trước công chúng hậu dọn khỏi nhà của Phi Nhung. Cùng bố mẹ đón sinh nhật, Hồ Văn Cường trông vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ, nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, nhưng thần sắc tươi tắn hơn trước rất nhiều. Thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường được thông báo gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có thể thấy, cuộc sống của nam ca sĩ đã ổn định hơn, thần sắc của Hồ Văn Cường cũng đã tốt hơn trước khiến nhiều người hâm mộ có thể yên tâm hơn phần nào. Sau nhiều ồn ào, nam ca sĩ vẫn có lượng fan đông đảo ủng hộ hết mình.

Sau nhiều tháng rời 'nhà chung', Hồ Văn Cường hiếm hoi lộ diện, thần sắc thay đổi song vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì điều này Mới đây, dân tình xôn xao chia sẻ đoạn clip về Hồ Văn Cường ngồi họp mặt với người hâm mộ. Trong đoạn clip đa số đều là những fan hâm mộ lớn tuổi của nam ca sĩ.

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