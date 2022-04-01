Đang là 'ngọc nữ' sáng giá, nhiều người thắc mắc vì sao Phương Anh Đào - 'nàng thơ' của Đen Vâu bất ngờ biến mất gần 1 năm qua?

Phương Anh Đào được biết đến là 1 diễn viên thực lực. Cô để lại nhiều vai diễn ấn tượng, minh chứng khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều loại vai. Được mệnh danh là "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt khi liên tục đảm nhận vai chính trong các phim điện ảnh như "Em gái mưa", "Chàng vợ của em", "Bằng chứng vô hình"... và gây ấn tượng khi xuất hiện trong MV của rapper Đen Vâu. Nhưng gần 1 năm qua, Phương Anh Đào bất ngờ vắng bóng trên màn ảnh.

Ít ai biết rằng thời gian qua, nữ diễn viên phải đối mặt với các dấu hiệu tương tự trầm cảm khiến cô phải tạm gác lại công việc. Phương Anh Đào tạm ngưng diễn xuất, đối mặt với các vấn đề về thể chất lẫn tinh thần, tâm trạng cô thay đổi thất thường và khó tập trung trong suốt thời gian dài.

Mới đây những dòng chia sẻ của Phương Anh Đào khiến nhiều người ngỡ ngàng và cũng phần nào hiểu ra lý do vì sao cô vắng mặt suốt gần một năm ròng rã.

Phương Anh Đào chia sẻ lý do vắng bóng thời gian qua - Ảnh chụp màn hình

"Tôi từng có những ngày mệt mỏi, ủ rũ, cũng có thể nói là có những dấu hiệu giống trầm cảm. Nhưng còn may mắn là mình nhận biết được và mong muốn giải quyết được vấn đề của mình"- Phương Anh Đào trải lòng.

Nữ diễn viên "Nhắm mắt thấy mùa hè" chia sẻ rằng cô đã tìm đến yoga như một phương thức tập luyện chữa lành bản thân sau khoảng thời gian đối mặt với dấu hiệu tương tự trầm cảm.

Phương Anh Đào tìm đến Yoga khi đối mặt với dấu hiệu tương tự trầm cảm

Sau gần 1 năm luyện tập chăm chỉ, Phương Anh Đào cho biết mình đang dần nhận được sự thay đổi tích cực không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ bên trong. "Qua yoga, tôi không còn quá nhiều cố chấp như trước. Tôi học được cách cởi mở hơn, tôn trọng mọi thứ và trân trọng những người đến với mình, những việc xảy ra với mình. Thay vì cứ chạy đua theo cái này, cái kia, cố gắng gồng lên để chứng tỏ, tôi phải sống vui và tận hưởng công việc mình đang làm trước đã".

Nụ cười rạng rỡ dần trở lại trên gương mặt 'nàng Mai'

Chữa lành tâm hồn, thể chất cùng yoga cũng là bước đệm để Phương Anh Đào quyết định mạnh dạn hơn, “chơi tới” hơn với điện ảnh - niềm đam mê, lẽ sống của cuộc đời cô.

Không ít khán giả nóng lòng mong đợi sự trở lại của Phương Anh Đào sau một thời gian vắng bóng trên phim ảnh. Và series Tứ đại mỹ nhân là bước khởi đầu để người hâm mộ gặp lại cô với phiên bản tươi mới, chín chắn và đa dạng trong cách thể hiện cảm xúc. Nữ diễn viên cũng không quên úp mở về vai diễn trong dự án của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - cái tên bảo chứng cho những dự án điện ảnh nghệ thuật mang nhiều tính sáng tạo.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m68. Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Phương Anh Đào là nữ diễn viên được giới điện ảnh đánh giá cao không chỉ ở ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp mà quan trọng là ở khả năng diễn xuất, "cân" được nhiều dạng vai. Cô từng là "nàng thơ" Nhật Hạ trong "Nhắm mắt thấy mùa hè"; cô giáo sắc sảo trong "Em gái mưa" bản điện ảnh; Thu trong "Bằng chứng vô hình". Nổi bật nhất là nàng Mai cá tính trong "Chàng vợ của anh".

Ngoài ra, nữ diễn viên đắt lời mời đóng MV. Cô được quan tâm khi xuất hiện trong MV của Đen, Dương Triệu Vũ,... Thậm chí vì quá yêu mến nữ diễn viên, một số fan còn đặt cho cô nickname ''nàng thơ'' của Đen Vâu.