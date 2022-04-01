Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua?

Hậu trường 01/04/2022 13:17

Đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của sự nghiệp nhưng gần 1 năm trời Phương Anh Đào bất ngờ biến mất khỏi sân chơi điện ảnh. Điều này đem đến sự thắc mắc cho nhiều người.

 

Phương Anh Đào được biết đến là 1 diễn viên thực lực. Cô để lại nhiều vai diễn ấn tượng, minh chứng khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều loại vai. Được mệnh danh là "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt khi liên tục đảm nhận vai chính trong các phim điện ảnh như "Em gái mưa", "Chàng vợ của em", "Bằng chứng vô hình"... và gây ấn tượng khi xuất hiện trong MV của rapper Đen Vâu. Nhưng gần 1 năm qua, Phương Anh Đào bất ngờ vắng bóng trên màn ảnh.

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 1

Ít ai biết rằng thời gian qua, nữ diễn viên phải đối mặt với các dấu hiệu tương tự trầm cảm khiến cô phải tạm gác lại công việc. Phương Anh Đào tạm ngưng diễn xuất, đối mặt với các vấn đề về thể chất lẫn tinh thần, tâm trạng cô thay đổi thất thường và khó tập trung trong suốt thời gian dài.

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 2

Mới đây những dòng chia sẻ của Phương Anh Đào khiến nhiều người ngỡ ngàng và cũng phần nào hiểu ra lý do vì sao cô vắng mặt suốt gần một năm ròng rã.

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 3

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 4
 Phương Anh Đào chia sẻ lý do vắng bóng thời gian qua - Ảnh chụp màn hình

"Tôi từng có những ngày mệt mỏi, ủ rũ, cũng có thể nói là có những dấu hiệu giống trầm cảm. Nhưng còn may mắn là mình nhận biết được và mong muốn giải quyết được vấn đề của mình"- Phương Anh Đào trải lòng.

Nữ diễn viên "Nhắm mắt thấy mùa hè" chia sẻ rằng cô đã tìm đến yoga như một phương thức tập luyện chữa lành bản thân sau khoảng thời gian đối mặt với dấu hiệu tương tự trầm cảm.

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 5
Phương Anh Đào tìm đến Yoga khi đối mặt với dấu hiệu tương tự trầm cảm

Sau gần 1 năm luyện tập chăm chỉ, Phương Anh Đào cho biết mình đang dần nhận được sự thay đổi tích cực không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ bên trong. "Qua yoga, tôi không còn quá nhiều cố chấp như trước. Tôi học được cách cởi mở hơn, tôn trọng mọi thứ và trân trọng những người đến với mình, những việc xảy ra với mình. Thay vì cứ chạy đua theo cái này, cái kia, cố gắng gồng lên để chứng tỏ, tôi phải sống vui và tận hưởng công việc mình đang làm trước đã".

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 6
Nụ cười rạng rỡ dần trở lại trên gương mặt 'nàng Mai'

Chữa lành tâm hồn, thể chất cùng yoga cũng là bước đệm để Phương Anh Đào quyết định mạnh dạn hơn, “chơi tới” hơn với điện ảnh - niềm đam mê, lẽ sống của cuộc đời cô.

Không ít khán giả nóng lòng mong đợi sự trở lại của Phương Anh Đào sau một thời gian vắng bóng trên phim ảnh. Và series Tứ đại mỹ nhân là bước khởi đầu để người hâm mộ gặp lại cô với phiên bản tươi mới, chín chắn và đa dạng trong cách thể hiện cảm xúc. Nữ diễn viên cũng không quên úp mở về vai diễn trong dự án của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - cái tên bảo chứng cho những dự án điện ảnh nghệ thuật mang nhiều tính sáng tạo.

Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua? - Ảnh 7

Phương Anh Đào sinh năm 1992, cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m68. Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Phương Anh Đào là nữ diễn viên được giới điện ảnh đánh giá cao không chỉ ở ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp mà quan trọng là ở khả năng diễn xuất, "cân" được nhiều dạng vai. Cô từng là "nàng thơ" Nhật Hạ trong "Nhắm mắt thấy mùa hè"; cô giáo sắc sảo trong "Em gái mưa" bản điện ảnh; Thu trong "Bằng chứng vô hình". Nổi bật nhất là nàng Mai cá tính trong "Chàng vợ của anh". 

Ngoài ra, nữ diễn viên đắt lời mời đóng MV. Cô được quan tâm khi xuất hiện trong MV của Đen, Dương Triệu Vũ,... Thậm chí vì quá yêu mến nữ diễn viên, một số fan còn đặt cho cô nickname ''nàng thơ'' của Đen Vâu.

 

 

Không ồn ào, chẳng tranh chấp, càng không 'tố xấu' nhau, 3 cuộc tình 'êm ả' nhất showbiz Việt hậu 'đứt gánh giữa đường' khiến dân tình 'ngả mũ thán phục' vì cách hành xử

Không ồn ào, chẳng tranh chấp, càng không 'tố xấu' nhau, 3 cuộc tình 'êm ả' nhất showbiz Việt hậu 'đứt gánh giữa đường' khiến dân tình 'ngả mũ thán phục' vì cách hành xử

Sau những biến cố trong chuyện yêu đương cách cư xử sau chia tay của những sao Việt dưới đây khiến khán giả khen không ngớt lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Anh Đào Diễn viên Phương Anh Đào 'nàng thơ' của Đen Vâu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?