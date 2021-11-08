Sĩ Thanh tung chiêu 'ĐỘC' để có body vạn người mê

Body của Sĩ Thanh khiến chị em xao xuyến.

Sĩ Thanh được biết tới là một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi vừa có thể diễn xuất, ca hát vừa là một beauty blogger. Dù hạn chế về chiều cao nhưng cô lại sở hữu 3 vòng quyến rũ, gương mặt trẻ trung ở tuổi 35. Cô luôn dành thời gian để duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày. Sĩ Thanh chọn tập yoga, gym để dẻo dai và nhan sắc tươi xinh nhờ những động tác ngăn ngừa lão hoá. Một trong những đặc điểm cơ thể mà Sĩ Thanh tự hào có được nhờ tập luyện chính là sở hữu vòng 3 săn chắc. Trên trang cá nhân, cô chọn mặc đồ bơi khoét hông cao để khoe điểm cơ thể hấp dẫn với người hâm mộ.

Nữ ca sĩ thường xuyên khoe dáng chuẩn chỉnh - Ảnh: Internet Ở tuổi dậy thì, Sĩ Thanh ý thức cao việc tập thể dục để cải thiện vóc dáng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên vào ngày đèn đỏ cô vẫn miệt mài tập bụng, dẫn đến tình trạng rong kinh, phải chạy chữa nhiều năm. Vì lý do này, Sĩ Thanh không thể áp dụng các bài tập cho vòng bụng trong thời gian dài mà chọn giải pháp nịt bụng để có eo thon. Cô bắt đầu nịt bụng từ năm 2015 kết hợp cùng các loại kem tan mỡ để vòng hai thêm gọn gàng. Thời gian đầu mới nịt bụng, Sĩ Thanh cũng trải qua tình trạng bức bí, khó thở, "ăn vào muốn ọc ra"... nhưng quyết tâm có eo thon nên cô học cách thích nghi. Nịt bụng với tần suất gần như 24/7 nên da bụng không chỉ ngứa ngáy, khó chịu mà còn có lúc bị hăm, nấm, thâm. Sau bảy năm "chung sống" và trải nghiệm với đủ các loại đai nịt bụng, Sĩ Thanh xem đây như thói quen khó bỏ, hiện còn quấn bốn chiếc một lúc, thắt chặt vùng chính giữa eo để tạo hình đồng hồ cát quyến rũ. Người đẹp sinh năm 1986 nhận thấy ngoài vấn đề ngoài da, hiện sức khỏe nội tạng của cô hoàn toàn bình thường nên sẽ vẫn duy trì thói quen này trong tương lai.

Body chuẩn của Sĩ Thanh Đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân, nữ ca sĩ chỉ ra ưu điểm khi nịt bụng là đem lại hiệu quả giảm vòng eo rõ rệt nếu kiên trì áp dụng hàng ngày. Khi mang gen nịt bụng cô cũng thấy có tác dụng hạn chế ăn nhiều, ăn chậm rãi hơn do lúc này đai bụng siết chặt vào dạ dày. Tuy nhiên, Sĩ Thanh cho biết gen nịt bụng chỉ giúp vòng eo gọn, định hình phom dáng dễ dàng hơn chứ không tạo độ săn chắc. Sau khi tháo gen bụng có thể thấy số đo vòng eo giảm 2 - 3 cm nhưng sẽ nhanh chóng "phình" trở lại như cũ nếu những ngày sau không tiếp tục nịt bụng. Cô khuyên nên vệ sinh đai nịt bụng thường xuyên để hạn chế mồ hôi, vi khuẩn tích tụ đồng thời không quấn trực tiếp đai lên da mà nịt bên ngoài lớp áo, giúp dễ chịu hơn. Sĩ Thanh từng chia sẻ cô chọn 6 bài tập cơ bản để cải thiện vòng 3 với dây kháng lực. Mỗi động tác thực hiện khoảng 30 nhịp cho một bên chân cho người mới bắt đầu. Với Sĩ Thanh, vì là người tập lâu năm nên cô thực hiện khoảng 100 nhịp mỗi bên. Cô đã chăm chỉ luyện tập rất nhiều Bài tập giúp lấp đầy phần lõm hai bên hông và tạo quả cho phần chóp của vòng 3. Thời gian tập luyện kéo dài khoảng 15 - 20 phút. Cô khẳng định, chỉ cần duy trì việc tập luyện trong 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi và kết quả như mong muốn. Theo lịch trình của Sĩ Thanh, cô sẽ dành 3 - 4 buổi để tập cho vòng 3, các ngày còn lại sẽ tập cho vòng eo. Bởi 2 điểm cơ thể này có sự liên quan mật thiết tới nhau, giúp phái đẹp có hình thể quyến rũ. Các động tác cô thực hiện như đá chân về sau, đá chân sang ngang cùng dây kháng lực để gia tăng sức mạnh cơ bắp. Ảnh: Tổng hợp

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