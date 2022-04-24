"Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn

Sao quốc tế 24/04/2022 23:19

Khi nhắc đến "Người đẹp Oxy" xứ Hàn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nữ thần Lee Young Ae. Là một nữ diễn viên rất được yêu thích trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Young Ae sớm đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cả gia đình.

Lần đầu tiên Lee Young Ae đăng tải một bức ảnh chụp cặp sinh đôi Jung Seung BinJung Seung Kwo khi vừa mới chào đời lên mạng xã hội và viết: "Ai là con trai? Ai là con gái?"

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 1
Hình ảnh về hai nhóc tì mà Lee Young Ae đã đăng tải lên mạng xã hội

Trong ảnh, con trai và con gái của Lee Young Ae đang say giấc nồng, trông rất kháu khỉnh và dễ thương. Dù chỉ là một bức ảnh nhưng không khó để nhận ra cả hai cô cậu đã được di truyền vẻ đẹp của mẹ từ nhỏ, hàng mi dài và sống mũi cao thừa hưởng hoàn hảo nét đẹp của mẹ Lee Young Ae. 

Được biết, vào năm 2011, Lee Young Ae, một bà mẹ 40 tuổi, đã sinh ra một cặp song sinh tên là Jung Seung Kwo (con trai) và Jung Seung Bin(con gái). Hiện tại, hai đứa trẻ đã lên tám, nhưng từ khi mới sinh ra, cả hai nhóc tì đã có vẻ ngoài nổi bật, càng lớn ngoại hình lại càng nổi trội.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 2
Lee Young Ae bên cạnh hai nhóc tì

 Cách đây không lâu, Lee Young Ae cũng đăng ảnh con trai tham gia các hoạt động ở trường. Trong ảnh, Jung Seung Kwo mặc đồng phục học sinh và cầm trên tay một cây đàn Cello. Lee Young Ae cũng cho biết rằng con trai cô rất thích đàn Cello.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 3
Nhóc tì Jung Seung Kwo bên cây đàn Cello

 Có vẻ như chàng trai Jung Seung Kwo không chỉ đẹp trai mà còn có rất nhiều tài lẻ. Vì vậy, cậu bé không chỉ hứng thú mỗi đàn Cello. Cách đây không lâu, Lee Young Ae đã tiết lộ trong một chương trình rằng cậu bé đang đọc thuyết tương đối của Einstein và ước mơ của cậu là trở thành một nhà khoa học. Còn con gái Jung Seung Bin thì lại khác với anh trai, mong ước của cô bé là trở thành một diễn viên nhạc kịch.

Năm ngoái, Lee Young Ae đã đích thân đưa con trai và con gái tham gia vào một chương trình tạp kỹ. Trong chương trình, Lee Young Ae cho biết cô đã nuôi dạy con rất tốt, tuy nhiên việc giáo dục con cái của cô cũng có phần nghiêm khắc hơn. Nhưng chung quy lại đều là vì muốn tốt cho các con.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 4
Cặp song sinh Jung Seung Bin và Jung Seung Kwo trong một chương trình tạp kỹ
'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 5
'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae khoe ảnh cặp sinh đôi 8 năm trước, ai ngờ 2 nhóc tỳ giờ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh 6

 Dù tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng Jung Seung Bin cũng giống như anh trai mình, được thừa hưởng nhiều nét đẹp xuất chúng của mẹ. Lee Young Ae chắc hẳn cũng rất tự hào khi có những đứa con xinh đẹp và đáng yêu như vậy.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

Gần đây, tin tức Lee Young Ae quyên góp 100 triệu won cho trẻ em ở Ukraine được dân tình ủng hộ và nhớ về sự kiện nữ diễn viên từng thầm lặng chi trả hơn 700 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho 1 cậu bé người Việt. 'Nàng Dae Jang Geum' thuở nào vẫn khiến người ta ngưỡng mộ về tấm lòng chân thành của nàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lee Young Ae Cặp song sinh Jung Seung Bin Jung Seung Kwo Quốc bảo nhan sắc

TIN LIÊN QUAN

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc

Hành động của 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc - ca sĩ Lee Hyori với một fan nam sắp chuyển giới khiến netizen tấm tắc khen ngợi: 'Quả là chị đẹp trong lòng chúng em'

Hành động của 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc - ca sĩ Lee Hyori với một fan nam sắp chuyển giới khiến netizen tấm tắc khen ngợi: 'Quả là chị đẹp trong lòng chúng em'

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?