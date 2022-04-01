Huy Trần và Ngô Thanh Vân tung ảnh ngọt ngào bên nhau trong ngày Cá Tháng Tư, CĐM hối đàng trai 'cưới nhanh kẻo lỡ'

Cặp đôi Ngô Thanh vân - Huy Trần vừa mới gây sốt cõi mạng khi tung loạt ảnh trong ngày cá tháng Tư. Kéo đến cuối, netizen không thể nhịn nổi cười.

Sau thông báo chuẩn bị kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần liên tục khiến hội FA khóc thầm vì thường xuyên khoe ảnh bên nhau. Thậm chí, Ngô Thanh Vân và Huy Trần còn tạo tài khoản Instagram chung đăng ảnh thường ngày hạnh phúc.

Sáng 1/4, cặp đôi đã chia sẻ bức hình tình tứ và ngọt ngào du lịch cùng nhau kèm dòng trạng thái không thể "kích thích" hơn: "Mọi người nhớ kéo đến hình cuối để xem điều bất ngờ nha",

Ngô Thanh Vân đi du lịch cực vui vẻ bên cạnh Huy Trần - Ảnh: Instagram @vanandhuy

Huy Trần thẳng tay đăng "hình dìm" "vợ sắp cưới" của mình trên trang Instagram chung của hai người - Ảnh: Instagram @vanandhuy

Hóa ra, trong bức ảnh cuối, Huy Trần đã thẳng tay dìm vợ chưa cưới không thương tiếc khi bức ảnh "đả nữ" lộ biểu cảm "độc lạ" khiến dân tình cười ngất. Trong ảnh, Ngô Thanh Vân diện nguyêt set trắng đơn giản, điểm thu hút và gây cười nhất chính là biểu cảm "ngạc nhiên" kèm khuôn miệng mở rộng hết cỡ trước con tôm hùm to ngang ngửa khuôn mặt.

Được biết, chuyện tình với Huy Trần được "đả nữ" Ngô Thanh Vâncông khai hồi tháng 9/2021. Trong suốt thời gian hẹn hò, hai người luôn nhẹ nhàng, kín tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huy-tran-va-ngo-thanh-van-tung-anh-ngot-ngao-ben-nhau-trong-ngay-ca-thang-tu-cdm-hoi-dang-trai-cuoi-nhanh-keo-lo-459577.html