Rihanna lại dẫn đầu xu hướng thời trang: Khéo léo 'khoe bụng bầu' nhưng vẫn gợi cảm hết nấc

Các ngôi sao Âu Mỹ thường có xu hướng thích mặc sexy trong nhiều dịp khác nhau, kể cả khi mang thai. Trước đó, khi catwalk siêu mẫu Victoria's Secret Lima từng khéo léo khoe vòng eo hấp dẫn với cơ bụng săn chắc dù đang mang thai. Rihanna cũng vậy, truyền thông cũng không ít lần chụp được ảnh cô ăn mặc gợi cảm, để lộ bụng bầu.
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Mới đây, có thông tin Rihanna trở về quê nhà Barbados để dưỡng thai và cô cũng đăng một bức ảnh gần đây của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo kính râm màu xanh phiên bản đặc biệt, mặc chiếc áo khoác xanh quân đội, khéo léo khoe bụng bầu vượt mặt. Đối với các tín đồ thời trang, Rihanna có một vẻ đẹp phá cách và cô ấy thực sự là một người phụ nữ đi đầu trong lĩnh vực thời trang.
Trước đó, cô bị giới truyền thông chụp được hình ảnh mặc bikini ăn xoài khi đi nghỉ dưỡng, trên tay cầm dao gọt hoa quả vừa ăn vừa đi dạo dọc bờ biển. Nhưng cái bụng bầu to vượt mặt sắp đến ngày dự sinh của cô khiến Netizen không khỏi lo lắng.
Tuy nhiên, kể từ khi mang bầu, cô rất ít khi che bụng bầu, mỗi khi ra ngoài cô đều mặc những bộ cánh sành điệu, thời trang và khoe bụng bầu một cách tinh tế. Dường như cô không còn quan tâm đến hình ảnh của mình nữa và mọi người cho rằng rằng cô ấy đang dẫn đầu xu hướng thời trang dành cho bà bầu.
Có vẻ như cô ấy muốn nhất định phải phát triển phong cách thai nghén gợi cảm nhất, tự do nhất, cô ấy quả thật là chị cả trong ngành thời trang, tính cách độc đoán của cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa cô ấy còn tham gia chụp ảnh bìa của một tạp chí thời trang. Trong ảnh, cô mặc một bộ cánh màu đỏ bó sát gợi cảm.