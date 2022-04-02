Nói về hit cũ của Cao Thái Sơn, Nathan Lee tự tin khẳng định 'ăn đứt' người đồng nghiệp 'không đội trời chung'

Trong buổi họp báo ra mắt MV "Yêu thương quay về" Nathan Lee thẳng thừng tuyên bố: "90% đồng ý là bản này hay hơn, đặc sắc hơn, tình cảm hơn, thông minh hơn, sang trọng hơn và không giả dối". Điều này cho thấy loạt drama giữa hai sao nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vào tối ngày 1/4/2022, Nathan Lee đã chính thức cho ra mắt MV "Yêu thương quay về" (sáng tác Khắc Việt) tại TP.HCM, sản phẩm này được xem như là mở đầu cho chuỗi các ca khúc anh đã tự tay "đặt mua" trong những tháng ngày dịch bệnh rảnh rỗi vừa qua.

Sản phẩm âm nhạc lần này của sao nam là một cái tên cực kỳ thân thuộc với khán giả, bởi ca khúc này từng gắn với cái ca sĩ Cao Thái Sơn trước đó trong suốt một thời gian dài.

Tại buổi họp báo ra mắt, nam ca sĩ đã có những chia sẻ cùng với báo chí về sản phẩm âm nhạc cực hot của mình và những drama "gây bão" cư dân mạng trong suốt thời gian qua.

Nathan Lee những năm gần đây luôn tạo nên những drama "sốt", lần gần đây nhất là với Cao Thái Sơn - Ảnh: FB Nathan Lee

Trả lời Pháp luật & bạn đọc Nathan Lee nói rằng: "Tiếng hát của tôi không ảnh hưởng gì, nhưng túi tiền thì ảnh hưởng nhiều. Bởi vì lâu không quay MV, giờ quay MV mới biết tốn tiền phết, mọi thứ không đơn giản, nhưng quan trọng là mình có hứng để làm nghệ thuật nên cứ vui đi. Gọi là cống hiến thì hơi to tát vì tôi không nghĩ mình cống hiến đủ cho nghệ thuật nên thời gian tới sẽ làm nhiều hơn".

Nam ca sĩ cũng thẳng thừng thừa nhận bản mới của anh được cư dân mạng khen hay hơn tới 90%.

Nhiều tháng qua, cặp đôi 'không đội trời chung' này liên tục gây chiến trê MXH - Ảnh: Internet

Cao Thái Sơn chia sẻ: "90% đồng ý là bản này hay hơn, đặc sắc hơn, tình cảm hơn, thông minh hơn, sang trọng hơn và không giả dối. Đây là khán giả đánh giá tôi, chứ tôi không so sánh mình với người khác. Bởi vì nếu so sánh thì mình sẽ thấy họ không bằng mình nên tôi không làm điều đó"

Được biết mới đây nam ca sĩ còn đăng kí độc quyền luôn cả tên Cao Thái Sơn gây nên một loạt lùm xùm mới trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-ve-hit-cu-cua-cao-thai-son-nathan-lee-tu-tin-khang-dinh-an-dut-nguoi-dong-nghiep-khong-doi-troi-chung-459718.html