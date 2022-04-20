Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết

Sao quốc tế 20/04/2022 21:00

Justin Bieber được mọi người biết đến là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Canada. Sau khi được giám đốc âm nhạc người Mỹ Scooter Braun phát hiện tài năng ở tuổi 13 qua các video cover nhạc trên YouTube, Bieber đã ký hợp đồng với RBMG Records vào năm 2008. Với tài năng âm nhạc trời phú của mình, anh chàng đã dần được lăng xê trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới âm nhạc Âu Mỹ.

Mới đây, ở tuổi 26, Justin Bieber đã bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng cô vợ mới 24 tuổi Hailey đi mua sắm! Mặc dù Bieber trông rất trẻ trung khi xuất hiện trong MV của single mới "Yummy" cách đây không lâu, với bộ râu được cạo sạch sẽ và đầu tóc gọn gàng điển trai, có vẻ như anh đã quay trở lại thời kỳ 18 tuổi nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng trong shoot hình dạo phố lần này, Bieber trông rất phờ phạc, không chỉ không cạo râu, tóc tai bù xù mà gương mặt còn có phần kém sắc...

Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết - Ảnh 1
Justin Bieber cùng vợ Hailey đi dạo trên phố

 Theo các tay săn ảnh, điều này là do Justin Bieber nổi rất nhiều mụn nhỏ màu đỏ trên mặt do "bệnh Lyme và bạch cầu" gây ra. Và lần này tin tức về bệnh tình của Bieber không chỉ được chính anh xác nhận mà ngay cả "nữ ma cà rồng" Avril Lavigne cũng lên tiếng động viên anh, điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn cho sức khỏe của Bieber.

Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết - Ảnh 2
Justin Bieber đưa vợ siêu mẫu đi mua sắm khiến Netizen không khỏi kinh ngạc: Đây chắc chắn không phải là Bieber mà tôi từng biết - Ảnh 3
Bieber trông phờ phạc và kém sắc do bệnh Lyme gây ra

 Bieber trông như một thiếu niên hip-hop trong chiếc áo khoác kẻ sọc và quần harem, trong khi Hailey xuất hiện trang phục màu đen tối giản và kín đáo. Sau khi kết hôn, Justin Bieber rất cưng chiều vợ, trước mặt Hailey, Bieber cảm thấy mình như một đứa trẻ. Còn Hailey vẫn luôn toát lên khí chất của một người mẫu đắt giá trong làng thời trang Âu Mỹ.

Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ

Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ

Vào ngày 1/3 vừa qua, ngôi sao ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Justin Bieber đã tổ chức sinh nhật lần thứ 28 của mình và nhận được nhiều lời chúc ngọt ngào từ hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Justin Bieber Hailey Bieber dạo phố bệnh Lyme

TIN LIÊN QUAN

Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ

Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles

BLACKPINK vượt mặt Justin Bieber với lượng subscriber "cực khủng" trên Youtube, sức hút từ 4 cô gái nhà YG đúng là "không phải dạng vừa"

BLACKPINK vượt mặt Justin Bieber với lượng subscriber "cực khủng" trên Youtube, sức hút từ 4 cô gái nhà YG đúng là "không phải dạng vừa"

Những hình ảnh tình tứ của cặp vợ chồng Justin Beiber trong kì nghỉ dưỡng bên bờ biển sau Grammy lần thứ 64

Những hình ảnh tình tứ của cặp vợ chồng Justin Beiber trong kì nghỉ dưỡng bên bờ biển sau Grammy lần thứ 64

Britney Spears chia sẻ những khoảnh khắc ‘tình bể bình’ với hôn phu Sam Asghari sau khi giành được thỏa thuận sách trị giá 15 triệu USD

Britney Spears chia sẻ những khoảnh khắc ‘tình bể bình’ với hôn phu Sam Asghari sau khi giành được thỏa thuận sách trị giá 15 triệu USD

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

Kim Kardashian khoe body cực chuẩn trong bộ áo tắm màu hồng quyến rũ ở tuổi 41

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?