Siêu mẫu 'nhà giàu' Nathan Lee 'chơi lớn' làm điều chỉ dành cho các 'đại minh tinh' khiến ai nấy 'chóng mặt'

Nathan Lee gây chú ý khi xuất hiện bên dàn vệ sĩ ở buổi ra mắt cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam tại TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết 7 tháng qua, anh hầu như chỉ ở nhà tránh dịch. Siêu mẫu rất vui khi hội ngộ người bạn nước ngoài tên Paulo và mẫu nữ Kỳ Duyên. Paolo và Kỳ Duyên từng xuất hiện trong chương trình 'Người ấy là ai?'.

Trước đó, chàng mẫu đã có buổi trò chuyện nhẹ nhàng với người hâm mộ và hát tặng họ những ca khúc nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về môi trường giải trí cũng như tiết lộ về dự định nâng đỡ thế hệ đàn em.

Mỹ nam sở hữu giọng hát tốt

Nathan Lee cho biết: "Việc tôi không hoạt động trong showbiz trong một thời gian dài thì các fan ruột của tôi đều hiểu rồi nhưng với những bạn mới theo dõi mình thì chưa. Tôi có nói rất nhiều lần là giới này không xấu nhưng có nhiều người xấu trong giới này. Câu chuyện bè phái là điều khiến tôi không thích". Giọng ca Yêu thương quay về cũng thừa nhận bản thân bị nhiều người ghét vì tính cách khác biệt. Anh thẳng thắn: "Vì sao trong giới này người ta rất ghét mình, vì tính của tôi chẳng giống ai. Tôi không có thói quen nịnh hót cũng như vuốt ve, đó không phải là mình. Tôi nghĩ như thế nào là nói như vậy, không thích là biết ngay...". Trong khi đó, anh cũng không quên nhấn mạnh bản thân cảm thấy khó chịu với những hành động "thảo mai", giả tạo của một số nghệ sĩ trong làng giải trí.

Siêu mẫu nhà giàu hiện sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm Sài Gòn. Do chủ yếu ở nhà, Nathan Lee đầu tư chăm chút không gian sống với nhiều cây xanh.

Anh hiện sống trong căn hộ xa hoa lộng lẫy

Mỹ nam cho hay: "Tôi mới xây xong studio thu âm, đang làm studio chụp ảnh. Sắp tới, tôi sẽ xuất hiện trở lại trên truyền hình và đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc vì mấy tháng qua dịch ở nhà rảnh rỗi, tôi đã mua độc quyền nhiều ca khúc".

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