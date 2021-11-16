Nhật Kim Anh sắp lên xe hoa? Khán giả tò mò danh tính chú rể?

Hậu trường 16/11/2021 06:00

Ai sẽ là chú rể của Nhật Kim Anh?

Mới đây, trên trang cá nhân nữ ca sĩ Nhật Kim Anh có bài đăng gây chú ý MXH.

Theo đó cô tâm sự, khi thấy mọi cười làm đám cưới cô không khỏi chạnh lòng. "Nhìn người ta cưới mà mình tủi quá", Nhật Kim Anh viết. 

Nhật Kim Anh sắp lên xe hoa? Khán giả tò mò danh tính chú rể? - Ảnh 1
Bài đăng của Nhật Kim Anh 

Dân mạng nhanh chóng vào comment rầm rộ. Cao Thái Hà cũng góp vui: "Về với chị em không cưới hạnh phúc hơn cưới chị ơi. Em ở đội này thấy yêu đời ngất ngưởng đây". 

Nhat Kim Anh 3
Cao Thái Hà góp vui

Trước đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, ca sĩ Titi (thành viên nhóm HKT) lần đầu lên tiếng về việc cầu hôn đàn chị Nhật Kim Anh và chia sẻ về kế hoạch "thành đôi" sắp tới của cả hai. Cựu thành viên nhóm HKT khẳng định bản thân rất ít nói và khá ngại ngùng ở chỗ đông người dù tuổi đời hay tuổi nghề của anh cũng khá dày dặn. 

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Titi và Nhật Kim Anh được giới truyền thông thường xuyên nhắc đến. Cách đây không lâu, tin đồn hẹn hò của TiTi và Nhật Kim Anh càng khiến cộng đồng mạng thêm phần chắc chắn khi nam ca sĩ đã đăng lên mạng xã hội đoạn video quỳ gối cầu hôn đàn chị bằng chiếc nhẫn kim cương cực to. Giải thích về chuyện này, TiTi chia sẻ: "Do thấy trên Tiktok có clip hay hay nên tôi cover lại thôi chứ không phải tung dấu hiệu gì đâu". 

Nhat Kim Anh 2
Cả hai tình tứ bên nhau
Nhat Kim Anh
Khán giả khen rất xứng đôi

Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng cả hai cùng nhau xuất hiện khá thường xuyên trong các sự kiện. Nam ca sĩ còn cho biết sắp tới, anh và Nhật Kim Anh sẽ cùng nhau hợp tác cho ra một MV mới với sự góp mặt của cả 2 đảm nhận vai trò chính của MV.  

Những năm gần đây, ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là nữ doanh nhân thành đạt. Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh miệt mài giành quyền nuôi con, gây sự chú ý.

Hiện tại bài đăng của Nhật Kim Anh vẫn gây xôn xao MXH. 

Ảnh: Tổng hợp

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