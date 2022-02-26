Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng sinh nhật ông chủ Facebook nhưng cư dân mạng lại phát hiện ra điều 'bất thường'

Hậu trường 26/02/2022 09:47

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật bên dưới bài viết mới nhất của Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện ra điểm "bất thường".

Tối ngày 25/2, Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook - đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng vợ là Priscilla Chan kèm dòng trạng thái gửi lời chúc mừng sinh nhật cô: "Happy birthday to the main character in our family". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật nhân vật chính trong gia đình chúng ta). 

Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng sinh nhật ông chủ Facebook nhưng cư dân mạng lại phát hiện ra điều 'bất thường' - Ảnh 1
Bài đăng chúc mừng sinh nhật bạn đời của Mark Zuckerberg - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được nhiều lượt "Like" và chúc mừng từ netizen. Tuy nhiên, trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành "điểm sáng" khiến cộng đồng mạng Việt bàn tán sôi nổi. Chuyện là thay vì gửi lời chúc tới sinh nhật tới Priscilla Chan, Đàm Vĩnh Hưng đã có pha nhầm lẫn khi gửi lời chúc mừng tới ông chủ Facebook.

Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng sinh nhật ông chủ Facebook nhưng cư dân mạng lại phát hiện ra điều 'bất thường' - Ảnh 2
Bình luận của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Khỏi phải nói, bình luận của Đàm Vĩnh Hưng nhận về một lượng lớn icon "haha" từ dân mạng. Bên cạnh một số người nhắc nhở nam ca sĩ về pha "lộn hàng" thì một bộ phận anti-fans của Mr. Đàm cũng tranh thủ cơ hội này để bình luận "cà khịa".

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Từ khóa:   ca sĩ đàm vĩnh hưng Mark Zuckerberg Facebook

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