Nói về hit cũ của Cao Thái Sơn, Nathan Lee tự tin khẳng định 'ăn đứt' người đồng nghiệp 'không đội trời chung'

Hậu trường 02/04/2022 15:57

Trong buổi họp báo ra mắt MV "Yêu thương quay về" Nathan Lee thẳng thừng tuyên bố: "90% đồng ý là bản này hay hơn, đặc sắc hơn, tình cảm hơn, thông minh hơn, sang trọng hơn và không giả dối". Điều này cho thấy loạt drama giữa hai sao nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vào tối ngày 1/4/2022, Nathan Lee đã chính thức cho ra mắt MV "Yêu thương quay về" (sáng tác Khắc Việt) tại TP.HCM, sản phẩm này được xem như là mở đầu cho chuỗi các ca khúc anh đã tự tay "đặt mua" trong những tháng ngày dịch bệnh rảnh rỗi vừa qua.

Sản phẩm âm nhạc lần này của sao nam là một cái tên cực kỳ thân thuộc với khán giả, bởi ca khúc này từng gắn với cái ca sĩ Cao Thái Sơn trước đó trong suốt một thời gian dài.

Tại buổi họp báo ra mắt, nam ca sĩ đã có những chia sẻ cùng với báo chí về sản phẩm âm nhạc cực hot của mình và những drama "gây bão" cư dân mạng trong suốt thời gian qua.

Nathan Lee 1
Nathan Lee những năm gần đây luôn tạo nên những drama "sốt", lần gần đây nhất là với Cao Thái Sơn - Ảnh: FB Nathan Lee

Trả lời Pháp luật & bạn đọc Nathan Lee nói rằng: "Tiếng hát của tôi không ảnh hưởng gì, nhưng túi tiền thì ảnh hưởng nhiều. Bởi vì lâu không quay MV, giờ quay MV mới biết tốn tiền phết, mọi thứ không đơn giản, nhưng quan trọng là mình có hứng để làm nghệ thuật nên cứ vui đi. Gọi là cống hiến thì hơi to tát vì tôi không nghĩ mình cống hiến đủ cho nghệ thuật nên thời gian tới sẽ làm nhiều hơn".

Nam ca sĩ cũng thẳng thừng thừa nhận bản mới của anh được cư dân mạng khen hay hơn tới 90%.

Nathan Lee 2
Nhiều tháng qua, cặp đôi 'không đội trời chung' này liên tục gây chiến trê MXH - Ảnh: Internet

Cao Thái Sơn chia sẻ: "90% đồng ý là bản này hay hơn, đặc sắc hơn, tình cảm hơn, thông minh hơn, sang trọng hơn và không giả dối. Đây là khán giả đánh giá tôi, chứ tôi không so sánh mình với người khác. Bởi vì nếu so sánh thì mình sẽ thấy họ không bằng mình nên tôi không làm điều đó"

 

Được biết mới đây nam ca sĩ còn đăng kí độc quyền luôn cả tên Cao Thái Sơn gây nên một loạt lùm xùm mới trên mạng xã hội.

Từ khóa:   Cao Thái Sơn - Nathan Lee yêu thương quay về Nathan Lee 

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?