"Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn

Khi nhắc đến "Người đẹp Oxy" xứ Hàn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nữ thần Lee Young Ae. Là một nữ diễn viên rất được yêu thích trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Young Ae sớm đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cả gia đình.

Lần đầu tiên Lee Young Ae đăng tải một bức ảnh chụp cặp sinh đôi Jung Seung Bin và Jung Seung Kwo khi vừa mới chào đời lên mạng xã hội và viết: "Ai là con trai? Ai là con gái?" Hình ảnh về hai nhóc tì mà Lee Young Ae đã đăng tải lên mạng xã hội Trong ảnh, con trai và con gái của Lee Young Ae đang say giấc nồng, trông rất kháu khỉnh và dễ thương. Dù chỉ là một bức ảnh nhưng không khó để nhận ra cả hai cô cậu đã được di truyền vẻ đẹp của mẹ từ nhỏ, hàng mi dài và sống mũi cao thừa hưởng hoàn hảo nét đẹp của mẹ Lee Young Ae.

Được biết, vào năm 2011, Lee Young Ae, một bà mẹ 40 tuổi, đã sinh ra một cặp song sinh tên là Jung Seung Kwo (con trai) và Jung Seung Bin(con gái). Hiện tại, hai đứa trẻ đã lên tám, nhưng từ khi mới sinh ra, cả hai nhóc tì đã có vẻ ngoài nổi bật, càng lớn ngoại hình lại càng nổi trội. Lee Young Ae bên cạnh hai nhóc tì Cách đây không lâu, Lee Young Ae cũng đăng ảnh con trai tham gia các hoạt động ở trường. Trong ảnh, Jung Seung Kwo mặc đồng phục học sinh và cầm trên tay một cây đàn Cello. Lee Young Ae cũng cho biết rằng con trai cô rất thích đàn Cello.

Nhóc tì Jung Seung Kwo bên cây đàn Cello Có vẻ như chàng trai Jung Seung Kwo không chỉ đẹp trai mà còn có rất nhiều tài lẻ. Vì vậy, cậu bé không chỉ hứng thú mỗi đàn Cello. Cách đây không lâu, Lee Young Ae đã tiết lộ trong một chương trình rằng cậu bé đang đọc thuyết tương đối của Einstein và ước mơ của cậu là trở thành một nhà khoa học. Còn con gái Jung Seung Bin thì lại khác với anh trai, mong ước của cô bé là trở thành một diễn viên nhạc kịch. Năm ngoái, Lee Young Ae đã đích thân đưa con trai và con gái tham gia vào một chương trình tạp kỹ. Trong chương trình, Lee Young Ae cho biết cô đã nuôi dạy con rất tốt, tuy nhiên việc giáo dục con cái của cô cũng có phần nghiêm khắc hơn. Nhưng chung quy lại đều là vì muốn tốt cho các con. Cặp song sinh Jung Seung Bin và Jung Seung Kwo trong một chương trình tạp kỹ Dù tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng Jung Seung Bin cũng giống như anh trai mình, được thừa hưởng nhiều nét đẹp xuất chúng của mẹ. Lee Young Ae chắc hẳn cũng rất tự hào khi có những đứa con xinh đẹp và đáng yêu như vậy.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam Gần đây, tin tức Lee Young Ae quyên góp 100 triệu won cho trẻ em ở Ukraine được dân tình ủng hộ và nhớ về sự kiện nữ diễn viên từng thầm lặng chi trả hơn 700 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho 1 cậu bé người Việt. 'Nàng Dae Jang Geum' thuở nào vẫn khiến người ta ngưỡng mộ về tấm lòng chân thành của nàng.

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