Siêu mẫu 'nhà giàu' Nathan Lee 'chơi lớn' làm điều chỉ dành cho các 'đại minh tinh' khiến ai nấy 'chóng mặt'

Hậu trường 12/11/2021 14:18

Đi event nhưng Nathan Lee lại mang theo dàn vệ sĩ hùng hậu khiến ai nấy xôn xao.

Nathan Lee gây chú ý khi xuất hiện bên dàn vệ sĩ ở buổi ra mắt cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam tại TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết 7 tháng qua, anh hầu như chỉ ở nhà tránh dịch. Siêu mẫu rất vui khi hội ngộ người bạn nước ngoài tên Paulo và mẫu nữ Kỳ Duyên. Paolo và Kỳ Duyên từng xuất hiện trong chương trình 'Người ấy là ai?'.

Nathan Lee

Siêu mẫu 'nhà giàu' Nathan Lee 'chơi lớn' làm điều chỉ dành cho các 'đại minh tinh' khiến ai nấy 'chóng mặt' - Ảnh 2

Siêu mẫu xuất hiện cùng dàn vệ sĩ sau đó ngồi cạnh bạn bè của mình

Trước đó, chàng mẫu đã có buổi trò chuyện nhẹ nhàng với người hâm mộ và hát tặng họ những ca khúc nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về môi trường giải trí cũng như tiết lộ về dự định nâng đỡ thế hệ đàn em. 

Nathan Lee 2
Mỹ nam sở hữu giọng hát tốt

Nathan Lee cho biết: "Việc tôi không hoạt động trong showbiz trong một thời gian dài thì các fan ruột của tôi đều hiểu rồi nhưng với những bạn mới theo dõi mình thì chưa. Tôi có nói rất nhiều lần là giới này không xấu nhưng có nhiều người xấu trong giới này. Câu chuyện bè phái là điều khiến tôi không thích". Giọng ca Yêu thương quay về cũng thừa nhận bản thân bị nhiều người ghét vì tính cách khác biệt. Anh thẳng thắn: "Vì sao trong giới này người ta rất ghét mình, vì tính của tôi chẳng giống ai. Tôi không có thói quen nịnh hót cũng như vuốt ve, đó không phải là mình. Tôi nghĩ như thế nào là nói như vậy, không thích là biết ngay...". Trong khi đó, anh cũng không quên nhấn mạnh bản thân cảm thấy khó chịu với những hành động "thảo mai", giả tạo của một số nghệ sĩ trong làng giải trí.

Siêu mẫu nhà giàu hiện sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm Sài Gòn. Do chủ yếu ở nhà, Nathan Lee đầu tư chăm chút không gian sống với nhiều cây xanh.

Nathan Lee 3

Siêu mẫu 'nhà giàu' Nathan Lee 'chơi lớn' làm điều chỉ dành cho các 'đại minh tinh' khiến ai nấy 'chóng mặt' - Ảnh 5

Anh hiện sống trong căn hộ xa hoa lộng lẫy

Mỹ nam cho hay: "Tôi mới xây xong studio thu âm, đang làm studio chụp ảnh. Sắp tới, tôi sẽ xuất hiện trở lại trên truyền hình và đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc vì mấy tháng qua dịch ở nhà rảnh rỗi, tôi đã mua độc quyền nhiều ca khúc".

Ảnh: Tổng hợp

Nathan Lee gửi tiền phúng điếu cố ca sỹ Việt Quang tiết lộ 'Mất không phải do COVID-19'

Nathan Lee gửi tiền phúng điếu cố ca sỹ Việt Quang tiết lộ 'Mất không phải do COVID-19'

Nathan Lee đã gửi tiền phúng điếu cho Việt Quang sau khi nghe tin đàn anh qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   sự kiện vệ sĩ Nathan Lee đi sự kiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?