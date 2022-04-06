Điểm danh những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon thành công nhất, bộ mới nhất vừa kết thúc khiến fan không khỏi luyến tiếc

Những bộ truyện tranh online ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng và được chuyển thể thành phim truyền hình có rating cao.

Nếu Trung Quốc có ngôn tình, đam mỹ, Nhật Bản có manga thì Hàn Quốc cũng có “kho kịch bản” không giới hạn - webtoon.

1. True Beauty True Beauty nổi tiếng trong giới fan Kpop đến mức có rất nhiều idol được so sánh với nhân vật trong truyện. Đặc biệt là Cha Eun Woo, người được chính tác giả thừa nhận là nguyên mẫu cho nam chính.

Dưới đây là những bộ phim chuyển thể được đánh giá là khá thành công.

Không phụ sự kì vọng, Cha Eun Woo đã thực sự thủ vai Su Ho. Moon Ga Young và Hwang In Yeop cũng được đánh giá là hợp vai dù không phải lựa chọn số 1 cho nhân vật.

True Beauty giữ được sự vui nhộn, hài hước của nguyên tác. Phim đã loại bỏ khá nhiều tình tiết truyện, trong đó phải kể đến giai đoạn Joo Kyung hẹn hò với nam phụ Seo Joon.

2. Sweet Home



Bom tấn Netflix được đầu tư kinh phí khủng để nỗ lực chuyển thể bộ webtoon ăn khách. Những con quái trong phim được đánh giá là tương đối giống nguyên tác. Nhưng những nhân vật con người thì bị cải biên quá nhiều.

Điển hình như Ji Soo - cô nhạc sĩ P1501 mới là crush của nam chính Hyun Soo và là 1 trong các nhân vật chính nhưng lên phim lại bị hạ xuống thành nhân vật phụ. Trong khi đó, phim thêm thắt nhiều nhân vật nhà sản xuất tự nghĩ ra và điều này khiến khán giả không hài lòng.

Dẫu vậy, phim vẫn là hiện tượng quốc tế và được rất nhiều khán giả yêu thích. Phim có nhiều cảnh chiến đấu đẹp mắt.

3. Bí mật nàng fangirl



Bộ drama ngọt ngào đốn tim rất nhiều khán giả nữ. Các diễn viên cũng đẹp như từ truyện bước ra. Nhưng bộ phim có nhiều chi tiết khác với nguyên tắc, đặc biệt là về đời sống của nữ chính. Trong truyện, nữ chính là chủ cả 1 nhà hàng nổi tiếng chứ không phải nhân viên phòng tranh. Nam chính là 1 CEO cô thuê về quản lý nhà hàng, không phải sếp của cô.

Rõ ràng phải là chủ nhà hàng thì mới có điều kiện kinh tế khủng và dư dả thời gian để đu idol. Việc Park Min Yong chỉ là nhân viên công sở nhưng lại sẵn sàng chi khủng để ủng hộ idol khiến phim có phần phi logic.

4. Yumi’s Cell

Được đầu tư công phu về mặt hình ảnh, Yumi’s Cell giống nguyên tác từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, bộ phim tôn trọng webtoon khi chỉ xoay quanh Yumi và đời sống của cô.

Dẫu chuyện tình của Yumi và Ku Woong có được yêu thích đến mấy, anh chỉ là 1 trong những người bạn trai trong cuộc đời Yumi. Việc Yumi sẽ có bạn trai mới vào các phần sau có thể sẽ khiến một số fan đau lòng.

Thư kí Kim sao thế?

Thư ký Kim sao thế? là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2018 với sự tham gia của Park Seo Joon và Park Min Young. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jung Kyung Yoon được xuất bản lần đầu vào năm 2013. Đây là bộ phim đã gây bão tại Việt Nam suốt khoảng thời gian lên sóng nhờ nội dung giải trí và dàn diễn viên chất lượng.

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn. Thế giới của anh chấn động khi, một ngày, thư ký tài năng của anh, Kim Mi So (Park Min Young), thông báo rằng cô sẽ từ chức sau khi làm việc cho Lee Young Joon trong 9 năm. Young Joon sau đó quyết định làm mọi cách để đảm bảo Mi So luôn ở bên cạnh anh.

Hầu hết các phong cách hình ảnh của các nhân vật chính trong bộ phim đã được tham khảo từ bản phiên bản truyện tranh, bao gồm cả thiết kế quần áo và tái hiện trang bìa truyện tranh cho ảnh tĩnh và hình ảnh quảng bá của bộ phim.

Hẹn hò chốn công sở



Là hiện tượng truyền hình của Hàn Quốc, Hẹn hò chốn công sở dù không có cốt truyện quá mới nhưng ăn điểm nhờ dàn cast duyên dáng, giống nguyên tác. Phim có loạt tình tiết sao y webtoon, dẫu cho tính cách Tae Moo (Ahn Hyo Seop) bị cho là không giống truyện.

Trải qua 12 tập phim với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, Hẹn Hò Chốn Công Sở đã có một kết thúc mỹ mãn với màn cầu hôn lãng mạn của giám đốc Kang Tae Moo, cùng nhiều phân cảnh ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước khác.

Tuy nhiên, ngay sau khi tập 12 lên sóng, đa số khán giả đều bày tỏ sự hụt hẫng. Họ cho rằng bộ phim kết thúc khá lãng xẹt, để lại nhiều tiếc nuối cho netizen, nhất là khi người xem không được nhìn thấy những đám cưới linh đình của hai cặp đôi chính được diễn ra.

Mặc dù tập cuối của phim đạt tỷ suất người xem hai chữ số nhưng tác phẩm vẫn không thể vượt thành tích cao nhất của mình là 11.6% được ghi nhận cho tập 10.

Trên đây là một số bộ phim chuyển thể từ webtoon nổi bật của Hàn Quốc. Theo bạn, đâu là bộ phim gây ấn tượng nhất?

Nguồn: Tổng hợp