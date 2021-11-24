Mạc Văn Khoa cùng chị tặng quà 'khủng' thiết kế 'lạ' báo hiếu bố mẹ khiến khán giả ngỡ ngàng

Món quà Mạc Văn Khoa tặng ba mẹ vô cùng giá trị.

Chiều 23/11, Mạc Văn Khoa thông báo ngôi nhà đã hoàn thành sau hơn nửa năm xây dựng tại TP.Chí Linh - quê anh. Diễn viên hài cho biết anh xây theo mô hình nhà sàn vì đây là tâm nguyện thời trung niên của bố anh. Ngôi nhà có khuôn viên rộng, vườn tược trồng nhiều cây cối nên không khí thoáng đãng. Á quân Cười xuyên Việt cùng chị gái góp kinh phí xây nhà, còn bố anh lên ý tưởng, thuê thợ về thi công. Trước khi nhà hoàn thiện, anh về quê giám sát từng công đoạn. Ít ngày trước, anh làm tiệc tân gia cho bố mẹ và mừng thôi nôi sớm cho bé Minnie - con gái đầu lòng của anh.

Nam diễn viên bên đấng sinh thành "Chúng con đều xa quê bươn chải cuộc sống. Sau bao năm, cuối cùng chúng con cũng có một món quà để báo hiếu bố mẹ. Mong bố mẹ luôn mạnh khỏe để chúng con được chăm sóc và đền đáp công ơn sinh thành, dạy dỗ của bố mẹ!", Nam diễn viên hài chia sẻ. Không giống với các nhà sàn thời cổ xưa, phần nền nhà của bố mẹ Mạc Văn Khoa ở Hải Dương được gia cố bằng bê tông, lát gạch hoa, rất sạch sẽ. Có thể thấy ngôi nhà có sự cải tiến theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ được những đặc trưng kiến trúc nhất định của kiểu nhà sàn. Đây là món quà mà Mạc Văn Khoa cùng hai người chị của mình đã chung tay xây dựng báo hiếu bố mẹ.

Căn nhà vô cùng hoành tráng Khi giãn cách nới lỏng, Mạc Văn Khoa dần vào guồng quay công việc. Hiện anh chủ yếu ghi hình game show do các dự án điện ảnh chưa bấm máy. Các quán bún đậu của anh vừa mở lại với lượng khách ổn định. Sau hai năm kinh doanh, diễn viên làm chủ chín quán ăn ở TP HCM, Cần Thơ và Biên Hòa (Đồng Nai). Cây hài đang rất thành công trong nhiều lĩnh vực Trước khi đạt thành tựu với nghề diễn, Mạc Văn Khoa trải qua nhiều chật vật. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mê diễn xuất, anh khăn gói từ quê lên Hà Nội thi vào trường Sân khấu Điện ảnh nhưng rớt từ vòng loại. Một năm sau, anh vào Nha Trang, thi một cao đẳng về nghệ thuật, theo học ba năm rồi vào Sài Gòn. Những ngày đầu đi học, anh mặc cảm vì ngoại hình, giọng nói quê kệch. Khi ấy, bố mẹ ở Hải Dương làm ruộng vẫn phải thường xuyên gửi tiền vào cho Mạc Văn Khoa. Có lúc, anh định đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan vì không thấy tương lai. Hiện món quà anh tặng đấng sinh thành vẫn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

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