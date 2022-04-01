Trông ngóng bao lâu, cuối cùng bà xã Mạc Văn Khoa cũng chịu hé lộ ảnh cưới, dự đoán sắp tổ chức tiệc vui??

Mạc Văn Khoa hiện là một trong những danh hài ăn khách nhất nhì showbiz Việt. Bên cạnh, sự nghiệp rực rỡ thì tổ ấm nhỏ của nam danh hài cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm yên mến từ người hâm mộ.

Tháng 12/2020, Mạc Văn Khoa và bạn gái Vy Pumpe bất ngờ thông báo đã đăng kí kết hôn sau 5 năm tìm hiểu và yêu nhau. Trên trang cá nhân, vợ sắp cưới của Văn Khoa từng hạnh phúc chia sẻ: "Hay là lên phường, ta đăng ký kết hôn liền. Từ nay hãy gọi mình là Vy Mạc nha mọi người. Ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, tự nhiên cầm cái giấy thấy cũng vui vui, nao nao trong lòng. Hạnh phúc của hai đứa sau 5 năm 6 tháng đơn giản bằng một tờ giấy chứng nhận và một cục kim cương hơn 8 tháng sắp ra đời. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và cảm ơn tất cả".