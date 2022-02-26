Đến thăm mộ cố NS Thanh Kim Huệ, Thanh Điền tâm sự xót xa: 'Em với anh không bao giờ mất... chỉ cần mở điện thoại là em hiện hữu ngay'

"Anh thường bật lại phần trình diễn em mặc áo quan họ hát bài Cây trúc xinh. Lúc đó em đẹp quá, đến giờ anh nhìn lại vẫn ngẩn ngơ. Nhìn em hát, biểu cảm rất dễ thương, tự nhiên. Anh thấy lượt view các clip của em vẫn tăng lên, cho thấy khán giả vẫn yêu mến em, thích nghe em hát. Đúng, người nghệ sĩ không bao giờ mất, chỉ vắng đi sự hiện hữu thôi.

Mới đây, NSƯT Thanh Điền đã đăng tải trên kênh Youtube của mình một clip quay lại cảnh anh tới thăm mộ vợ là cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tại nghĩa trang Chùa Nghệ Sĩ. Tại đây, ông tâm sự mỗi đêm khi nhớ vợ ông thường bật những bài hát của bà lên nghe "cho đỡ nhớ" nhưng thật sự càng nghe lại càng nhớ thêm.

Cũng giống như em với anh không bao giờ mất. Cứ khi nào nhớ em, anh chỉ cần mở điện thoại, tìm tên Thanh Kim Huệ là em lại hiện hữu ngay" - Thanh Điềm tâm sự.

Ngay cả những danh ca, nghệ sĩ lớn từ lâu lắm rồi, khi anh còn chưa biết gì cũng vẫn đang hiện hữu. Chỉ cần anh tìm tên họ là ra hình ảnh của họ. Những hình ảnh nghệ sĩ mãi lưu lại trong lòng công chúng.

Thanh Điều cũng cho biết khu mộ của Thanh Kim Huệ cũng đã dần hoàng thiện. Sắp tới, ông dự định sẽ đặt tại đây hay bức ảnh, "một bức của em, còn một bức là em đang hóa thân cô Lan trong vở Lan và Điệp".

Thanh Điền ngồi xem hình ảnh Thanh Kim Huệ- Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, nghệ sĩ Thanh Điền đi khắp các khu mộ nghệ sĩ đã qua đời để thắp nhang cho đồng nghiệp như Nguyễn Xúy, Lê Văn Ba, Nam Hùng, Thanh Sang… Đến mộ NSND Giang Châu, Thanh Điền xúc động tâm sự về những kỷ niệm ngày xưa, khi vợ chồng ông cùng NSND Giang Châu biểu diễn.

"Mình vẫn còn nhiều kỷ niệm với nhau lắm Châu ạ. Trong đó, kỷ niệm lớn nhất là khi đóng vở Ngao sò ốc hến. Anh đứng đây, nhớ lại những kỷ niệm đó mà mắc cười. Hồi đó mọi thứ đều tự sáng tạo một cách ngẫu nhiên, rồi chúng ta cứ ngồi cười với nhau, giờ đều thành kỷ niệm hết. Anh nhớ mãi vai diễn trùm Sò của Giang Châu trong vở đó, quá ấn tượng. Anh diễn vai quan huyện, em diễn vai Trùm Sò, chúng ta diễn rất ăn ý.

Rất nhiều lần người ta thay thế vai Giang Châu rồi mời anh diễn vai quan huyện, anh từ chối luôn, không nhận. Phải có em anh mới diễn được.

Cũng giống như, phải là Thị Hến Thanh Kim Huệ anh mới diễn chung được, Thị Hến khác anh chịu. Không ai diễn ăn rơ như ba đứa mình với nhau.

Thanh Điền thăm mộ các nghệ sĩ khác - Ảnh: Chụp màn hình

Chúng mình diễn với nhau bao nhiêu năm tháng nên hiểu ý nhau, cái gì khán giả thích thì giữ, không thích thì bỏ, chắt lọc lại những gì hay nhất, công phu lắm. Anh đâu thể đem cái công phu của các em trao cho người khác được.

Mỗi người có một sáng tạo riêng nhưng trong vở này, không ai sáng tạo bằng Giang Châu với Thanh Kim Huệ. Vắng hai em là anh diễn không được, đó là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ".

Được biết, nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, 67 tuổi, qua đời lúc 13h50 chiều 23/12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, 67 tuổi, qua đời lúc 13h50 chiều 23/12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Sự ra đi của bà là nỗi tiếc thương với gia đình, bạn bè và người hâm mộ.