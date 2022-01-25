Sau 4 năm mới về quê đón Tết cùng gia đình, Mạc Văn Khoa vào bếp trổ tài nấu nướng ai cũng phải phục

Mạc Văn Khoa đăng tải clip cuộc sống bình dị ở quê nhà, tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình khiến ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi.

Mới đây, Mạc Văn Khoa và gia đình di chuyển từ Tp.HCM về quê nhà Hải Dương đón Tết. Sau 4 năm làm việc xa quê, đây là lần đầu Mạc Văn Khoa đưa vợ con về ăn Tết ở quê Nội. Vốn xuất thân con nhà nông, sau khi theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên 9X vẫn giữ thói quen giản dị, mộc mạc, chân chất của mình. Mạc Văn Khoa cùng gia đình về quê Hải Dương đón Tết.

Nam diễn viên cho biết, những ngày đầu mới về quê, anh đưa con đi vòng quanh nhà để cùng hoà mình với thiên nhiên, tận hưởng không khí mát lạnh của tiết trời cận Tết. Anh còn giảng giải cho khán giả hiểu một số phong tục ở địa phương: "Ví dụ như trong làng có một nhà nào đấy có một con lợn to quá, không ăn hết thì bắt đầu thịt con lợn đấy rồi sau đó hàng xóm họ hàng tới mua một ít một ít thì gọi là đụng lợn nha". Anh đưa con gái đi dạo quanh nhà. Nhà nam diễn viên ở quê.

Nhân lúc rảnh rỗi, Mạc Văn Khoa tranh thủ vào bếp chuẩn bị mâm cơm đãi gia đình: "Làm món đơn giản thôi nhưng mà nó chất chứa tình cảm gia đình rất là lớn". Vốn là ông chủ quán bún đậu, Mạc Văn Khoa rất sành chuyện bếp núc. Ngoài phân tích loại thịt, anh còn hướng dẫn cách chế biến, nguyên liệu cần thiết để hoàn thành món ăn. Mạc Văn Khoa tự tay xuống bếp nấu ăn. Anh hào hứng khoe thành quả. Sau khi hoàn thành các công đoạn, anh chạy ra vườn hái các loại rau củ quả mà mẹ mình trồng được. Nam diễn viên còn kể lại câu chuyện đi nhổ lạc thời ấu thơ cùng bạn bè: "Em và bố mẹ đi nhổ lạc từ sáng xong rồi tới trưa về ăn cơm rồi chiều lại đi nhổ lạc. Mấy thằng bạn nó tới chiều chiều mấy bạn đi đá bóng ấy, còn mình vẫn phải trông vườn lạc, mình không được đi đá. Lúc đấy là giận bố mẹ thật, mà sau này thì lớn lên rồi ra ngoài mới biết là cả bố mẹ vất vả vì con thôi".

Mạc Văn Khoa khoe cuộc sống yên bình ở quê nhà Hải Dương bên bố mẹ Trong chuyến về thăm nhà nội, Mạc Văn Khoa chia sẻ nhiều clip cuộc sống yên bình bên người thân.

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