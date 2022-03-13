Trải qua khoảng thời gian dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống, anh cho biết bản thân đã rơi vào cảnh trầm cảm, tự nhốt mình trong nhà, không giao tiếp với ai kể cả gia đình.

Là một trong những giọng ca đình đám, sở hữu nhiều hàng loạt những bản hit và nổi tiếng với tích cách hài hước, lầy lội, tuy nhiên, ít ai biết thời gian vừa qua Hồ Quang Hiếu đã phải trải qua nhiều khó khăn vì căn bệnh trầm cảm. Nam ca sĩ cho biết hai năm dịch bệnh vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, cuộc sống của anh, khi bị trầm cảm, anh chỉ muốn sống một mình và không giao tiếp với ai, kể cả với mẹ và em gái. "Nghệ sĩ luôn muốn được sáng tạo, bay bổng và thử sức cái mới. Nhưng thời điểm đó, tôi ít đi diễn, không có sản phẩm, cảm thấy công việc của mình giậm chân tại chỗ. Cảm giác chán chường khiến tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Tâm trạng không tốt nên tôi ít trò chuyện với mẹ và em gái. Cả hai cũng giận tôi" - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Trong thời gian bị trầm cảm, nam ca sĩ chỉ có âm nhạc làm bạn, theo anh, âm nhạc là cứu cánh, giúp bản thân anh cân bằng tinh thần: "Thời gian đó tôi trầm cảm, chỉ ở trong nhà, không muốn gặp ai hay làm bất cứ chuyện gì. Khi dịch bệnh xảy ra, chứng kiến những cảnh tử biệt, sinh ly thì tôi càng trân quý cuộc sống. Tôi tự cân bằng mọi thứ và lấy lại năng lượng cho bản thân. Tôi hiện sống một mình. Tôi mua thêm nhà mới để mẹ và em gái ở. Tôi nghĩ đến lúc nào đó ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng nên tập thích nghi từ bây giờ" - nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Ở tuổi 35 và vẫn độc thân, Hồ Quang Hiếu thừa nhận bản thân là người không gặp may mắn trong chuyện tình cảm: "Hạnh phúc thì ai cũng muốn. Tình yêu phải đúng người, đúng thời điểm và cả duyên nợ với nhau. Số tôi không may mắn trong chuyện tình cảm. Hiện tôi không vội vàng yêu nhưng luôn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình duyên". Ngoài đổi mới âm nhạc, Hồ Quang Hiếu cũng muốn "lột xác" về ngoại hình. Trong bộ ảnh mới thực hiện, ca sĩ 35 tuổi gây bất ngờ với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm... Đây cũng là phong cách mà Hồ Quang Hiếu muốn xây dựng trong thời gian tới để phù hợp với cá tính trong âm nhạc, độ tuổi. "Trước đây, tôi có vẻ hiền lành, chất phác, hơi ngô nghê... Hiện suy nghĩ và cách sống của tôi ở mọi mặt đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều nên tôi phải thay đổi", Hồ Quang Hiếu bày tỏ. Hồ Quang Hiếu bắt đầu hoạt động âm nhạc sau khi đoạt giải Quán quân trong cuộc thi "Hãy tỏa sáng” năm 2010. Sau cuộc thi, tên tuổi Hồ Quang Hiếu nhanh chóng phủ sóng dày đặc với hàng loạt những bản hit như: Còn lại gì sau cơn mưa, Đừng buông tay anh, Nơi ấy con tìm về,... Trong đó, bản hit "Con Bướm Xuân" giúp tên tuổi Hồ Quang Hiếu lên một tầm cao mới. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu cũng từng được công chúng hết mực ngưỡng mộ bởi chuyện tình cảm với Bảo Anh, tuy nhiên, sau nhiều năm yêu nhau, cặp đôi bất ngờ đổ vỡ và đường ai nấy đi. Sau khi chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu bất ngờ vướng vào lùm xùm về "chất cấm", từ đây, hình ảnh của nam ca sĩ dần mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-ca-si-dinh-dam-showbiz-viet-xac-nhan-bi-tram-cam-nhot-minh-trong-nha-khong-giao-tiep-voi-ai-455392.html