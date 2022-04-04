Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ nguồn gốc danh xưng 'Ông hoàng nhạc Việt', nói điều gây SỐC về chuyện ly dị, có con và khẳng định không tự tạo scandal

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thú vị về những ồn ào xung quanh mình.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay với lượng fan đông đảo. Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, xung quanh Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuất hiện những ồn ào. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, nam ca sĩ đã có trải lòng về những góc khuất của riêng mình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh : Internet Sau những chia sẻ về đam mê với nghề, Đàm Vĩnh Hưng đã lần đầu lý giải về việc các khán giả hâm mộ anh có ở đủ mọi lứa tuổi. Theo đó, anh cho biết có lẽ một phần do giọng hát của mình. Mr. Đàm tự nhận mình không có giọng hát quá xuất sắc nhưng anh biết cách "đi thẳng vào trái tim người nghe". Bên cạnh đó, khả năng chọn bài, đoán tâm lý khán giả cũng là lợi thế của nam ca sĩ.

"Một lý do nữa là... tôi thật sự dễ thương. Tôi nói thiệt. Mọi người cứ đồn đoán là thấy ông này làm ra tiền nhiều quá, nhà cao quá, đi xe to quá, nổi tiếng quá rồi cho rằng tôi khó gần, chảnh chọe. Không. Tôi không hề khó gần, tôi rất dễ gần gũi" - nam ca sĩ chia sẻ thêm. Đàm Vĩnh Hưng giao lưu cùng khán giả - Ảnh: Internet Cũng trong bài phỏng vấn, khi được hỏi về danh xưng "ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không hề tự xưng. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng kể: "Nguồn cơn của danh xưng đó là vào năm 2007, tôi làm đêm nhạc về nhạc xưa. Sau đó tôi được thừa nhận là người có công mang lại sự hồi sinh của bolero. Thời điểm đó bolero hay nhạc xưa còn nằm trong bóng tối. Ca sĩ hát nhạc xưa hàng đêm không có chỗ đứng, khó lắm. Đến khi tôi quyết định tấn công bằng một liveshow, một sự kiện, một chuỗi dự án mang tên Thương hoài ngàn năm thì được báo chí, tất cả dân chuyên môn, dân trong nghề đánh giá rất cao. Thành công tuyệt đối và được báo chí khen ngợi. Trong đó có một bài báo đặt tít là "Quý ông nhạc Việt đã xuất hiện". Nguyên xi là như vậy...

....Chắc họ thấy trước năm 1975 có ông vua đĩa nhựa, hoàng đế bolero... nên cuối cùng họ tự nghĩ ra "ông hoàng nhạc Việt" tặng cho tôi. Tại vì tôi toàn hát nhạc Việt. Hát nhạc Việt khá ổn với những nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng, bolero, nhạc trẻ, hiphop... Họ thấy tôi khống chế và làm chủ được hết tất cả màu sắc các thể loại nhạc đó nên tặng cho tôi cái danh xưng đó". Nam ca sĩ được mệnh danh là 'ông hoàng nhạc Việt' - Ảnh: Internet Nói về những ồn ào xung quanh mình, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" khẳng định không bao giờ tự tạo scandal. "Tất cả scandal đều tới hoàn toàn tự nhiên cả". Thế nhưng, nam ca sĩ vẫn cố gắng sống tích cực vì hiểu rằng một ngôi sao sẽ luôn đi kèm với tai tiếng. Đàm Vĩnh Hưng và bầu show nồi tiếng đã nộp đơn ly dị - Ảnh: Internet Đáng chú ý, thời gian qua, thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly dị vợ, có con đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn này, khi đề cập đến chuyện con cái, nam ca sĩ lại trả lời lấp lửng. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng cho hay: "Nói tôi có 5 đứa con cũng được, 7 đứa con cũng được, 9 đứa con cũng được, ai muốn nói gì thì nói. Còn tôi, tôi thích là người được bí mật. Luôn luôn là người khó hiểu, đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi luôn luôn là người khó hiểu và không cho mọi người biết tôi đang là ai. Có người cho tôi là gay, là đàn ông, là người đã có vợ rồi ly dị, có vợ từng có bầu rồi... Sao cũng được. Miễn sao một mình tôi biết là đủ. Tôi thích được là người bí mật và luôn luôn khó đoán". Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show nổi tiếng Lien Jackie Pham đã ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Theo báo Thanh Niên, phía bầu show này cho biết tất cả mọi thông tin liên quan đến đời tư hiện được bà ủy quyền cho công ty luật giải quyết. Các vấn đề còn lại xin từ chối bình luận thêm. Được biết, bầu show Lien Jackie Pham chính thức nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản.

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