Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải

Hậu trường 01/04/2022 15:59

Tham gia Sao Nhập Ngũ, Duy Khánh khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng vì thể trạng yếu, thậm chí trong tập mới đây, nam diễn viên suýt ngất xỉu, lộ rõ dấu hiệu đuối sức.

Trong trailer tập 4 Sao Nhập Ngũ 2022 lên sóng vào tuần trước, những hoạt động đầu tiên ở ngày thứ 2 làm tân binh của Duy Khánh cùng dàn cast Độ Mixi, S.T Sơn Thạch, Puka, Minh Tú, Anh Tú, Hoà Minzy, Cara được hé lộ.

Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Duy Khánh đi không vững, phải có người dìu, để lộ rõ tình trạng đuối sức, gương mặt nhợt hạt khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Nam diễn viên không đi nổi vì đuối sức - Ảnh: FBNV

Được biết do bị ép tim khi hoạt động mạnh nên nam diễn viên đã suýt ngất xỉu. Nguyên nhân đến từ việc thực hiện nội dung chạy 5 vòng sân vào lúc 4 giờ 30 sáng. Mới đây, chính chủ cũng có tiết lộ khiến khán giả cực sốc.

Trên trang cá nhân của mình Duy Khánh viết: "Còn nhớ lúc đó, bản thân cứ nghĩ sẽ tắt thở và chết ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ. Nhưng thay vì bỏ cuộc thì Khánh đã chọn cách đối mặt và cố gắng hết mình để vượt qua được rào cản thể lực sức khoẻ của bản thân".

Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải - Ảnh 2
Bài đăng khiến netizen hoảng hốt trên trang cá nhân của Duy Khánh - Ảnh: Chụp màn hình

Duy Khánh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Tiểu đội trưởng đã phải dìu anh đi. Nam diễn viên khó thở, tay ôm ngực, mặt tái mét, biểu cảm bị quá sức chịu đựng. 

Được biết, Duy Khánh là một thành viên đặc biệt trong dàn cast Sao Nhập Ngũ năm nay. Tại thời điểm xác nhận tham gia chương trình, anh từng tiết lộ bản thân mắc chứng bệnh tim.  Cuối năm lớp 12, Duy Khánh được bác sĩ chẩn đoán bị xương chèn tim và phải phẫu thuật gấp. Sức khỏe của Duy Khánh dần được hồi phục nhưng anh phải sống chung với thanh sắt dài 30,5 cm trong lồng ngực suốt những năm tháng qua. 

Nhập ngũ được vài hôm, Duy Khánh 'ngất lên ngất xuống', tiết lộ 'suýt chết': Nguyên nhân đến từ tình trạng bệnh lý mà nhiều người mắc phải - Ảnh 3
Duy Khánh mắc bệnh tim từ bé - Ảnh: Internet

Chia sẻ của "cô giáo Khánh" nhận về vô số lời động viên từ fan hâm mộ. Nhiều khán gải yêu mến anh và chương trình đã bình luận chúc nam diễn viên thật nhiều sức khỏe và cố gắng vượt qua những thử thách của chương trình.

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