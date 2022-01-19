Quốc Trường - Bảo Anh 'tình bể bình', bất ngờ kể chuyện 'tình yêu' 9 năm khiến CĐM ngỡ ngàng: 'Hồ Quang Hiếu ở đâu?'

Là nam diễn viên đình đám, điển trai và có khối tài sản khủng, Quốc Trường từng khiến hội chị em đứng ngồi không yên khi lộ ảnh hẹn hò cùng Minh Hằng với loạt cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai đã ngay lập tức bác bỏ tin đồn và hé lộ còn "độc thân".

Nam diễn viên Về Nhà Đi Con viết: "Bộ ảnh kỷ niệm 9 năm bên nhau cùng Bảo Anh. Love Story".

Cho đến mới đây, Quốc Trường gây bão cõi mạng khi tung khoảnh khắc ôm ấp thân thiết bên Bảo Anh . Nam diễn viên còn khoe cả hai đã có 9 năm bên nhau khiến cư dân mạng "tá hỏa".

Trong ảnh, Bảo Anh tình tứ dựa vào người Quốc Trường. Cả hai không ngần ngại trao cho nhau những ánh mắt vô cùng tình cảm. Cặp đôi diện trang phục "tone sur tone", nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng khiến fan hâm mộ "đẩy thuyền tích cực". Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận khen cả hai vô cùng đẹp đôi và ủng hộ Quốc Trường - Bảo Anh "tới luôn".

Bình luận 'đẩy thuyền' của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khoảng thời gian 9 năm được Quốc Trường nhắc đến trong dòng trạng thái lại khiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi lớn. Nhiều người thức mắc, nếu Quốc Trường và giọng ca Anh Muốn Em Sống Sao bên nhau 9 năm thì Hồ Quang Hiếu - tình cũ của nữ ca sĩ "ở đâu?".

9 năm 'yêu nhau' của 'Vũ - Về nhà đi con' và Bảo Anh khiến dân tình réo ngay tên Hồ Quang Hiếu - Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra 9 năm có lẽ là khoảng thời gian cặp đôi yêu nhau trong phim sắp được công chiếu tới đây. Được biết, Quốc Trường và Bảo Anh sẽ vào vai cặp đôi trong phim Bẫy Ngọt Ngào cùng với Nhã Phương, Diệu Nhi, Gin Tuấn Kiệt...

Hóa ra là '9 năm trong phim' - Ảnh chụp màn hình

Dù không rõ thực hư ra sao, nhưng độ đẹp đôi của cả hai đã khiến CĐM phấn khích và ủng hộ hết mình.