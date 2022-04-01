Trông ngóng bao lâu, cuối cùng bà xã Mạc Văn Khoa cũng chịu hé lộ ảnh cưới, dự đoán sắp tổ chức tiệc vui??

Hậu trường 01/04/2022 11:21

Vợ Mạc Văn Khoa vừa hé lộ ảnh cưới khiến dân tình trông ngóng đến một đám cưới diễn ra trong tương lai gần.

Mạc Văn Khoa hiện là một trong những danh hài ăn khách nhất nhì showbiz Việt. Bên cạnh, sự nghiệp rực rỡ thì tổ ấm nhỏ của nam danh hài cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm yên mến từ người hâm mộ.

Tháng 12/2020, Mạc Văn Khoa và bạn gái Vy Pumpe bất ngờ thông báo đã đăng kí kết hôn sau 5 năm tìm hiểu và yêu nhau. Trên trang cá nhân, vợ sắp cưới của Văn Khoa từng hạnh phúc chia sẻ: "Hay là lên phường, ta đăng ký kết hôn liền. Từ nay hãy gọi mình là Vy Mạc nha mọi người. Ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, tự nhiên cầm cái giấy thấy cũng vui vui, nao nao trong lòng. Hạnh phúc của hai đứa sau 5 năm 6 tháng đơn giản bằng một tờ giấy chứng nhận và một cục kim cương hơn 8 tháng sắp ra đời. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và cảm ơn tất cả"

Trông ngóng bao lâu, cuối cùng bà xã Mạc Văn Khoa cũng chịu hé lộ ảnh cưới, dự đoán sắp tổ chức tiệc vui?? - Ảnh 1
Tổ ấm nhỏ của Mạc Văn Khoa nhận nhiều sự quan tâm, yêu mến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả 2 vẫn chưa tổ chức lễ cưới chính thức để bạn bè, người thân cùng đến chung vui vì bận rộn với việc bỉm sữa cho thiên thần nhỏ chào đời. Mới đây nhất, bà xã của Mạc Văn Khoa bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái mùi mẫn, đánh dấu một cột mốc quan trọng khiến nhiều khán giả nóng lòng, đứng ngồi không yên.

Cụ thể, cô viết: "Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Cảm ơn anh vì thời gian ở bên nhau. Và cảm ơn anh đơn giản vì anh là bố của con em". Điều nói hơn cả là bức ảnh được Vy Pumpe đính kèm dưới bài viết. Cặp đôi diện đồ cưới lộng lẫy, sánh đôi hạnh phúc bên nhau. 

Trông ngóng bao lâu, cuối cùng bà xã Mạc Văn Khoa cũng chịu hé lộ ảnh cưới, dự đoán sắp tổ chức tiệc vui?? - Ảnh 2
Ảnh cưới được bà xã Mạc Văn Khoa chia sẻ - Ảnh: FBNV
Trông ngóng bao lâu, cuối cùng bà xã Mạc Văn Khoa cũng chịu hé lộ ảnh cưới, dự đoán sắp tổ chức tiệc vui?? - Ảnh 3
Nam danh hài tranh thủ nịnh vợ ngay dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Từ bài chia sẻ này, nhiều người hâm mộ cho rằng, cặp đôi đang tính đến chuyện tổ chức một hôn lễ trong thời gian ngắn nữa thôi. Ngay dưới phần bình luận, nam danh hài cũng tỏ vẻ hạnh phúc, dành lời nịnh vợ ngọt xớt: "Cảm ơn em vì tất cả. Đúng là gái một con trông mòn con mắt thật chứ".

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