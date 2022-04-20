Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết

Justin Bieber được mọi người biết đến là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Canada. Sau khi được giám đốc âm nhạc người Mỹ Scooter Braun phát hiện tài năng ở tuổi 13 qua các video cover nhạc trên YouTube, Bieber đã ký hợp đồng với RBMG Records vào năm 2008. Với tài năng âm nhạc trời phú của mình, anh chàng đã dần được lăng xê trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới âm nhạc Âu Mỹ.

Mới đây, ở tuổi 26, Justin Bieber đã bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng cô vợ mới 24 tuổi Hailey đi mua sắm! Mặc dù Bieber trông rất trẻ trung khi xuất hiện trong MV của single mới "Yummy" cách đây không lâu, với bộ râu được cạo sạch sẽ và đầu tóc gọn gàng điển trai, có vẻ như anh đã quay trở lại thời kỳ 18 tuổi nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng trong shoot hình dạo phố lần này, Bieber trông rất phờ phạc, không chỉ không cạo râu, tóc tai bù xù mà gương mặt còn có phần kém sắc...

Justin Bieber cùng vợ Hailey đi dạo trên phố

Theo các tay săn ảnh, điều này là do Justin Bieber nổi rất nhiều mụn nhỏ màu đỏ trên mặt do "bệnh Lyme và bạch cầu" gây ra. Và lần này tin tức về bệnh tình của Bieber không chỉ được chính anh xác nhận mà ngay cả "nữ ma cà rồng" Avril Lavigne cũng lên tiếng động viên anh, điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn cho sức khỏe của Bieber.

Bieber trông phờ phạc và kém sắc do bệnh Lyme gây ra

Bieber trông như một thiếu niên hip-hop trong chiếc áo khoác kẻ sọc và quần harem, trong khi Hailey xuất hiện trang phục màu đen tối giản và kín đáo. Sau khi kết hôn, Justin Bieber rất cưng chiều vợ, trước mặt Hailey, Bieber cảm thấy mình như một đứa trẻ. Còn Hailey vẫn luôn toát lên khí chất của một người mẫu đắt giá trong làng thời trang Âu Mỹ.

Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ Vào ngày 1/3 vừa qua, ngôi sao ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Justin Bieber đã tổ chức sinh nhật lần thứ 28 của mình và nhận được nhiều lời chúc ngọt ngào từ hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.

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