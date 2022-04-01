Huy Trần và Ngô Thanh Vân tung ảnh ngọt ngào bên nhau trong ngày Cá Tháng Tư, CĐM hối đàng trai 'cưới nhanh kẻo lỡ'

Hậu trường 01/04/2022 18:22

Cặp đôi Ngô Thanh vân - Huy Trần vừa mới gây sốt cõi mạng khi tung loạt ảnh trong ngày cá tháng Tư. Kéo đến cuối, netizen không thể nhịn nổi cười.

Sau thông báo chuẩn bị kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần liên tục khiến hội FA khóc thầm vì thường xuyên khoe ảnh bên nhau. Thậm chí, Ngô Thanh Vân và Huy Trần còn tạo tài khoản Instagram chung đăng ảnh thường ngày hạnh phúc. 

Sáng 1/4, cặp đôi đã chia sẻ bức hình tình tứ và ngọt ngào du lịch cùng nhau kèm dòng trạng thái không thể "kích thích" hơn: "Mọi người nhớ kéo đến hình cuối để xem điều bất ngờ nha", 

Huy Trần và Ngô Thanh Vân tung ảnh ngọt ngào bên nhau trong ngày Cá Tháng Tư, CĐM hối đàng trai 'cưới nhanh kẻo lỡ' - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân đi du lịch cực vui vẻ bên cạnh Huy Trần - Ảnh: Instagram @vanandhuy
Huy Trần và Ngô Thanh Vân tung ảnh ngọt ngào bên nhau trong ngày Cá Tháng Tư, CĐM hối đàng trai 'cưới nhanh kẻo lỡ' - Ảnh 2
Huy Trần thẳng tay đăng "hình dìm" "vợ sắp cưới" của mình trên trang Instagram chung của hai người - Ảnh: Instagram @vanandhuy

Hóa ra, trong bức ảnh cuối, Huy Trần đã thẳng tay dìm vợ chưa cưới không thương tiếc khi bức ảnh "đả nữ" lộ biểu cảm "độc lạ" khiến dân tình cười ngất. Trong ảnh, Ngô Thanh Vân diện nguyêt set trắng đơn giản, điểm thu hút và gây cười nhất chính là biểu cảm "ngạc nhiên" kèm khuôn miệng mở rộng hết cỡ trước con tôm hùm to ngang ngửa khuôn mặt.

Được biết, chuyện tình với Huy Trần được "đả nữ" Ngô Thanh Vâncông khai hồi tháng 9/2021. Trong suốt thời gian hẹn hò, hai người luôn nhẹ nhàng, kín tiếng. 

Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải

Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải

Tham gia Sao Nhập Ngũ, Duy Khánh khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng vì thể trạng yếu, thậm chí trong tập mới đây, nam diễn viên suýt ngất xỉu, lộ rõ dấu hiệu đuối sức.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Trần và Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân hẹn hò ngô thanh vân đi du lịch huy trần cầu hôn ngô thanh vân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?