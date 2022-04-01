Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao?

Hậu trường 01/04/2022 11:36

Mới đây, thông tin "Người đẹp Tây Đô" qua đời vào ngày 1/4 đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bài viết có đặt tựa đề "Tin buồn sáng 01/04: Vĩnh biệt diễn viên Việt Trinh - Người đẹp Tây Đô", kèm theo đó là hình ảnh hai nghệ sĩ là Việt Hương Trường Giang bật khóc nức nở bên cạnh quan tài của nữ nghệ sĩ. Thông tin này được lan truyền ngay sau đó và khiến không ít người gửi lời chia buồn sâu sắc đến nữ diễn viên. 

Ngay sau đó, nữ diễn viên Việt Trinh đã lên trang cá nhân và bác bỏ thông tin này. Cô khẳng định rằng thông tin này không đúng sự thật và bức xúc bởi trò đùa ác ý nhằm để bất chấp "câu view". Cô viết: "Ngày nói đùa cá tháng 4 vượt ranh giới để câu view bất chấp là một tội ác. Các khán giả yêu thương đừng lo lắng, nhắn tin hỏi thăm nữa nhé. Trưa nay, tôi sẽ livestream".

Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao? - Ảnh 1
Việt Trinh bức xức và lập tức bác bỏ thông tin sai sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ "Người đẹp Tây Đô" từng bị tung tin đồn ác ý, các nghệ sĩ như MC Trấn Thành, diễn viên Duy Khánh, nghệ sĩ Công Lý, ca sĩ Quang Linh cũng là nạn nhân của nhóm người xấu chuyên dựng chuyện sống, chết của người nổi tiếng để "câu tương tác". 

Tuy nhiên, những thông tin đầy ác ý và thiếu suy nghĩ của cá nhân trên mạng xã hội kể trên cho thấy sự thiếu ý thức, thiếu văn hóa của một bộ phận cư dân mạng. Đồng thời, hành vi này còn vi phạm pháp luật.

Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Việt Trinh - Ảnh: Internet

Việt Trinh sinh năm 1972 tại Bình Phước và là nghệ sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990. Không chỉ sở hữu gương mặt cuốn hút, đôi mắt to tròn cùng đôi môi quyến rũ, cô đã sớm bộc lộ tài năng và trở thành mỹ nhân đình đám thời bấy giờ. Đặc biệt, nhắc đến Việt Trinh, nhiều thế hệ khán giả sẽ nhớ ngay tới vai Bạch Cúc trong bộ phim đình đám "Người đẹp Tây Đô". 

Hiện tại, Việt Trinh vẫn đang thoải mái với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Cô còn có sở thích trồng cây, trồng rau tại gia. Khi vượt qua những tháng ngày giông bão, cô thích cách sống nhẹ nhàng, đơn giản và thẳng thắn tuyên bố sẽ độc thân suốt đời.

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