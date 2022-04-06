Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc

Phim hay mỗi ngày 06/04/2022 19:11

Hàn Quốc hiện nay có xu hướng chuyển thể phim từ webtoon và đã có rất nhiều bộ đã ghi được dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Nếu Trung Quốc có ngôn tình, đam mỹ, Nhật Bản có manga thì Hàn Quốc cũng có “kho kịch bản” không giới hạn - webtoon.

Những bộ truyện tranh online ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng và được chuyển thể thành phim truyền hình có rating cao.

Dưới đây là những bộ phim chuyển thể được đánh giá là khá thành công.

1. True Beauty

True Beauty nổi tiếng trong giới fan Kpop đến mức có rất nhiều idol được so sánh với nhân vật trong truyện. Đặc biệt là Cha Eun Woo, người được chính tác giả thừa nhận là nguyên mẫu cho nam chính.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 1

Không phụ sự kì vọng, Cha Eun Woo đã thực sự thủ vai Su Ho. Moon Ga Young và Hwang In Yeop cũng được đánh giá là hợp vai dù không phải lựa chọn số 1 cho nhân vật.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 2

True Beauty giữ được sự vui nhộn, hài hước của nguyên tác. Phim đã loại bỏ khá nhiều tình tiết truyện, trong đó phải kể đến giai đoạn Joo Kyung hẹn hò với nam phụ Seo Joon.

2. Sweet Home

Bom tấn Netflix được đầu tư kinh phí khủng để nỗ lực chuyển thể bộ webtoon ăn khách. Những con quái trong phim được đánh giá là tương đối giống nguyên tác. Nhưng những nhân vật con người thì bị cải biên quá nhiều.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 3

Điển hình như Ji Soo - cô nhạc sĩ P1501 mới là crush của nam chính Hyun Soo và là 1 trong các nhân vật chính nhưng lên phim lại bị hạ xuống thành nhân vật phụ. Trong khi đó, phim thêm thắt nhiều nhân vật nhà sản xuất tự nghĩ ra và điều này khiến khán giả không hài lòng.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 4

Dẫu vậy, phim vẫn là hiện tượng quốc tế và được rất nhiều khán giả yêu thích. Phim có nhiều cảnh chiến đấu đẹp mắt.

3. Bí mật nàng fangirl

Bộ drama ngọt ngào đốn tim rất nhiều khán giả nữ. Các diễn viên cũng đẹp như từ truyện bước ra. Nhưng bộ phim có nhiều chi tiết khác với nguyên tắc, đặc biệt là về đời sống của nữ chính. Trong truyện, nữ chính là chủ cả 1 nhà hàng nổi tiếng chứ không phải nhân viên phòng tranh. Nam chính là 1 CEO cô thuê về quản lý nhà hàng, không phải sếp của cô.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 5

Rõ ràng phải là chủ nhà hàng thì mới có điều kiện kinh tế khủng và dư dả thời gian để đu idol. Việc Park Min Yong chỉ là nhân viên công sở nhưng lại sẵn sàng chi khủng để ủng hộ idol khiến phim có phần phi logic.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 6

4. Yumi’s Cell
Được đầu tư công phu về mặt hình ảnh, Yumi’s Cell giống nguyên tác từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, bộ phim tôn trọng webtoon khi chỉ xoay quanh Yumi và đời sống của cô.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 7

Dẫu chuyện tình của Yumi và Ku Woong có được yêu thích đến mấy, anh chỉ là 1 trong những người bạn trai trong cuộc đời Yumi. Việc Yumi sẽ có bạn trai mới vào các phần sau có thể sẽ khiến một số fan đau lòng.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 8

Thư kí Kim sao thế?

Thư ký Kim sao thế? là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2018 với sự tham gia của Park Seo Joon và Park Min Young. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jung Kyung Yoon được xuất bản lần đầu vào năm 2013. Đây là bộ phim đã gây bão tại Việt Nam suốt khoảng thời gian lên sóng nhờ nội dung giải trí và dàn diễn viên chất lượng.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 9

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn. Thế giới của anh chấn động khi, một ngày, thư ký tài năng của anh, Kim Mi So (Park Min Young), thông báo rằng cô sẽ từ chức sau khi làm việc cho Lee Young Joon trong 9 năm. Young Joon sau đó quyết định làm mọi cách để đảm bảo Mi So luôn ở bên cạnh anh.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 10

Hầu hết các phong cách hình ảnh của các nhân vật chính trong bộ phim đã được tham khảo từ bản phiên bản truyện tranh, bao gồm cả thiết kế quần áo và tái hiện trang bìa truyện tranh cho ảnh tĩnh và hình ảnh quảng bá của bộ phim.

Hẹn hò chốn công sở

Là hiện tượng truyền hình của Hàn Quốc, Hẹn hò chốn công sở dù không có cốt truyện quá mới nhưng ăn điểm nhờ dàn cast duyên dáng, giống nguyên tác. Phim có loạt tình tiết sao y webtoon, dẫu cho tính cách Tae Moo (Ahn Hyo Seop) bị cho là không giống truyện.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 11

Trải qua 12 tập phim với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Hẹn Hò Chốn Công Sở đã có một kết thúc mỹ mãn với màn cầu hôn lãng mạn của giám đốc Kang Tae Moo, cùng nhiều phân cảnh ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước khác.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 12

Tuy nhiên, ngay sau khi tập 12 lên sóng, đa số khán giả đều bày tỏ sự hụt hẫng. Họ cho rằng bộ phim kết thúc khá lãng xẹt, để lại nhiều tiếc nuối cho netizen, nhất là khi người xem không được nhìn thấy những đám cưới linh đình của hai cặp đôi chính được diễn ra.

Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc - Ảnh 13

Mặc dù tập cuối của phim đạt tỷ suất người xem hai chữ số nhưng tác phẩm vẫn không thể vượt thành tích cao nhất của mình là 11.6% được ghi nhận cho tập 10.

Trên đây là một số bộ phim chuyển thể từ webtoon nổi bật của Hàn Quốc. Theo bạn, đâu là bộ phim gây ấn tượng nhất?

Nguồn: Tổng hợp

Hẹn hò chốn công sở chính thức kết thúc, fan 'than trời' vì cái kết hụt hẫng, 'chưa đã cái nư'!

Hẹn hò chốn công sở chính thức kết thúc, fan 'than trời' vì cái kết hụt hẫng, 'chưa đã cái nư'!

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở chính thức khép lại với tập 12. Dù đã gây sốt bởi nhiều phân cảnh đắt giá và các cặp đôi trong phim đều hạnh phúc, kết thúc của phim vẫn không khiến khán giả hài lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   phim Hàn Quốc phim hay Hàn Quốc Phim Hẹn hò chốn công sở

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó