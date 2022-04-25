Rihanna lại dẫn đầu xu hướng thời trang: Khéo léo 'khoe bụng bầu' nhưng vẫn gợi cảm hết nấc

Siêu mẫu Victoria's Secret Lima khéo léo khoe bụng bầu trên sàn catwalk

Mới đây, có thông tin Rihanna trở về quê nhà Barbados để dưỡng thai và cô cũng đăng một bức ảnh gần đây của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo kính râm màu xanh phiên bản đặc biệt, mặc chiếc áo khoác xanh quân đội, khéo léo khoe bụng bầu vượt mặt. Đối với các tín đồ thời trang, Rihanna có một vẻ đẹp phá cách và cô ấy thực sự là một người phụ nữ đi đầu trong lĩnh vực thời trang.

Trước đó, cô bị giới truyền thông chụp được hình ảnh mặc bikini ăn xoài khi đi nghỉ dưỡng, trên tay cầm dao gọt hoa quả vừa ăn vừa đi dạo dọc bờ biển. Nhưng cái bụng bầu to vượt mặt sắp đến ngày dự sinh của cô khiến Netizen không khỏi lo lắng.