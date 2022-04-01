Không ồn ào, chẳng tranh chấp, càng không 'tố xấu' nhau, 3 cuộc tình 'êm ả' nhất showbiz Việt hậu 'đứt gánh giữa đường' khiến dân tình 'ngả mũ thán phục' vì cách hành xử

Những lùm xùm sau khi ly hôn trong showbiz vốn không phải là câu chuyện xa lạ, hậu ly hôn nhất cử nhất động của sao đều được netizen chú ý. Mỗi người đều có một cách hành xử khác nhau, kẻ im lặng, người công khai, kẻ làm bung bét những điểm đen trong cuộc sống hôn nhân... tuy nhiên, vẫn có rất nhiều sao hành xử vô cùng văn minh khiến cho cư dân mạng khen hết lời.

Thời gian vừa qua, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ và xôn xao khi tuyên bố chính thức "đường ai nấy đi" với doanh nhân Minh Hải.

Cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau khi tuyên bố chia tay, Hòa Minzy đã nhiều lần chia sẻ cô và chồng cũ kết thúc trong êm đẹp, không xuất hiện từ tranh chấp hay kẻ thứ ba như mọi người đồn đoán. Nguyên nhân chính dẫn đến việc đôi bên quyết định rời xa nhau xuất phát từ việc cả hai đều không còn yêu nhau nhiều như mới bắt đầu. Thậm chí, nữ ca sĩ còn có hành động "van xin" netizen ngừng việc suy đoán, phao tin rằng thiếu gia Minh Hải có bồ nhí ở bên ngoài.

Pha Lê - ông xã người Hàn: Chia tay văn minh, xem nhau như 'chị em'

Mới đây Pha Lê đã có những hành động giúp giúp cô ghi danh vào list những sao hành xử văn minh.

Pha Lê và ông xã hàn Quốc chính thức 'đường ai nấy đi' dù đã có với nhau 1 mặt con - Ảnh : Internet

Hậu ly hôn với ông xã Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ đã trải lòng qua tâm thư về câu chuyện nhiều năm gắn bó cùng chồng. Không ồn ào, không drama hay có những màn đấu tố, bóc phốt rúng động, Pha Lê gửi đến người bạn đời cũ của mình những lời cám ơn chân thành vì đã xuất hiện và trở thành một phần thanh xuân của cô đồng thời hy vọng ông xã Hàn sẽ có một cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phượng Channel -Quách Ngọc Ngoan: Được CĐM 'đẩy thuyền' mong sớm ngày tái hợp

Nữ doanh nhân Phượng Channel cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng từng khiến báo chí tốn giấy mực cho câu chuyện chia tay của họ.

Từng vướng nhiều tranh cãi, song đến tời điểm dư luận ủng hộ chuyện tinh cảm của cả hai thì nữ doanh nhân bất ngờ tuyên bố 'đứt gánh giữa đường' với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

Sau 6 năm mặn nồng bên nhau, đến giữa năm 2021 cặp đôi chính thức lên tiếng xác nhận chính thức "đứt gánh" dù cho họ đã có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, mặc những lời đồn đại ở bên ngoài, nữ đại gia đã lên tiếng xác nhận mình cùng bạn trai chia tay trong êm đẹp, cô còn dành cho Quách Ngọc Ngoan những lời khen có cánh cũng như cho biết cả hai hiện tại vẫn còn liên lạc nhau thường xuyên để cùng chăm sóc ái nữ một cách tốt nhất.