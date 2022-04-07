Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ vợ cũ, Đàm Vĩnh Hưng để lộ cách xưng hô làm rõ mối quan hệ của đôi bên hậu ly hôn

Mới đây, bà Lien Jackie Pham - vợ cũ nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật mẹ ruột lên trang cá nhân. Tuy nhiên, động thái của "ông hoàng nhạc Việt" mới là điều gây chú ý.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show nổi tiếng Lien Jackie Pham đã ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Theo Thanh Niên, bầu show Lien Jackie Pham chính thức nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản. Cũng từ đây, mọi động thái của cả hai trên mạng xã hội đều nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show nổi tiếng Lien Jackie Pham - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà bầu show nổi tiếng đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh sinh thần 87 tuổi của mẹ ruột cùng những lời nhắn nhủ ý nghĩa. Theo đó, bà chia sẻ: "Chưa bao giờ thấy Mommy vui, hoan hỷ, hạnh phúc vui cười như vậy... Vậy là mình đã quá mãn nguyện rồi... Cầu xin bề trên cho Mommy mạnh khỏe...Cả một đời hy sinh vì các con. Mommy là người tuyệt với nhất trên quả đất này..."

Bài viết của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, bên dưới bài viết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã để lại bình luận đặc biệt. Nam ca sĩ không chỉ dành những lời chúc tốt đẹp đến mẹ vợ cũ mà còn vô tình để lộ cách xưng hô gần gũi "má Bo". Qua trên, có thể thất dù đã "đường ai nấy đi" nhưng "ông hoàng nhạc Việt" và bà Lien Jackie Pham vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, luôn tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Bình luận của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nữ bầu show cũng thường xuyên tương tác với Mr. Đàm trên mạng xã hội, thậm chí nhiều lần chia sẻ các hoạt động của chồng cũ về trang cá nhân. Cách cư xử của cặp đôi hậu tan vỡ được nhiều netizen dành lời khen ngợi, ngượng mộ.

Bầu show chia sẻ lại bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trả lời phỏng vấn với Dân Việt, khi đề cập đến chuyện con cái, Đàm Vĩnh Hưng cho hay: "Nói tôi có 5 đứa con cũng được, 7 đứa con cũng được, 9 đứa con cũng được, ai muốn nói gì thì nói. Còn tôi, tôi thích là người được bí mật. Luôn luôn là người khó hiểu, đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi luôn luôn là người khó hiểu và không cho mọi người biết tôi đang là ai. Có người cho tôi là gay, là đàn ông, là người đã có vợ rồi ly dị, có vợ từng có bầu rồi... Sao cũng được. Miễn sao một mình tôi biết là đủ. Tôi thích được là người bí mật và luôn luôn khó đoán".

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