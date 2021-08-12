Nathan Lee gửi tiền phúng điếu cố ca sỹ Việt Quang tiết lộ 'Mất không phải do COVID-19'

Cụ thể, siêu mẫu chia sẻ số tài khoản của chị Việt Quang và thông báo đã chuyển khoản 5 triệu tiền phúng điếu. Nathan Lee còn bình luận kèm bên dưới bài đăng rằng đàn anh mất không phải do COVID-19 để khán giả yên tâm.

Thông tin nam ca sĩ Việt Quang đã vĩnh viễn ra đi khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong đó nhiều ngôi sao showbiz cũng đã gửi lời chia buồn. Nathan Lee mới đây cũng đã có động thái về sự ra đi của đàn anh trên trang cá nhân.

Ngay sau khi bài đăng của Nathan Lee lên sóng, nhiều dân mạng đã vào gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ca sĩ Việt Quang: "Thương giọng hát của anh, bình yên nơi thiên đường anh nhé", "Nghe tin như tiếng sét bên tai. Không thể tin. Sao có thể như vậy được, ca sĩ Việt Quang thời học sinh sinh viên 7X + 8X mình rất thích. Năng lượng mỗi khi nghe Việt Quang hát, giọng hát rất hay, rất đặc trưng và nụ cười tỏa nắng rất hiền", "Anh là tuổi thơ và thanh xuân của mình, mỗi lần anh về Bà Rịa hát là cứ hóng và xin hình anh về dán lên tường"...

Nhiều fan vào gửi lời chia buồn và Nathan Lee cũng bình luận kèm rằng Việt Quang mất không phải do COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Việt Quang từng nhập viện vì viêm phổi tuy nhiên lúc đó bệnh tình của anh không quá nặng. Thế nhưng điều buồn nhất đã xảy ra. Theo Thanh Niên, nam ca sĩ mất trong vòng tay người thân tại nhà. Được biết Việt Quang xuất viện được một tháng sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Theo người thân chia sẻ nam va sĩ đã có những chuyển biến tích cực, song những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

Sự chia sẻ của Nathan Lee nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Việt Quang tạm biệt cõi trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả hâm mộ - Ảnh: Internet

Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng tên tuổi ở sân khấu âm nhạc trong nước đầu những năm 2000, với chất giọng nam cao bên cạnh phong cách năng động, trẻ trung. Nổi bật nhất là ca khúc "Tình Ơi", Series album: "Vẫn Mãi Yêu Em". Bên cạnh đó còn có những ca khúc khác như "Về Đây", "Tình Phiêu Lãng", "Cafe Buồn", "Thời Sinh Viên"...